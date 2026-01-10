Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe máy điện Honda CUV e: chốt giá từ 45 triệu đồng

Tâm Võ
10/01/2026 16:25 GMT+7

Sau thời gian dài cho thuê để thăm dò thị trường Việt Nam, xe máy điện Honda CUV e: đã có giá chính thức từ 45 triệu đồng. Ngoài ra, vẫn có hai phương án thuê hoặc mua đứt pin linh hoạt tùy theo nhu cầu.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ cuối năm 2024, CUV e: gây chú ý khi được định vị là mẫu xe máy điện cao cấp nhất của Honda thời điểm đó. Tuy nhiên, mẫu xe này chỉ tới tay khách hàng theo dạng cho thuê có giới hạn thay vì bán trực tiếp như mẫu ICON e:. Sau thời gian dài ghi nhận phản hồi thị trường, Honda chính thức mở bán mẫu CUV e: đến tay khách Việt.

Xe máy điện Honda CUV e: chốt giá từ 45 triệu đồng - Ảnh 1.

Honda CUV e: công bố giá từ 45 triệu đồng cho khách có nhu cầu thuê pin

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cụ thể, Honda CUV e: được bán với hai hình thức, cho thuê pin và mua đứt xe kèm pin. Trong đó, nếu mua theo phương án thuê pin, khách hàng phải bỏ ra 45 triệu đồng, người dùng phải trả phí thuê pin hàng tháng 250.000 đồng. Với hình thức bán đứt xe kèm pin, khách hàng phải bỏ ra 65 triệu đồng để sở hữu mẫu xe này.

Về thiết kế, Honda CUV e: sở hữu kiểu dáng của một mẫu xe tay ga đô thị truyền thống với các đường nét tròn trịa, trung tính. Xe trang bị hệ thống đèn LED, màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync, cho phép điều khiển qua giọng nói và dẫn đường. 

Xe máy điện Honda CUV e: chốt giá từ 45 triệu đồng - Ảnh 2.

Honda CUV e: có tính năng hỗ trợ lùi tương tự UC3

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Về khả năng vận hành, CUV e: sử dụng mô-tơ điện công suất 8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 22 Nm khá giống với mẫu UC3 vừa được giới thiệu tại Việt Nam. Với sức mạnh trên, xe có thể chạy tốc độ tối đa khoảng 83 km/giờ.

Khác với Honda UC3 sử dụng bộ pin được đặt cố định, CUV e: sử dụng 2 bộ pin Honda Mobile Power Pack e: có thể thay thế hoặc sạc độc lập bằng bộ sạc ngoài. Việc sạc đầy 100% pin mất khoảng 6 giờ và mất khoảng 2,7 giờ để sạc từ 25 - 75%.

Để tối ưu tiện lợi cho người dùng, hãng xe máy Nhật cũng công bố lộ trình triển khai hạ tầng trạm sạc và trạm đổi pin thời gian tới. Cụ thể từ tháng 4.2026, trạm đổi pin Honda e: Swap sẽ đi vào hoạt động, dự kiến triển khai tại các HEAD kinh doanh xe điện và các thành phố lớn. 

Xe máy điện Honda CUV e: chốt giá từ 45 triệu đồng - Ảnh 3.

Honda sẽ triển khai tủ đổi pin, phù hợp với người dùng xe CUV e: từ tháng 4.2026

ẢNH: LÊ HẢI

Trong khi đó, các trạm sạc cũng dự kiến triển khai từ tháng 6.2026 nhưng chỉ áp dụng với dòng xe Honda UC3 và một số mẫu xe máy điện trong tương lai theo chuẩn CHAdeMO. Điều đó đồng nghĩa hai mẫu xe CUV e: ICON e: không sạc được tại các trạm này.

Có thể thấy, việc triển khai hạ tầng trạm sạc, trạm đổi pin chứng minh rằng Honda đang rất nghiêm túc trong việc triển khai chiến lược điện hóa tại thị trường Việt Nam thay vì thăm dò thị trường như trước. Đây là bước đi then chốt, giúp Honda củng cố vị trí dẫn đầu thị phần xe hai bánh.

