Liên tục triển khai tủ đổi pin, VinFast quyết giữ 'ngôi vương' xe máy điện

Theo số liệu thống kê từ MotorCycles Data - chuyên trang phân tích dữ liệu xe máy toàn cầu, thị trường xe máy Việt Nam trong quý 1/2026 xác lập cột mốc lịch sử với khoảng 1 triệu xe bán ra, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, động lực tăng trưởng chính đến từ phân khúc xe máy điện với mức tăng trưởng tới 177%.

VinFast đẩy mạnh triển khai tủ đổi pin để đạt mục tiêu 60.000 tủ trên cả nước trong quý 2/2026 ẢNH: T.N

Chỉ xét riêng thị trường xe máy điện, VinFast khẳng định vị thế dẫn đầu và tăng trưởng nhanh khi nắm giữ tới 56% thị phần. Đơn cử trong tháng cuối quý 1/2026, hãng xe Việt đã bán ra thị trường hơn 90.000 xe máy điện, bỏ xa nhiều hãng xe đối thủ. Để duy trì sức nóng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, VinFast đang đẩy mạnh chiến lược "phủ bóng" hạ tầng trạm sạc thông qua đơn vị phát triển trạm sạc V-Green.

Điểm nhấn trong chiến lược này là việc ký kết hợp tác sâu rộng với các "ông lớn" trong lĩnh vực năng lượng và bán lẻ. Đáng chú ý nhất là cái "bắt tay" với PVOIL. Ngay trong tháng 5.2026, hai bên tiến hành khảo sát và lắp đặt hệ thống tủ đổi pin cho xe máy điện tại gần 1.000 cửa hàng xăng, dầu PVOIL trên cả nước. Dự kiến đến hết tháng 6 tới, gần 3.000 tủ đổi pin sẽ đi vào hoạt động tại các cơ sở của PVOIL.

Bên cạnh đó, V-Green cũng mở rộng mạng lưới tủ đổi pin thông qua hệ thống điện máy MediaMart. Theo thỏa thuận, khoảng 1.000 tủ đổi pin sẽ được vận hành tại 330 siêu thị MediaMart trên toàn quốc. Sự hiện diện tại các vị trí đắc địa của những chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, MediaMart… mang lại tiện lợi cho người dùng xe máy điện VinFast có nhu cầu hoán đổi pin.

VinFast hợp tác với nhiều "ông lớn" ngành bán lẻ để đặt tủ đổi pin ở vị trí đắc địa ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo lộ trình, VinFast đặt mục tiêu triển khai 60.000 tủ đổi pin xe máy điện tại 34 tỉnh, thành phố ngay trong quý 2/2026. Đây là con số đầy tham vọng nhằm xây dựng hệ sinh thái hạ tầng năng lượng phủ sóng toàn diện. Việc sở hữu mạng lưới điểm đổi pin dày đặc là lời giải cho bài toán lo ngại về thời gian sạc pin của người dùng xe điện.

Hiện nay, dải sản phẩm xe máy điện của VinFast ngày càng đa dạng với các mẫu mã như Viper, Feliz II hay Evo... Điểm chung của các dòng xe này là thiết kế pin tháo rời, cho phép người dùng thực hiện thao tác đổi pin nhanh chóng. Quy trình này đơn giản và tiện lợi tương tự với cách đổ xăng truyền thống, giúp tài xế tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa hiệu suất di chuyển, đặc biệt là nhóm khách hàng chạy xe công nghệ.