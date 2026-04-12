Nhu cầu mua sắm xe máy xăng của người Việt vẫn gia tăng đầu năm 2026

Trong bối cảnh hàng loạt khó khăn liên tiếp bủa vây, áp lực cạnh tranh đặc biệt từ xe máy điện ngày càng gia tăng… thị trường xe máy truyền thống tại Việt Nam vẫn tiếp tục cho thấy tín hiệu khởi sắc trong giai đoạn đầu năm 2026 khi nhu cầu mua sắm xe máy xăng của người Việt vẫn tiếp tục gia tăng.

Thực tế diễn ra trong ba tháng đầu năm 2026 cho thấy, dù không có quá nhiều mẫu mã mới thuộc phân khúc xe máy xăng truyền thống dùng động cơ đốt trong được tung ra thị trường nhưng nỗ lực giảm giá, ưu đãi từ các nhà sản xuất phân phối tiếp tục tạo động lực thúc đẩy người dân tăng mua sắm xe máy xăng.

Trong quý 1/2026, riêng 5 thành viên thuộc VAMM gồm: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM đã bán ra thị trường tổng cộng 729.121 xe máy các loại

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố mới đây cho thấy, trong quý 1/2026 (tính từ tháng 1 - 3.2026), 5 thành viên thuộc VAMM gồm: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM đã bán ra thị trường tổng cộng 729.121 xe máy các loại, tăng 20.087 xe so với quý cuối năm 2025, đồng thời vẫn cao hơn khoảng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này chưa bao gồm doanh số bán xe máy điện, xe máy được các cửa hàng không chính hãng phân phối hay các mẫu mã mô tô, hay xe máy của các thương hiệu xe nhập khẩu không thuộc VAMM như KTM, TVS Motor, Kawasaki, Harley-Davidson, KTM, Husqvarna, Ducati…

Như vậy, trong quý 1/2026 trung bình mỗi ngày người Việt mua sắm gần hơn 8.100 xe máy mới các loại. Đây được xem là mức cao so với các thị trường khác trên thế giới, đồng thời xếp thứ hai khu vực Đông Nam Á chỉ sau Indonesia.

Trong bối cảnh một số thị trường xe máy xăng đang chịu nhiều tác động từ chính sách, một số thành phố lớn như Hà Nội đã vạch ra lộ trình hạn chế, cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo khu vực, vấn đề kiểm soát khí thải xe máy dần được thắt chặt… Không những vậy, giá xăng liên tục biến động trong thời gian gần đây cộng với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ xe máy điện… Việc lượng xe bán ra vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái được cho là tín hiệu lạc quan.

Dù vậy, mức tăng trưởng này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi tháng 1.2026 rơi vào mùa bán hàng cao điểm trước Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu mua sắm xe máy để đi lại của người dân có xu hướng tăng mạnh. Bên cạnh đó, sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá từ phía nhà sản xuất, phân phối cũng tạo động lực thúc đẩy sức mua trên thị trường tăng trưởng.

Với bước chạy đà được cho là khá khả quan, các chuyên gia trong ngành dự báo thị trường xe máy Việt Nam sẽ tăng trưởng trong những tháng tới, trong đó xe máy điện sẽ tiếp tục phát triển và từng bước thay thế các dòng xe máy động cơ đốt trong. Đây cũng là xu hướng đã và đang từng bước diễn ra trên thị trường khi người tiêu dùng ngày càng đề cao tính kinh tế trong quá trình sử dụng xe máy hàng ngày.