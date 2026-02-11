SUV đô thị năm 2025: Màn soán ngôi ‘phút 90’ của Mitsubishi Xforce

SUV đô thị tiếp tục là phân khúc "chật chội" nhất thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025 với sự hiện diện thường xuyên của trên 20 mẫu mã. Đáng chú ý, sức "nóng" ở nhóm xe này không chỉ đến từ số lượng sản phẩm, mà còn bởi cuộc đua giá khốc liệt giữa các thương hiệu, kéo theo màn cạnh tranh doanh số gay gắt.

Trong đó, tâm điểm dồn vào cuộc đua "song mã" giữa Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce. Năm 2024, Mitsubishi Xforce với cái mác tân binh vẫn tạo bất ngờ khi ghi nhận tổng lượng xe bán ra lên đến 14.407 xe, dẫn đầu phân khúc SUV đô thị. Thế nhưng bước sang năm 2025, "cuộc đua" không còn thuận lợi với mẫu xe Nhật, bởi đối thủ "đồng hương" Toyota Yaris Cross nhờ hàng loạt chính sách giảm giá, kích cầu đã gia tăng đáng kể sức hút.

Doanh số các mẫu xe SUV đô thị tại Việt Nam năm 2025 NGUỒN: VAMA, HTV, VINFAST

Chính sự cân bằng khiến hai mẫu xe này liên tục so kè doanh số hàng tháng, và "ngôi vương" chỉ thực sự được định đoạt ở những thời khắc cuối cùng. Theo đó, Mitsubishi Xforce với "cú nước rút" khó tin trong tháng 12.2025 (bàn giao 3.163 xe), gấp hơn 2 lần Toyota Yaris Cross (1.393 xe) đã bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu. Lũy kế 12 tháng của năm qua, mẫu xe này bán ra tổng cộng 15.254 xe, tăng hơn 800 xe so với năm 2024. Trong khi, Toyota Yaris Cross với tháng cuối năm bất ngờ "hụt hơi", doanh số cộng dồn chỉ đạt 14.601 xe, kém đối thủ gần 1.000 xe và chấp nhận về đích ở vị trí thứ 2.

Bên cạnh bộ đôi Xforce và Yaris Cross, phân khúc SUV đô thị trang bị động cơ đốt trong còn có nhóm xe bám đuổi phía sau cũng cạnh tranh khá gắt gao trong năm 2025. Nhóm này gồm 5 mẫu mã: Hyundai Creta, Toyota Corolla Cross và bộ đôi KIA Sonet/Seltos. Đây đều là những cái tên thuộc và từng có một số thời điểm nằm trong danh sách xe bán chạy ở phân khúc SUV đô thị những năm gần đây.

Mitsubishi Xforce gây bất ngờ với màn "lội ngược dòng" ngoạn mục trước Toyota Yaris Cross trong cuộc đua doanh số ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong đó, trong năm 2025 Hyundai Creta bàn giao đến tay khách hàng hơn 9.000 chiếc, nhiều hơn khoảng 300 xe so với Toyota Corolla Cross. Còn Honda HR-V duy trì "phong độ" với doanh số hơn 6.000 xe, không chênh lệch nhiều so với năm 2024. Riêng bộ đôi xe của KIA bất ngờ ghi nhận doanh số giảm. Cụ thể, Seltos đạt doanh số 6.577 xe, giảm gần 300 xe. Sonet bán ra 5.944 xe, giảm đến hơn 1.300 xe.

Đáng chú ý, ngoài các mẫu mã xe trang bị động cơ đốt trong truyền thống hoặc hybrid (xe lai xăng - điện), phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam năm qua cũng chứng kiến sự bùng nổ của bộ đôi xe thuần điện thương hiệu VinFast, gồm VF 5 và VF 6. Cụ thể, báo cáo bán hàng từ hãng xe Việt cho thấy, cộng dồn 12 tháng của năm 2025, bộ đôi này đã bán ra đến hơn 67.200 xe, gần bằng doanh số tất cả nhóm xe SUV đô thị trang bị động cơ đốt trong cộng lại (hơn 76.000 xe).

Bộ đôi xe thuần điện của VinFast cũng trở thành tâm điểm ở nhóm SUV đô thị khi tiếp tục ghi nhận một năm bùng nổ doanh số ẢNH: BÁ HÙNG

Trong đó, VF 5 tiếp tục là duy trì đà tăng trưởng "thần tốc" khi đóng góp gần 44.000 xe, tăng khoảng 12.000 xe so với năm ngoái. Còn với "đàn anh" VF 6, ngay năm đầu mở bán, mẫu SUV, crossover đô thị này cũng nhanh chóng cho thấy sức hút, khi bàn giao đến tay người dùng hơn 23.000 xe. Nếu không chia nhóm xe thuần điện và xe trang bị động cơ đốt trong, chính VinFast VF 5 và VinFast VF 6 mới là hai mẫu xe dẫn đầu doanh số phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam trong năm 2025.

SUV đô thị vẫn là nhóm xe hút khách nhất thị trường

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, kết thúc năm 2025, toàn phân khúc SUV đô thị (gồm cả hai nhóm A-SUV, B-SUV) ghi nhận lượng xe tiêu thụ tổng cộng đạt 143.988 xe. Doanh số này vượt xa các phân khúc xe khác, đồng thời chiếm đến gần 25% tổng lượng ô tô bán ra tại Việt Nam trong năm qua.

Điều này tiếp tục cho thấy sức hút của phân khúc xe này trong bối cảnh thị hiếu người dùng Việt đang thay đổi mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây.

SUV đô thị dự báo tiếp tục là phân khúc ô tô hút khách nhất tại Việt Nam trong năm 2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Lý giải về thực tế này, một số chuyên gia trong ngành cho rằng, thế mạnh lớn nhất của dòng xe SUV đô thị nằm ở kiểu dáng. Đặc biệt là khoảng sáng gầm cao, giúp xe linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu di chuyển đa mục đích; phù hợp với điều kiện giao thông và thói quen sử dụng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, mức giá ngày càng "dễ tiếp cận" cùng cuộc đua trang bị và ưu đãi mạnh tay từ các hãng cũng là động lực giúp nhóm xe này bùng nổ doanh số trong năm qua.

Bước sang năm 2026, các chuyên gia dự báo, SUV đô thị khả năng cao vẫn là phân khúc xe giữ vai trò "đầu tàu" của thị trường ô tô Việt Nam. Bởi thị trường ô tô trong nước đang trên đà hồi phục, trong khi nhu cầu sử dụng xe gầm cao cỡ nhỏ nhìn chung vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.