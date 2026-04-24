VinFast chiếm gần nửa thị phần xe SUV đô thị tại Việt Nam quý 1/2026

Tương tự một số phân khúc trên thị trường như crossover cỡ trung hay xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ; trong bối cảnh sức mua ô tô trong nước bắt đầu hồi phục mạnh từ tháng 3.2026, nhóm SUV đô thị cũng ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt.

SUV đô thị năm 2025: Toyota Yaris Cross mất 'ngôi vương' trong tiếc nuối

Theo đó, số liệu bán hàng tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast cho thấy, khép lại tháng cuối quý 1, toàn phân khúc này bán ra tổng cộng 15.084 xe. So với tháng liền trước, doanh số tháng 3.2026 tăng đến hơn 9.000 xe. Đây là mức tăng mạnh, phản ánh rõ tín hiệu phục hồi của thị trường sau kỳ nghỉ tết, cũng như hiệu quả từ các chương trình kích cầu đang được nhiều hãng triển khai.

Doanh số xe SUV đô thị tại Việt Nam tháng 3.2026 NGUỒN: VAMA, TC MOTOR, VINFAST

Đáng chú ý, đà phục hồi của nhóm SUV đô thị ghi nhận dấu ấn đậm nét của nhóm xe điện, khi bộ đôi VinFast VF 5 và VF 6 tiếp tục đóng vai trò chủ lực. Đặc biệt là mẫu VF 5. Số liệu bán hàng cho thấy, mẫu A-SUV thuần điện này (bao gồm cả phiên bản tiêu chuẩn và Herio Green) có bước tăng trưởng mạnh nhất phân khúc trong tháng qua, với doanh số đạt 4.218 xe. So với tháng trước đó, lượng xe VF 5 bàn giao đến tay người dùng tăng hơn 2.600 xe, tương đương đến 163%.

Trong khi đó, "đàn anh" VF 6 cũng cho thấy sức hút ngày càng rõ nét khi bán ra 3.152 xe trong tháng 3, tăng hơn 2.100 xe so với tháng trước. Kết quả này không chỉ giúp mẫu B-SUV này giữ vững vị trí ở nhóm đầu bảng xếp hạng doanh số phân khúc; mà còn góp phần củng cố vị thế chung của VinFast trong cuộc đua thị phần, đặc biệt khi nhu cầu với xe điện đang có xu hướng gia tăng.

Bộ đôi xe thuần điện VinFast VF 5 và VF6 tiếp tục ghi nhận doanh số bùng nổ và áp đảo các đối thủ cùng phân khúc SUV đô thị ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở chiều ngược lại, nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn duy trì sự cạnh tranh đáng kể, dù chịu áp lực rõ rệt từ làn sóng điện hóa. Trong đó, Toyota Yaris Cross là cái tên nổi bật nhất. Nhờ nguồn cung được cải thiện, tháng 3 vừa qua, mẫu xe có màn tăng tốc ấn tượng khi đạt doanh số 2.378 xe, tăng hơn 1.700 xe so với tháng trước, tương đương mức tăng gần gấp ba lần.

Kết quả này giúp Yaris Cross vượt qua Mitsubishi Xforce để giành lại vị trí dẫn đầu trong nhóm SUV đô thị dùng động cơ xăng. Thực tế, Xforce cũng ghi nhận tín hiệu hồi phục khi đạt 1.050 xe trong tháng 3, tăng hơn 500 xe so với tháng trước. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ để giúp mẫu xe Mitsubishi duy trì lợi thế trước đối thủ trực tiếp trong bối cảnh nguồn cung và ưu đãi bán hàng đang đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Toyota Yaris Cross là "điểm sáng" ở nhóm xe SUV đô thị trang bị động cơ đốt trong tháng 3.2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở các nhóm còn lại, hầu hết mẫu mã cũng ghi nhận lượng xe bán ra cải thiện so với giai đoạn 2 tháng đầu năm. Trong đó, nhóm xe Hàn Quốc như Hyundai Creta hay bộ đôi Kia Seltos/Sonet tiếp tục duy trì doanh số ổn định, với hơn 700 xe đến tay người dùng. Những mẫu SUV đô thị xuất xứ Nhật Bản như Honda HR-V, Mazda CX-3 hay Mazda CX-30 cũng duy trì đà tăng, chủ yếu nhờ tập khách hàng trung thành và chiến lược giá linh hoạt. Dù vậy, so với nhóm dẫn đầu, các mẫu xe này đang dần bị nới rộng khoảng cách, cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong phân khúc xe vốn đang rất cạnh tranh.

Phân khúc SUV đô thị dự báo sẽ còn cạnh tranh gay gắt trong giai đoạn còn lại của năm 2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tính chung quý 1/2026, toàn phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam bán ra gần 35.000 xe, tiếp tục nằm trong nhóm ba phân khúc xe được người Việt ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng chú ý so với cùng kỳ năm ngoái nằm ở xu hướng tiêu dùng, khi khách hàng ở nhóm xe này đang có sự dịch chuyển sang các dòng xe điện hóa rõ rệt. Bằng chứng là chỉ sau ba tháng đầu năm, bộ đôi VinFast VF 5 và VF 6 đã bán ra hơn 15.000 xe, chiếm gần 50% tổng lượng SUV đô thị tiêu thụ. Con số này cho thấy xe thuần điện đang dần trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính của thị trường.

Giới kinh doanh ô tô dự báo, nếu cứ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng như thời gian gần đây, xe điện nhiều khả năng sẽ còn mở rộng thêm thị phần trong giai đoạn còn lại của năm 2026. Qua đó định hình lại cục diện cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam.