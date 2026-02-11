Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

SUV đô thị năm 2025: Toyota Yaris Cross mất 'ngôi vương' trong tiếc nuối

Chí Tâm
Chí Tâm
11/02/2026 19:56 GMT+7

Phân khúc SUV đô thị năm 2025 ghi nhận doanh số kỷ lục, chiếm gần 25% lượng xe tiêu thụ toàn thị trường. Ở nhóm động cơ đốt trong, Mitsubishi Xforce bảo vệ thành công ngôi vương sau màn bứt phá doanh số vào tháng cuối năm.

SUV đô thị năm 2025: Toyota Yaris Cross mất ‘ngôi vương’ phút chót

SUV đô thị là phân khúc chủ đạo của thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025 với tổng doanh số đạt 143.988 xe, chiếm gần 25% lượng ô tô tiêu thụ toàn quốc. 

Ở nhóm xe động cơ đốt trong, Mitsubishi Xforce lội ngược dòng để chiếm ngôi đầu bảng. Trong 11 tháng đã qua của năm 2025, Toyota Yaris Cross liên tục dẫn trước nhờ các chương trình kích cầu từ hãng và đại lý. Tuy nhiên, Mitsubishi Xforce đạt doanh số 3.163 xe vào tháng 12.2026, cao gấp đôi mẫu xe đối thủ để kết thúc năm 2025 với tổng 15.254 xe. Toyota Yaris Cross xếp vị trí thứ hai với 14.601 xe bán ra.

SUV đô thị 2025: Toyota Yaris Cross mất ‘ngôi vương’ trong tiếc nuối - Ảnh 1.

Hyundai Creta 2025 thu hút người dùng bởi thiết kế hiện đại, doanh số tăng nhẹ so với năm 2024

ẢNH: T.N

Các vị trí tiếp theo trong nhóm xe xăng gồm Hyundai Creta đạt 9.046 xe, Toyota Corolla Cross đạt 8.708 xe và Honda HR-V đạt 6.665 xe. Doanh số các mẫu xe này duy trì ổn định, tạo khoảng cách với nhóm xe hạng A.

Sự cạnh tranh từ hơn 20 mẫu xe khiến phân hạng xe SUV đô thị liên tục biến động về thứ hạng. Xu hướng chọn ô tô đa dụng, gầm cao, nhỏ gọn ưu tiên công nghệ và chi phí vận hành thấp sẽ giúp doanh số nhóm xe này tăng trưởng trong thời gian tới.

Tin liên quan

SUV đô thị Toyota Yaris Cross 2026 trình làng Đông Nam Á, bản thấp cũng có ADAS

SUV đô thị Toyota Yaris Cross 2026 trình làng Đông Nam Á, bản thấp cũng có ADAS

Không thay đổi nhiều về kiểu dáng hay động cơ, tuy nhiên Toyota Yaris Cross 2026 lại nâng cấp mạnh mẽ về tiện ích và công nghệ; khi được hãng xe Nhật phổ cập gói an toàn ADAS cho cả phiên bản tiêu chuẩn.

SUV đô thị: Mitsubishi Xforce 'chạy nước rút', cuộc đua doanh số chưa ngã ngũ

Giá xe SUV đô thị giảm mạnh, nhiều mẫu chỉ hơn 400 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

SUV đô thị Mitsubishi Xforce Toyota Yaris Cross Hyundai Creta Phân khúc SUV đô thị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận