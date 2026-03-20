5 thị trường xe máy điện lớn nhất thế giới, Việt Nam góp mặt

Xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh thân thiện với môi trường đang thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ xe máy điện trên thế giới tăng trưởng nhanh, thiết lập kỷ lục mới về doanh số. Theo chuyên trang tổng hợp, thống kê dữ liệu xe máy - MotorCycles Data, sau giai đoạn tăng trưởng không đáng kể về doanh (từ 2021 - 2024), trong năm 2025 thị trường xe máy điện toàn cầu đã có bước tiến vượt bậc.

Chính sách khuyến khích phát triển xe máy điện, giảm phát thải cũng với nỗ lực của các nhà sản xuất trong việc phát triển đa dạng mẫu mã sản phẩm, đầu tư công nghệ… giúp lượng tiêu thụ xe máy điện tăng trưởng mạnh mẽ. Số liệu được MotorCycles Data (tổng hợp từ doanh số bán hàng của 97 quốc gia, vùng lãnh thổ) công bố mới đây cho thấy, trong năm 2025 doanh số xe máy điện đạt 9,8 triệu xe, mức cao nhất từ trước đến nay.

MotorCycles Data cũng chỉ ra 5 thị trường tiêu thụ xe máy điện lớn nhất thế giới trong năm 2025. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục thống trị thị trường xe máy điện toàn cầu, khi chiếm tới 72,4% tổng doanh số xe máy điện bán ra thị trường thế giới trong năm vừa qua. Sau khi giảm gần một phần ba trong ba năm trước đó, doanh số xe máy điện tại Trung Quốc trong năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng 11,3%. Hiện nay, ngoài thị trường nội địa, nhiều hãng xe máy điện Trung Quốc đang tập trung vào việc mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Ấn Độ xếp thứ hai với doanh số bán xe máy điện trong năm 2025 tăng 5,2%. Kết quả này được thúc đẩy bởi các quy định và ưu đãi mới dành cho xe điện được Chính phủ Ấn Độ triển khai. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhưng chính điều này đã tạo động lực cho thị trường xe máy điện Ấn Độ tăng trưởng. Trong đó, TVS Motor vượt qua các nhà sản xuất xe điện như Ola Electric và Ather để trở thành thương hiệu xe máy điện bán chạy nhất tại Ấn Độ.

Việt Nam xếp thứ ba đồng thời cũng là quốc gia duy nhất thuộc khu vực Đông Nam Á góp mặt trong nhóm 5 thị trường xe máy điện lớn nhất thế giới. Chính sách hạn chế xe máy xăng, chuyển đổi sang xe điện nhằm giảm phát thải của các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM kết hợp ưu đãi, khuyến mãi từ các nhà sản xuất phân phối, góp phần tạo động lực thúc đẩy người Việt chuyển đổi sang sử dụng xe máy điện. Theo MotorCycles Data, mức tăng trưởng doanh số xe máy điện tại Việt Nam trong năm 2025 đạt trên 152,8%, qua đó trở thành một trong những thị trường xe máy điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới trong năm vừa qua.

Trong đó, VinFast với sự danh mục sản phẩm đa dạng cùng sự linh hoạt trong các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá và chuyển đổi… được xem là đầu tàu kéo thị trường xe máy điện Việt Nam tăng trưởng. Theo MotorCycles Data, trong năm 2025 VinFast cũng đã góp mặt trong danh sách 10 nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường xe máy điện lớn thứ 4 thế giới với mức tăng trưởng 27,5%, một thành tích đáng chú ý nếu xét đến việc thị trường xe máy động cơ đốt trong đang gặp rất nhiều khó khăn.

Vị trí thứ 5 trong nhóm 5 thị trường xe máy điện lớn nhất thế giới năm 2025 thuộc về Pakistan. Sự linh hoạt của Chính phủ trong việc áp dụng chính sách hỗ trợ, phát triển xe điện cùng với sự xuất hiện của nhiều công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này… giúp doanh số xe máy điện tại Pakistan trong năm 2025 tăng trưởng 194% so với năm 2024.