Công an xử lý 'lò' độ xe điện cho học sinh ở TP.HCM

Ngày 20.3, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) cho biết vừa phát hiện, xử lý một điểm chuyên độ, chế xe điện để tăng công suất, phục vụ việc chạy quá tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Cận cảnh "lò" độ xe điện cho học sinh của P.N.T.V vừa bị công an phát hiện ẢNH: CACC

Trước đó, qua công tác rà soát và xác minh, ngày 19.3, lực lượng công an kiểm tra một địa điểm tại tổ 3, ấp Rạch Chàm, phát hiện P.N.T.V (19 tuổi, ở ấp Bình Tiến, xã Phú Giáo) đang thực hiện việc độ, chế nhiều xe máy điện. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều phương tiện đã bị thay đổi kết cấu cùng các linh kiện, phụ tùng không rõ nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan chức năng, V. cho biết đã nhận độ xe cho một số học sinh trên địa bàn nhằm tăng tốc độ, phục vụ việc chạy nhanh hơn so với thiết kế ban đầu.

Công an xã Phú Giáo đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan và mời đối tượng về trụ sở để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không tự ý độ, chế xe điện hoặc sử dụng phương tiện đã bị thay đổi kết cấu. Việc này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của người sử dụng và cộng đồng.