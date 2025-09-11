TP.HCM: Khống chế người đàn ông cầm rựa ra đường, có biểu hiện bất thường

Trưa 11.9, Công an xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ) phối hợp Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) khống chế, đưa một người đàn ông về trụ sở để làm rõ hành động cầm rựa ra đường, đe dọa người đi đường.

Người đàn ông có biểu hiện bất thường, cầm rựa đe dọa người đi đường ẢNH: CTV

Khoảng 10 giờ 40 sáng cùng ngày, người đàn ông nói trên mặc quần dài, áo khoác tay dài, đội mũ và che mặt kín mít, tay cầm theo cây rựa, điều khiển xe tay ga biển số 70E1-344... chạy trên đường Lê Khả Phiêu, hướng từ cầu Bình Điền về miền Tây.

Lúc đến giao lộ Lê Khả Phiêu - Nguyễn Hữu Trí (xã Tân Nhựt), người này dừng xe, tay cầm cây rựa, nhìn về phía thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư.

Ít phút sau, người này đốt một điếu thuốc hút, tay cầm rựa lăm lăm đi đến tiếp cận thanh niên xung phong.

Ngay lúc này, Công an xã Tân Nhựt cùng chiến sĩ CSGT có mặt khống chế người đàn ông, tước vũ khí.

Công an nhanh chóng khống chế người đàn ông, tước vũ khí ẢNH: CTV

Đến 11 giờ, người này được cơ quan chức năng đưa về trụ sở kiểm tra chất kích thích, tiếp tục làm rõ động cơ, xử lý theo quy định