GM, Honda bất đồng về công nghệ pin nhiên liệu, CR-V có thể gánh hậu quả

Năm ngoái, General Motor (GM) đã công bố kế hoạch ngừng nghiên cứu công nghệ pin nhiên liệu thế hệ tiếp theo cho thương hiệu Hydrotec thuộc tập đoàn GM. Vào thời điểm đó, công ty nhận định rằng con đường đạt được một mô hình kinh doanh bền vững trong lĩnh vực pin nhiên liệu còn dài và đầy bất trắc.

Tuy nhiên, đó chỉ là cách nói giảm nhẹ của GM, bởi thực tế nhà sản xuất ô tô này chỉ ra rằng chi phí cao và cơ sở hạ tầng để tiếp nhiên liệu còn hạn chế đã cản trở doanh số bán xe chạy bằng hydro. GM cũng chỉ ra rằng, hiện nay có hơn 250.000 trạm sạc xe điện cấp độ 2+ tại Mỹ, nhưng chỉ có 61 trạm tiếp nhiên liệu hydro.

Honda đã quyết định chấm dứt việc liên doanh với GM trong việc sản xuất hệ thống pin nhiên liệu Ảnh: Carscoop

Trong một động thái mới nhất liên quan đến vấn đề này, mới đây Honda đã quyết định chấm dứt việc liên doanh với GM trong việc sản xuất hệ thống pin nhiên liệu. Điều này đồng nghĩa với việc nhà máy sản xuất pin nhiên liệu - Fuel Cell System Manufacturing của liên doanh này tại Michigan, Mỹ sẽ dừng hoạt động.

Theo truyền thông Mỹ, trước khi đưa ra quyết định này, đại diện Honda cũng như GM đã tiến hành các cuộc thảo luận. Honda không nói rõ chi tiết nhưng sau nhiều cuộc thảo luận chuyên sâu về vấn đề này, hai bên cũng đã nhất trí về thỏa thuận ngừng sản xuất hệ thống pin nhiên liệu tại nhà máy Fuel Cell System Manufacturing.

Động thái này diễn ra khoảng hai năm sau khi nhà máy Fuel Cell System Manufacturing bắt đầu đi vào hoạt động và xuất xưởng những lô pin nhiên liệu đầu tiên từ tháng 1.2024. Honda và GM được cho là đã đầu tư 85 triệu USD vào nhà máy Brownstown, Michigan và quyết định chấm dứt sản xuất dường như cũng báo hiệu sự kết thúc của phiên bản Honda CR-V e:FCEV chạy bằng nhiên liệu hydro.

Tương lai Honda CR-V e:FCEV đang bị đặt nhiều dấu hỏi Ảnh: Carscoop

Mẫu xe crossover chạy bằng pin nhiên liệu này được giới thiệu vào năm 2024 và hiện đang cho thuê tại California. Xe được trang bị bộ pin 17,7 kWh, động cơ đặt phía trước đi kèm bình chứa hydro nặng 4,3 kg. Cấu hình này giúp xe đạt công suất 174 mã lực, phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn EPA là 435 km.

Trong khi GM gần như đã từ bỏ công nghệ pin nhiên liệu hydro, Honda vẫn rất kiên trì. Hãng xe Nhật Bản đã công bố một hệ thống pin nhiên liệu thế hệ mới được phát triển nội bộ. Công ty cho biết họ sẽ sử dụng hệ thống này để "mở rộng hơn nữa các cơ hội kinh doanh nhằm phát triển mảng kinh doanh hydro, biến nó thành một trong những mảng kinh doanh cốt lõi mới của Honda.