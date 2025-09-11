Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Khống chế người đàn ông cầm rựa ra đường, có biểu hiện bất thường

Trần Duy Khánh
11/09/2025 13:03 GMT+7

Một người đàn ông chạy xe máy, tay cầm rựa đến ngã tư ở TP.HCM thì dừng lại, tiếp cận người dân, trong trạng thái không không tỉnh táo. Công an nhanh chóng khống chế, đưa về trụ sở làm rõ.

Trưa 11.9, Công an xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ) phối hợp Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) khống chế, đưa một người đàn ông về trụ sở để làm rõ hành động cầm rựa ra đường, đe dọa người đi đường.

TP.HCM: Khống chế người đàn ông cầm rựa ra đường, có biểu hiện bất thường- Ảnh 1.

Người đàn ông có biểu hiện bất thường, cầm rựa đe dọa người đi đường

ẢNH: CTV

Khoảng 10 giờ 40 sáng cùng ngày, người đàn ông nói trên mặc quần dài, áo khoác tay dài, đội mũ và che mặt kín mít, tay cầm theo cây rựa, điều khiển xe tay ga biển số 70E1-344... chạy trên đường Lê Khả Phiêu, hướng từ cầu Bình Điền về miền Tây.

Lúc đến giao lộ Lê Khả Phiêu - Nguyễn Hữu Trí (xã Tân Nhựt), người này dừng xe, tay cầm cây rựa, nhìn về phía thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư. 

Ít phút sau, người này đốt một điếu thuốc hút, tay cầm rựa lăm lăm đi đến tiếp cận thanh niên xung phong.

Ngay lúc này, Công an xã Tân Nhựt cùng chiến sĩ CSGT có mặt khống chế người đàn ông, tước vũ khí.

TP.HCM: Khống chế người đàn ông cầm rựa ra đường, có biểu hiện bất thường- Ảnh 2.

Công an nhanh chóng khống chế người đàn ông, tước vũ khí

ẢNH: CTV

Đến 11 giờ, người này được cơ quan chức năng đưa về trụ sở kiểm tra chất kích thích, tiếp tục làm rõ động cơ, xử lý theo quy định

Khám phá thêm chủ đề

khống chế cầm rựa công an TP.HCM đe dọa Đội CSGT An Lạc Công an xã Tân Nhựt XÃ TÂN NHỰT
Xem thêm bình luận