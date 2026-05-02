Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe điện

Xe máy điện Honda UC3 nhận đặt cọc, giá dự kiến từ 58 triệu tại Việt Nam

Nguyễn Duy
02/05/2026 12:18 GMT+7

Nếu giá bán thực tế giống như dự kiến tại các đại lý (từ 58 - 59,4 triệu đồng), Honda UC3 sẽ định vị lấp lửng giữa nhóm xe máy điện trung và cao cấp; đồng thời cao hơn so với mặt bằng chung của phần lớn mẫu mã xe điện đang phân phối tại Việt Nam.

Honda Việt Nam chưa công bố chính thức, tuy nhiên một số đại lý phân phối (Head) chính hãng của thương hiệu xe máy Nhật Bản mới đây thông báo đã bắt đầu nhận đặt cọc với mẫu Honda UC3.

Cụ thể, theo chia sẻ từ tư vấn bán hàng, mẫu xe máy điện tiếp theo của Honda dự kiến sẽ được hãng trình làng vào cuối quý 2/2026 với 2 phiên bản. Mức giá dự kiến từ 58 đến 59,4 triệu đồng. Khách hàng có nhu cầu sở hữu mẫu xe này hiện đã có thể đặt cọc giữ chỗ tại đại lý, phí cọc từ 5 triệu đồng. Phía đại lý cho biết, những chiếc Honda UC3 đầu tiên sẽ được bàn giao từ tháng 7.

Xe máy điện Honda UC3 nhận đặt cọc tại đại lý, giá dự kiến từ 58 triệu - Ảnh 1.

Xe máy điện Honda UC3 dự kiến phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá từ 58 triệu đồng

ẢNH: HONDA

Dù chưa có xác nhận chính thức từ Honda Việt Nam, tuy nhiên động thái "nhận cọc sớm" cho thấy UC3 đang ở rất gần thời điểm ra mắt. Đây cũng là một trong những mẫu xe chiến lược mà hãng xe máy Nhật Bản dự kiến triển khai tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, thị trường xe hai bánh lớn hàng đầu thế giới.

Về thông số, Honda UC3 được định vị ở nhóm xe điện đô thị có hiệu năng tương đương xe máy xăng 110cc. Mẫu xe này sử dụng pin lithium sắt phosphate (LFP), loại pin nổi bật với độ bền cao và khả năng đảm bảo an toàn tốt hơn so với nhiều công nghệ pin phổ biến hiện nay. Với trang bị này, UC3 có thể di chuyển quãng đường khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy, trong khi thời gian sạc nhanh được công bố vào khoảng 2 giờ.

Xe máy điện Honda UC3 nhận đặt cọc tại đại lý, giá dự kiến từ 58 triệu - Ảnh 2.

Thông tin từ đại lý cho biết, Honda Việt Nam dự kiến bàn giao xe UC3 đầu tiên từ tháng 7.2026

ẢNH: HONDA

Xe trang bị động cơ điện công suất khoảng 6 kW, có tốc độ tối đa vào khoảng 80 km/giờ, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Một số trang bị đáng chú ý khác gồm có chế độ số lùi hỗ trợ dắt xe tương tự trên "đàn anh" CUV e:, cùng với đó là khả năng chống nước đạt chuẩn cao cho bộ pin và khoang chứa đồ dung tích tương đối rộng, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Xét về thiết kế, UC3 mang phong cách hiện đại, thiên về sự tối giản và thực dụng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người đi làm đến người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Kiểu dáng xe không quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo cảm giác cao cấp hơn so với một số mẫu xe điện phổ thông hiện nay.

Xe máy điện Honda UC3 nhận đặt cọc tại đại lý, giá dự kiến từ 58 triệu - Ảnh 3.

Mức giá bán cao hơn mặt bằng chung nhưng bù lại Honda UC3 có lợi thế về thương hiệu

ẢNH: HVN

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở mức giá dự kiến hơn 58 triệu đồng. Con số này được xem là khá cao nếu so với nhiều mẫu xe điện nội địa tại Việt Nam và cả nhóm xe nhập khẩu từ Trung Quốc đang có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, nếu xét theo giá trị thương hiệu và trang bị hiện hữu trên UC3, mức niêm yết dự kiến mà phía đại lý công bố nhìn chung vẫn ở mức chấp nhận được. Bởi trước đó, không ít chuyên gia thậm chí dự đoán giá bán của UC3 khi về Việt Nam có thể chạm ngưỡng 90 - 100 triệu đồng, tương tự giá quy đổi tại một số thị trường trong khu vực.

Dẫu vậy, bài toán cạnh tranh của Honda UC3 không chỉ nằm ở giá bán. Thị trường xe máy điện Việt Nam hiện đã có sự hiện diện của nhiều thương hiệu nội địa với lợi thế về hệ sinh thái trạm sạc, đổi pin và chi phí vận hành. Trong khi đó, Honda dù có sẵn uy tín thương hiệu và tệp khách hàng trung thành, nhưng khách quan nhìn nhận vẫn đang ở giai đoạn đầu xây dựng nền tảng cho mảng xe điện, từ sản phẩm đến hạ tầng đi kèm. Vì vậy, liệu mẫu xe điện mới của hãng có thể gặt hái thành công hay không, câu trả lời phải chờ trong thời gian tới.

Tin liên quan

Xe máy điện VinFast nào đang bán chạy nhất tại Việt Nam?

Không phải các mẫu xe cao cấp, chính những dòng xe phổ thông như Evo và Feliz mới là "trụ cột", giúp VinFast bứt tốc doanh số, trong bối cảnh thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

honda uc3 UC3 xe máy điện Honda xe điện Honda xe máy Nhật thị trường xe máy điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận