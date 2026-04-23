Nhu cầu xe điện gia tăng, thị trường xe máy Việt Nam lập kỷ lục mới

Hoàng Cường
Hoàng Cường
23/04/2026 14:07 GMT+7

Doanh số xe máy xăng tiếp tục gia tăng, kết hợp xu hướng chuyển đổi sang xe điện diễn ra ngày càng mạnh mẽ, góp phần tạo động lực giúp thị trường xe máy Việt Nam lập kỷ lục mới với khoảng 1 triệu xe bán ra trong quý 1/2026.

Bất chấp việc phải đối mặt với không ít khó khăn do tác động từ chính sách cũng như biến động giá xăng dầu… thị trường xe máy Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ ngay trong giai đoạn chạy đà doanh số cho năm 2026. Trong đó, không chỉ xe điện mà ngay cả xe máy xăng cũng đang ghi nhận nhu cầu mua sắm gia tăng, thúc đẩy doanh số tăng trưởng.

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố mới đây cho thấy, trong quý 1/2026 (tính từ tháng 1 - 3.2026), 5 thành viên thuộc VAMM gồm: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM đã bán ra thị trường tổng cộng 729.121 xe máy các loại, tăng 20.087 xe so với quý cuối năm 2025, đồng thời vẫn cao hơn khoảng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh số bán xe máy (gồm xe máy xăng và xe máy điện) tại Việt Nam quý 1/2026 đạt khoảng 1 triệu xe, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong khi đó, số liệu mới nhất từ MotorCycles Data - chuyên trang thống kê, phân tích dữ liệu xe máy toàn cầu cho thấy, trong quý 1/2026 tổng doanh số bán xe máy (gồm xe máy xăng và xe máy điện) tại Việt Nam đạt khoảng 1 triệu xe, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cũng đánh dấu quý bán hàng có doanh số cao nhất từ trước đến nay của thị trường xe máy Việt Nam.

Theo MotorCycles Data, sự tăng trưởng này có đóng góp đáng kể từ xu hướng bùng nổ về nhu cầu sử dụng xe máy điện của người Việt. Việc một số tỉnh, thành phố thắt chặt các quy định đối với xe máy dùng động cơ đốt trong, khuyến khích phát triển xe điện thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, việc giá xăng liên tục biến động càng góp phần giúp người tiêu dùng nhận thấy rõ những ưu điểm về tính kinh tế, tiết kiệm khi sử dụng xe máy điện. Chính những điều này đang góp phần và đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện. Bước tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 3.2026 giúp thị trường xe máy điện Việt Nam khép lại quý 1/2026 với mức tăng trưởng tăng 177% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bước tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 3.2026 giúp thị trường xe máy điện Việt Nam khép lại quý 1/2026 với mức tăng trưởng tăng 177% so với cùng kỳ năm ngoái

Số liệu từ MotorCycles Data cho thấy, trong tháng 3.2026 doanh số VinFast - thương hiệu dẫn đầu phân khúc thị trường xe máy điện tại Việt Nam đã bán được hơn 90.000 xe, gần gấp đôi doanh số của cả quý trước.

Trong khi đó, Honda vẫn dẫn đầu thị trường khi ghi nhận mức tăng trưởng 16,6%, Yamaha giảm 12,4% dù có kết quả kinh doanh rất tích cực trong tháng 3.2026, qua đó để mất vị trí thứ hai vào tay VinFast. Các nhà sản xuất xe điện khác cũng có mức tăng trưởng nhanh, trong đó Yadea tăng 74% , Pega tăng 41,3% và DK Bike tăng 130,8% lần lượt xếp thứ tư, thứ năm và thứ sáu.

Với kết quả tăng trưởng tích cực về doanh số trong quý đầu năm 2026, MotorCycles Data dự báo doanh số bán xe máy tại Việt Nam năm nay sẽ vượt mức 4 triệu chiếc.

