Hơn 406.000 xe máy điện VinFast bán ra năm 2025: Người Việt ưa chuộng dòng nào?

Chí Tâm
Chí Tâm
27/01/2026 11:32 GMT+7

VinFast đạt doanh số kỷ lục khi bán được hơn 406.000 xe máy điện trong năm 2025, tăng trưởng khoảng 473% so với năm 2024. Riêng dòng xe Evo Series có 7 phiên bản, đóng góp hơn 250.000 xe nhờ giá bán phù hợp cùng giải pháp đổi pin linh hoạt.

2025 là năm thị trường xe hai bánh tại Việt Nam ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt từ xe máy xăng sang xe máy điện. Đáp ứng xu hướng này, VinFast xây dựng dải sản phẩm xe máy điện đa dạng, phân thành ba nhóm chính, gồm: phổ thông, trung cấp và cao cấp. Việc mỗi phân khúc có sự góp mặt của nhiều dòng xe, mẫu mã giúp hãng xe Việt Nam tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng.

Hơn 406.000 xe máy điện VinFast bán trong năm 2025: Người Việt chuộng dòng nào? - Ảnh 1.

2025 là năm doanh số xe máy điện tại Việt Nam bùng nổ

ẢNH: C.T

Trong danh mục xe VinFast, dòng xe máy điện Evo có tới 7 phiên bản khác nhau với thiết kế trẻ trung, hiện đại, phù hợp thị hiếu đại đa số người tiêu dùng. Giá bán dễ tiếp cận cũng là một trong những lợi thế giúp Evo được học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng... ưa chuộng. 

Người Việt Nam mua bao nhiêu xe máy trong năm 2025?

Quan trọng hơn, phần lớn các mẫu xe máy điện thuộc dòng Evo đều khá thực dụng, sử dụng bộ pin dung lượng lớn, có phạm vi hoạt động từ 200 km trở lên sau mỗi lần sạc. Đặc biệt, những dòng xe sử dụng pin tháo rời như Evo Grand, Evo Grand Lite... giải quyết được bài toán thời gian chờ sạc pin, giúp người dùng không thay đổi thói quen quá nhiều so với sử dụng xe máy xăng.

Hơn 406.000 xe máy điện VinFast bán trong năm 2025: Người Việt chuộng dòng nào? - Ảnh 2.

VinFast dẫn đầu thị trường xe máy điện với lượng xe bán ra đạt hơn 406.000 chiếc trong năm 2025

ẢNH: C.T

Theo báo cáo bán hàng mới nhất VinFast công bố, trong năm 2025 hãng xe Việt đã tiêu thụ 406.453 xe máy điện tại thị trường trong nước. Trong số này, dòng xe Evo Series đóng góp hơn 250.000 xe, chiếm khoảng 62% tổng lượng xe tiêu thụ của hãng. Bên cạnh đó, nhiều mẫu xe khác như Feliz, Klara, Vento, Vero X... cũng được người Việt ưa chuộng.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, VinFast liên tục tung ra các mẫu xe mới với thiết kế hợp thị hiếu giới trẻ. Ngay đầu năm 2026, VinFast trình làng 4 mẫu xe máy điện mới, trong đó có 3 mẫu sử dụng pin tháo rời gồm Evo, Feliz II và Viper; mẫu Amio còn lại trang bị thêm bàn đạp, phù hợp với nhóm khách hàng học sinh. Tập trung vào giải pháp đổi pin thay vì chỉ sạc truyền thống được xem là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa thời gian sử dụng xe cho khách hàng.

Hơn 406.000 xe máy điện VinFast bán trong năm 2025: Người Việt chuộng dòng nào? - Ảnh 3.

Các dòng xe máy điện đổi pin linh hoạt sẽ là xu hướng của VinFast, giúp người dùng không thay đổi thói quen sử dụng so với xe máy xăng

ẢNH: C.T

Tính đến hiện tại, 4.500 tủ đổi pin của VinFast đã được triển khai trên cả nước. Theo lộ trình, dự kiến hết quý 1/2026, mạng lưới tủ đổi pin trên toàn quốc sẽ đạt con số 45.000, hỗ trợ người dùng đổi pin nhanh chóng, duy trì thói quen tương tự như việc nạp nhiên liệu ở các dòng xe máy xăng truyền thống.

Trong bối cảnh làn sóng chuyển đổi xanh lan rộng, thị trường xe máy điện Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2026. Với lợi thế về cơ sở hạ tầng và sự đa dạng trong danh mục xe, VinFast có thể sẽ tiếp tục chiếm ưu thế về thị phần so với các "ông lớn" khác trong ngành.

