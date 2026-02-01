VinFast VF 5 sắp có bản nâng cấp, thiết kế cứng cáp hơn

Những ngày gần đây, nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội liên tục chia sẻ loạt hình ảnh được công bố trong dữ liệu đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Trong đó, thông tin đi kèm cho thấy thương hiệu VinFast đang chuẩn bị trình làng một mẫu xe hoặc phiên bản nâng cấp mới.

Nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng, đây nhiều khả năng là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của VinFast VF 5, mẫu xe điện đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh số của hãng.

Dù phía VinFast hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin xác nhận chính thức nào, tuy nhiên những nhận định trên hoàn toàn có cơ sở. Bởi bên cạnh phân tích trực quan hình ảnh, xét theo thời gian mở bán lần đầu tiên (cuối năm 2022 - đầu năm 2023), hiện VF 5 đã đến giai đoạn cần làm mới. Đó là chưa kể, động thái này ra trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gắt gao hơn, buộc các hãng xe phải liên tục điều chỉnh để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Mẫu xe mới của VinFast đăng ký kiểu dáng công nghiệp được cho là VF 5 bản nâng cấp

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nếu so sánh với VF 5 hiện hành thì bản nâng cấp rò rỉ được làm mới rõ rệt. Trong đó, khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở ngoại thất, nhất là phần đầu xe với nhiều chi tiết thiết kế vuông vức và góc cạnh hơn, mang lại cảm giác cứng cáp và chắc chắn; thay vì kiểu bo tròn, trung tính của bản hiện hành.

Cụm đèn chiếu sáng phía trước cũng được trau chuốt lại theo hướng mảnh và sắc nét hơn, nhiều khả năng sử dụng đèn LED thay cho halogen. Đây được xem là nâng cấp mang tính bắt buộc trong bối cảnh công nghệ chiếu sáng LED đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến, ngay cả ở phân khúc xe phổ thông. Việc thay đổi này không chỉ cải thiện hiệu quả sử dụng mà còn góp phần nâng tầm thẩm mỹ tổng thể cho mẫu xe.

Ngoài ra, các chi tiết như cản trước, mâm xe hay dải đèn nhận diện ban ngày cũng được tinh chỉnh để phù hợp với ngôn ngữ thiết kế mới. Tổng thể ngoại hình VF 5 bản facelift không mang tính cách mạng nhưng đủ để tạo cảm giác mới mẻ và phù hợp hơn với thị hiếu của nhóm khách hàng trẻ, cũng như người dùng mua xe phục vụ mục đích gia đình hoặc dịch vụ.

VinFast VF 5 hiện đang phân phối thế hệ đầu tiên, mở bán từ cuối năm 2022 ẢNH: TÂM VÕ

Thông tin rò rỉ không tiết lộ khả năng vận hành của mẫu mã hoặc phiên bản xe mới. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, VinFast VF 5 bản cải tiến nhiều khả năng sẽ không có thay đổi lớn về hệ truyền động. Bởi phiên bản đang bán trên thị trường đáp ứng tương đối tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị, với khả năng vận hành vừa đủ, chi phí sử dụng thấp và mạng lưới hỗ trợ ngày càng hoàn thiện. Do đó, việc giữ nguyên nền tảng kỹ thuật, kết hợp với những nâng cấp về thiết kế và trang bị, được xem là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh kiểm soát giá bán vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Dù VinFast chưa công bố thời điểm chính thức tung ra thị trường hay mức giá dự kiến cho bản nâng cấp này, nhưng động thái đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho thấy, hãng xe Việt Nam đang từng bước hoàn tất quá trình chuẩn bị. Nếu được giới thiệu trong năm 2026 với mức giá không biến động lớn, VF 5 mới sẽ giúp VinFast giữ được sức cạnh tranh, thậm chí củng cố thêm vị thế trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ.