10 thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới: Honda bỏ xa hãng xe Ấn Độ

Bất chấp tình hình kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, thị trường xe máy vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định. Sau ba năm tăng trưởng liên tiếp, năm 2025 vừa qua đánh dấu kỷ lục doanh số bán xe máy cao nhất mọi thời đại. Theo chuyên trang tổng hợp, thống kê dữ liệu xe máy - MotorCycles Data, trong năm 2025 thị trường xe máy toàn cầu đã có bước tiến vượt bậc về doanh số với 65,2 triệu xe bán ra, tăng 4,7% so với năm trước đó. Đáng chú ý, từ trước đến nay đây là năm doanh số bán xe máy trên toàn cầu đạt mức cao nhất, cho thấy nhu cầu sử dụng xe máy hai bánh của người dân đang có xu hướng gia tăng.

Theo MotorCycles Data, sự tăng trưởng của thị trường xe máy toàn cầu được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các thị trường như Ấn Độ, Mỹ Latinh và ASEAN - nơi có thu nhập bình quân đầu người đang từng bước gia tăng và quá trình đô thị hóa thúc đẩy nhu cầu về phương tiện di chuyển cá nhân ngày càng cao.

Trong năm 2025, nhu cầu về xe máy điện của người dân trên toàn cầu tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên xe máy xăng vẫn chiếm ưu thế về cơ cấu doanh số. Những thương hiệu xe máy truyền thống vốn có thế mạnh trong ngành như Honda, Yamaha hay các hãng xe Ấn Độ như Hero MotoCorp, TVS Motor… tiếp tục chiếm ưu thế.

Theo Motorcycles Data trong năm 2025, Honda vẫn là thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới với tổng doanh số bán đạt hơn 20 triệu xe bán ra, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2024 đồng thời chiếm tới 31,9% thị phần xe máy toàn cầu trong năm 2025. Danh mục sản phẩm đa dạng, cùng nỗ lực phát triển, mở rộng sản phẩm sang các phân khúc xe máy điện và thế mạnh về thương hiệu… là những yếu tố giúp Honda tiếp tục là thương hiệu xe máy được ưa chuộng nhất thế giới.

Vị trí thứ 2 thuộc về thương hiệu xe máy Ấn Độ - Hero MotoCorp với 6,1 triệu xe máy bán ra, tăng 1,8% so với năm trước đó. Kết quả này dù chưa thể tạo áp lực với Honda nhưng cũng giúp Hero MotoCorp nới rộng khoảng cách với Yamaha - hãng xe thứ ba toàn cầu về doanh số trong năm 2025 với 4,8 triệu xe bán ra, giảm 0,5% so với năm 2024.

10 nhà sản xuất xe máy bán chạy nhất thế giới năm 2025 Nguồn: MotorCycles Data

TVS Motor đứng vươn lên vị trí thứ tư với 4,5 triệu xe bán ra, tăng 17% so với năm 2024, qua đó bám sát Yamaha trong cuộc đua doanh số và gián tiếp đẩy Yadea xuống vị trí thứ 5. Hãng xe điện Yadea dù đạt thành tích 4,3 triệu xe bán ra, tăng 13,3% so với năm 2024 nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với TVS Motor.

Các vị trí còn lại thuộc về Bajaj Auto với 3,3 triệu xe; Suzuki với 2 triệu xe; Italika với 1,3 triệu xe. Royal Enfield leo lên vị trí thứ 9 với 1,2 triệu xe bán ra trong khi vị trí cuối bảng thuộc về Niu Technologies với 1,1 triệu xe bán ra trong năm 2025.

Hãng xe điện VinFast dù chưa thể chen chân vào top 10 thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới nhưng theo MotorCycles Data VinFast là thương hiệu có bước tiến thần tốc nhất trên thị trường xe máy thế giới khi từ vị trí thứ 53 leo lên thứ 17 trong bảng xếp hạng toàn cầu.