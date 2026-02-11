SUV đô thị năm 2025: Toyota Yaris Cross mất 'ngôi vương' trong tiếc nuối

SUV đô thị năm 2025: Toyota Yaris Cross mất ‘ngôi vương’ phút chót

SUV đô thị là phân khúc chủ đạo của thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025 với tổng doanh số đạt 143.988 xe, chiếm gần 25% lượng ô tô tiêu thụ toàn quốc.

Ở nhóm xe động cơ đốt trong, Mitsubishi Xforce lội ngược dòng để chiếm ngôi đầu bảng. Trong 11 tháng đã qua của năm 2025, Toyota Yaris Cross liên tục dẫn trước nhờ các chương trình kích cầu từ hãng và đại lý. Tuy nhiên, Mitsubishi Xforce đạt doanh số 3.163 xe vào tháng 12.2026, cao gấp đôi mẫu xe đối thủ để kết thúc năm 2025 với tổng 15.254 xe. Toyota Yaris Cross xếp vị trí thứ hai với 14.601 xe bán ra.

Hyundai Creta 2025 thu hút người dùng bởi thiết kế hiện đại, doanh số tăng nhẹ so với năm 2024 ẢNH: T.N

Các vị trí tiếp theo trong nhóm xe xăng gồm Hyundai Creta đạt 9.046 xe, Toyota Corolla Cross đạt 8.708 xe và Honda HR-V đạt 6.665 xe. Doanh số các mẫu xe này duy trì ổn định, tạo khoảng cách với nhóm xe hạng A.

Sự cạnh tranh từ hơn 20 mẫu xe khiến phân hạng xe SUV đô thị liên tục biến động về thứ hạng. Xu hướng chọn ô tô đa dụng, gầm cao, nhỏ gọn ưu tiên công nghệ và chi phí vận hành thấp sẽ giúp doanh số nhóm xe này tăng trưởng trong thời gian tới.