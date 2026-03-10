SUV đô thị dưới 750 triệu: Xe Nhật đua ưu đãi, xe Hàn giảm giá

Áp lực cạnh tranh cũng như thanh lý xe đời cũ tồn kho đang góp phần thúc đẩy cuộc đua giảm giá giữa các nhà sản xuất phân phối ô tô tại Việt Nam. Không chỉ xe sedan, MPV hay bán tải… mà ngay cả xe SUV đô thị (SUV 5 chỗ hạng B) tầm giá dưới 750 triệu đồng - phân khúc ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 vừa qua cũng đang được các nhà sản xuất, phân phối mạnh tay hơn trong việc triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá.

SUV đô thị năm 2025: Toyota Yaris Cross mất 'ngôi vương' trong tiếc nuối

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, bước sang tháng 3.2026 khi hoạt động kinh doanh ô tô trở lại nhộn nhịp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, hầu hết các mẫu xe thuộc phân khúc SUV 5 chỗ hạng B tầm giá dưới 750 triệu đồng đều được các hãng xe áp dụng ưu đãi theo nhiều hình thức khác nhau.

Hầu hết các mẫu xe thuộc phân khúc SUV 5 chỗ hạng B tầm giá dưới 750 triệu đồng đều được các hãng xe áp dụng ưu đãi theo nhiều hình thức khác nhau Ảnh: B.H

Trong đó, một số mẫu mã vốn hút khách của các thương hiệu Nhật Bản như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Honda HR-V… vẫn chọn cách thức giảm giá thông qua việc hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách mua xe. Cụ thể, Mitsubishi Xforce - mẫu xe bán chạy nhất phân khúc này vào năm ngoái được Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) giảm giá 30 - 35 triệu đồng, tùy phiên bản. Ngoài ra, trong bối cảnh giá xăng đang có xu hướng tăng mạnh, hãng xe Nhật Bản cũng tạo thêm sức hút cho Xforce thông qua việc tặng phiếu nhiên liệu trị giá từ 15 - 21 triệu đồng cho khách mua xe trong tháng 3.2026.

Toyota Yaris Cross (với hai phiên bản máy xăng và hybrid - HEV có giá niêm yết 650 - 728 triệu) đang được Toyota Việt Nam (TMV) giảm từ 33 - 37 triệu đồng, tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Qua đó, đưa giá bán thực tế mẫu SUV đô thị này về mức 617 - 691 triệu đồng. Cùng với Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross là hai mẫu xe động cơ đốt trong hút khách nhất ở phân khúc SUV 5 chỗ hạng B tại Việt Nam vào năm ngoái.

Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross giảm giá thông qua ưu đãi lệ phí trước bạ Ảnh: B.H

Tương tự Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross, mẫu Honda HR-V cũng được Honda Việt Nam (HVN) triển khai ưu đãi theo hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, dù vậy chương trình này chỉ áp dụng với phiên bản Honda HR-V L (có giá đề xuất 750 triệu đồng). Sau khi áp dụng ưu đãi, khách hàng mua HR-V L trong tháng 3.2026 được giảm 37,5 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về mức 712,5 triệu đồng.

Trong khi đó, các mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc ở phân khúc này như Hyundai Creta, KIA Seltos cũng đang nỗ lực tìm lại sức hút cũng như tính cạnh tranh sau khi để các mẫu xe Nhật Bản áp đảo trong năm 2025. Theo đó, cả Hyundai Creta và KIA Seltos đều được nhà sản xuất, phân phối tại Việt Nam mạnh tay triển khai các chương trình "đại hạ giá" với mức giảm lên đến hàng chục triệu đồng, trong đó đáng chú ý là KIA Seltos.

Hyundai Creta cũng đang được Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) - đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam giảm giá lên đến 50 triệu đồng Ảnh: B.H

Trước Tết Nguyên đán 2026, mẫu xe này với 6 phiên bản, có giá niêm yết từ 599 - 724 triệu đồng, tuy nhiên từ tháng 3.2026 động thái điều chỉnh giá bán từ phía THACO AUTO với các mẫu mã xe KIA góp phần đưa giá niêm yết Seltos giảm về mức 579 - 699 triệu đồng, tức thấp hơn từ giảm 20 - 55 triệu đồng so với trước đây. Không những vậy, cũng trong tháng 3.2026 một số phiên bản của KIA Seltos được ưu đãi giảm giá từ 9 - 11 triệu đồng. Giá bán thực tế mẫu xe này hiện đang ở mức 569 - 699 triệu đồng.

Hyundai Creta cũng đang được Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) - đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam giảm giá lên đến 50 triệu đồng, tùy phiên bản, đời xe. Với mức giảm này, giá bán Creta hiện có giá 549 - 665 triệu đồng. Các mẫu xe khác trong phân khúc này như MG ZS đang được nhà phân phối giảm 52 - 58 triệu đồng, áp dụng với xe sản xuất năm 2025. Xe Trung Quốc - Omoda C5 ưu đãi 110% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 59 - 73 triệu đồng tùy từng địa phương đăng ký. Như vậy, Omoda C5 hiện có giá bán thực tế từ 479,1 triệu đồng.

MG ZS đang được nhà phân phối giảm giá 52 - 58 triệu đồng, áp dụng với xe sản xuất năm 2025 Ảnh: B.H

Có thể thấy, cuộc đua giảm giá đang diễn ra rầm rộ giữa các mẫu xe thuộc phân khúc SUV đô thị (SUV 5 chỗ hạng B) tầm giá dưới 750 triệu đồng. Trong đó, một số mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc, Trung Quốc đang mạnh tay ưu đãi với mức giảm trên 50 triệu đồng, gần như gấp đôi mức giảm giá của các mẫu xe Nhật Bản. Dù vậy, các mẫu xe Nhật như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross… với sức hút từ thương hiệu, đang tạm thời chiếm ưu thế về mặt doanh số.