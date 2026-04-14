Siết xe điện 'độ chế', CSGT An Lạc kiểm tra bãi xe trường học

Trần Duy Khánh
14/04/2026 14:00 GMT+7

CSGT An Lạc (Phòng CSGT TP.HCM) bất ngờ kiểm tra bãi xe tại các trường học, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tình trạng học sinh 'độ chế' xe điện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Sáng 14.4, Đội Cảnh sát giao thông An Lạc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) bất ngờ kiểm tra các bãi xe trong trường học trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng học sinh “độ chế” xe điện, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

CSGT An Lạc kiểm tra xe điện 'độ chế' tại bãi xe trường học - Ảnh 1.

Công an kiểm tra bãi xe trường học nhằm kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng học sinh “độ chế” xe điện

Kiểm tra đột xuất bãi xe trường học

Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ chế” xe điện có xu hướng gia tăng. Việc nâng công suất, tháo bỏ thiết bị an toàn hoặc lắp thêm phụ kiện không đúng quy chuẩn khiến phương tiện mất ổn định, khó kiểm soát, đặc biệt trong các tình huống bất ngờ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Trong đợt kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bãi xe tại Trường THCS Đồng Đen và Trường THCS Vĩnh Lộc A. Ghi nhận tại bãi xe Trường THCS Đồng Đen (đường Quách Điêu, ấp 67), mỗi ngày có hàng trăm học sinh sử dụng xe đạp điện đến trường.

CSGT An Lạc kiểm tra xe điện 'độ chế' tại bãi xe trường học - Ảnh 2.
CSGT An Lạc kiểm tra xe điện 'độ chế' tại bãi xe trường học - Ảnh 3.

Công an làm việc với ban giám hiệu nhà trường

Kết quả kiểm tra cho thấy đa số phương tiện vẫn giữ nguyên thiết kế ban đầu của nhà sản xuất, chưa phát hiện trường hợp “độ chế” hay thay đổi kết cấu trái quy định. Tuy nhiên, nhiều xe được học sinh tự ý tháo, lắp thêm các phụ kiện như đèn, phuộc… để trang trí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, thậm chí có thể dẫn đến cháy nổ.

Theo thiếu tá Lê Minh Trí, Phó đội trưởng Đội CSGT An Lạc, ngoài xu hướng “độ chế” phương tiện, hành vi tham gia giao thông của một bộ phận học sinh cũng đáng lo ngại như không đội mũ bảo hiểm, đi dàn hàng ngang, chở quá số người quy định, bám đẩy nhau hoặc sử dụng điện thoại khi điều khiển xe.

“Những thói quen này không chỉ đe dọa trực tiếp đến an toàn của các em mà còn ảnh hưởng đến người tham gia giao thông xung quanh”, thiếu tá Trí nhấn mạnh.

CSGT An Lạc kiểm tra xe điện 'độ chế' tại bãi xe trường học - Ảnh 4.

Tại các trường, mỗi ngày có hàng trăm học sinh sử dụng xe đạp điện làm phương tiện đi học

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tại các trường học, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về độ tuổi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, tác hại của việc “độ chế” phương tiện và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Song song đó, công tác tuần tra, xử lý vi phạm trên đường liên quan đến học sinh cũng được siết chặt.

Ban giám hiệu các trường đã ký cam kết phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, không sử dụng xe điện “độ chế”. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định, nhằm nâng cao ý thức tự giác của học sinh.

372 trường hợp vi phạm bị xử lý trong quý 1.2026

CSGT An Lạc kiểm tra xe điện 'độ chế' tại bãi xe trường học - Ảnh 5.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 8 trường hợp học sinh vi phạm liên quan xe đạp điện, xe máy điện

Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 8 trường hợp học sinh vi phạm liên quan xe đạp điện, xe máy điện với các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, không gắn gương chiếu hậu, không có biển số, không có giấy phép lái xe… Đồng thời, tạm giữ 5 xe máy điện và 2 xe đạp điện.

Theo thống kê, trong quý 1.2026, Đội CSGT An Lạc đã xử lý 372 trường hợp vi phạm liên quan phụ huynh và học sinh.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp công an cấp xã kiểm tra các bãi giữ xe trong và xung quanh trường THCS, THPT trên địa bàn, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) phát hiện và xử lý một điểm chuyên độ, chế xe điện để tăng công suất cho học sinh chạy vượt tốc độ thiết kế.

