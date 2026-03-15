5 mẫu xe máy điện giá dưới 15 triệu tại Việt Nam

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng và xu hướng sử dụng phương tiện xanh ngày càng phổ biến, xe máy điện đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với nhiều người Việt. Đặc biệt ở phân khúc giá rẻ, vốn hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên hoặc người có nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị.

Hiện này, với ngân sách dưới 15 triệu đồng, người dùng vẫn có khá nhiều lựa chọn đến từ các thương hiệu như VinFast, Yadea hay Tailg. Dù thuộc nhóm xe phổ thông, nhiều mẫu xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày với thiết kế gọn gàng, vận hành ổn định và một số trang bị tiện ích cơ bản. Dưới đây là 5 mẫu xe máy điện đáng cân nhắc trong tầm giá này.

Yadea Vekoo: Giá 14,99 triệu đồng

Xe máy điện Yadea Vekoo được hãng xe Trung Quốc phát triển hướng đến nhóm khách hàng học sinh và người dùng trẻ tuổi. Xe có thiết kế thể thao, nhỏ gọn, giúp dễ dàng di chuyển trong đô thị đông đúc.

Yadea Vekoo nổi bật với phong cách thiết kế thể thao, nhỏ gọn ẢNH: BÁ HÙNG

Yadea Vekoo có tốc độ vận hành tối đa khoảng 38 km/giờ và quãng đường di chuyển tối đa khoảng 65 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe sử dụng bộ ắc quy Graphene 48V - 22Ah kết hợp động cơ HUB công suất khoảng 400 Watt, đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày như đi học hoặc di chuyển trong phạm vi ngắn.

Về trang bị, mẫu xe điện Trung Quốc này nổi bật với hệ thống đèn LED, màn hình hiển thị thông tin vận hành cùng thiết kế tay lái nâng cao giúp tư thế lái thoải mái hơn. Với mức giá khoảng 14,99 triệu đồng, đây được xem là lựa chọn đáng cân nhắc với người trẻ muốn sở hữu xe điện có thiết kế hiện đại và dễ sử dụng.

Yadea Vigor H: Giá 14,99 triệu đồng

Trong nhóm xe máy điện giá rẻ, Yadea còn có một mẫu khác cũng khá quen thuộc với người dùng trẻ tuổi là Vigor H. Tương tự Vekoo, mẫu xe này cũng hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên hoặc người cần phương tiện di chuyển hàng ngày trong phạm vi ngắn; nhưng sở hữu kiểu dáng mềm mại hơn.

Yadea Vigor H mang phong cách mềm mại, nữ tính hơn ẢNH: YADEA

Vigor H sử dụng động cơ điện công suất khoảng 1.500 Watt, có tốc độ tối đa tối đa 40 - 45 km/giờ. Kết hợp với bộ ắc-quy dung lượng 60 Volt, mẫu xe này có thể di chuyển quãng đường 60 - 70 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng nhu cầu đi học hoặc đi làm trong đô thị.

Ngoài khả năng vận hành cơ bản, Vigor H còn được trang bị hệ thống đèn LED, màn hình hiển thị thông tin vận hành cùng cốp chứa đồ dưới yên. Với mức giá khoảng 14,9 triệu đồng, mẫu xe này được xem là lựa chọn phổ biến trong nhóm xe điện phổ thông dành cho người dùng trẻ, đặc biệt là nữ giới.

VinFast Evo Lite Neo: Giá 14,4 triệu đồng

VinFast Evo Lite Neo là mẫu xe máy điện được hãng xe Việt Nam phát triển hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, đặc biệt là học sinh từ 16 tuổi trở lên. Thiết kế của xe mang phong cách hiện đại, kích thước nhỏ gọn, dễ điều khiển trong điều kiện giao thông đô thị.

VinFast Evo Lite Neo rất đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 15 triệu đồng ẢNH: VINFAST

Mẫu xe này sử dụng động cơ điện có công suất khoảng 1.200 Watt, cho tốc độ tối đa dưới 50 km/giờ. Evo Lite Neo sử dụng pin lithium dung lượng khoảng 1,2 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 70 - 80 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

Ngoài khả năng vận hành tiết kiệm, VinFast Evo Lite Neo còn trang bị hệ thống đèn LED, màn hình hiển thị thông tin vận hành và cốp chứa đồ dưới yên. Hiện mẫu xe này đang được phân phối với giá 14,4 triệu đồng.

Tailg GX30: Giá 12,9 triệu đồng

Tailg GX30 là một trong những mẫu xe máy điện giá rẻ đang được phân phối tại Việt Nam với giá 12,9 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng cần phương tiện di chuyển cơ bản với chi phí đầu tư thấp.

Tailg GX30 cũng là lựa chọn xe máy điện giá rẻ đáng cân nhắc ẢNH: TAILG

Xe có thiết kế nhỏ gọn, phong cách trẻ trung, phù hợp di chuyển trong thành phố. Tailg GX30 sử dụng động cơ điện công suất khoảng 600 - 800 Watt, cho tốc độ tối đa 40 - 45 km/giờ. Xe trang bị bộ ắc quy dung lượng 60 Volt, cho quãng đường di chuyển trung bình 50 - 60 km sau mỗi lần sạc đầy.

VinFast Motio: Giá 12 triệu đồng

VinFast Motio hiện đang là một trong những mẫu xe máy điện có mức giá dễ tiếp cận nhất trong danh mục xe máy điện của VinFast tại Việt Nam. Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng học sinh hoặc người cần phương tiện di chuyển ngắn trong đô thị.

Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và chiều cao yên thấp, giúp người dùng dễ điều khiển trong điều kiện giao thông đông đúc. Motio sử dụng động cơ điện công suất khoảng 1.200 Watt, cho tốc độ tối đa khoảng 49 km/giờ.

VinFast Motio hiện đang là một trong những xe máy điện rẻ nhất thị trường ẢNH: VINFAST

Xe được trang bị pin lithium, cho quãng đường di chuyển khoảng 70 - 80 km sau mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, Motio cũng có một số tiện ích quen thuộc như đèn LED, màn hình hiển thị thông tin vận hành và cốp chứa đồ dưới yên.

Với mức giá khoảng 12 triệu đồng (thậm chí còn hơn 10 triệu đồng nếu khấu trừ các ưu đãi từ chính hãng và đại lý), VinFast Motio hiện nằm trong nhóm xe máy điện có giá thấp nhất thị trường Việt Nam, phù hợp với người dùng trẻ hoặc gia đình cần phương tiện di chuyển ngắn trong thành phố.