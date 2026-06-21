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Xe Xe xanh

Xe máy điện giờ đã 'tiện' như xe xăng?

Chí Tâm
Chí Tâm
Từng bị xem là bất tiện vì thời gian sạc lâu, ít trạm sạc và quãng đường di chuyển hạn chế... xe máy điện tại Việt Nam hiện đang thay đổi mạnh nhờ sự đa dạng trong các phương án nạp năng lượng.

Vài năm trước, xe máy điện vẫn còn là khái niệm xa lạ đối với người Việt và một trong những lý do lớn nhất khiến phương tiện này chưa phổ biến nằm ở câu chuyện sạc pin. Không ít người cho rằng, việc sạc pin mất nhiều thời gian, quãng đường hoạt động hạn chế và thiếu hạ tầng sạc... nên xe máy điện không được chuộng như xe máy xăng truyền thống.

Xe máy điện giờ đã 'tiện' như xe xăng? - Ảnh 1.

Nhiều mẫu xe máy điện giờ đây có thể sạc trực tiếp từ nguồn điện dân dụng

ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, thị trường xe máy điện hiện nay đã có nhiều thay đổi quan trọng. Không chỉ dừng ở việc cắm sạc tại nhà, người dùng giờ đây đã có thêm nhiều lựa chọn nạp năng lượng khác nhau như tại trụ sạc công cộng hoặc tại các tủ, trạm đổi pin.

Hiện nay, phần lớn các mẫu xe máy điện đang có mặt tại Việt Nam đều hỗ trợ sạc bằng điện dân dụng tại nhà. Đây vẫn là phương án tối ưu nhờ sự thuận tiện và phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Ngoài việc sạc tại nhà, nhiều thương hiệu cũng phát triển mạng lưới trạm sạc công cộng nhằm giúp người dùng có thể nạp điện khi di chuyển bên ngoài. Đơn cử như VinFast hiện đã phủ sóng hệ thống trạm sạc tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Không chỉ xuất hiện tại các bãi đỗ xe hoặc trung tâm thương mại, nhiều trạm sạc còn được bố trí tại cây xăng, khu dân cư hoặc các tuyến đường huyết mạch.

Xe máy điện giờ đã 'tiện' như xe xăng? - Ảnh 2.

VinFast đang đẩy mạnh triển khai tủ đổi pin cho xe máy điện tại Việt Nam

ẢNH: NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

Bên cạnh trạm sạc, mô hình đổi pin cũng đang được nhiều hãng xe đẩy mạnh nhằm giải quyết bài toán thời gian nạp năng lượng.

Một số mẫu xe máy điện hiện nay sử dụng pin tháo rời, cho phép người dùng thay pin linh hoạt tại các tủ đổi pin hoặc đại lý... thay vì phải chờ sạc đầy. VinFast hiện triển khai song song mạng lưới trạm sạc và hệ thống tủ đổi pin cho một số dòng xe máy điện. Trong khi đó, một số thương hiệu khác như Honda hay Selex cũng đang triển khai mô hình đổi pin cho người dùng tại Việt Nam.

Với mô hình này, thời gian thay pin chỉ mất vài phút, giúp trải nghiệm sử dụng xe điện không thua kém so với xe xăng, nếu xét ở góc độ đổ nhiên liệu. Đây là điều được nhiều người dùng đánh giá cao, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển.

Nếu như trước đây, câu hỏi lớn nhất với xe máy điện là "sạc ở đâu?", "sạc bao lâu?" thì hiện nay, người dùng đã có nhiều lựa chọn để giải quyết các bài toán kể trên. Có thể thấy một điều, việc sử dụng xe máy điện giờ đây đã ngày càng tiện lợi, thoải mái không thua kém xe máy xăng.

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