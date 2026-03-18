Lập kỷ lục doanh số, thị trường xe máy toàn cầu nối dài mạch tăng trưởng

Bất chấp tình hình kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, thị trường xe máy vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định. Sau ba năm tăng trưởng liên tiếp, năm 2025 vừa qua đánh dấu kỷ lục doanh số bán xe máy cao nhất mọi thời đại.

Theo chuyên trang tổng hợp, thống kê dữ liệu xe máy - MotorCycles Data, trong năm 2025 thị trường xe máy toàn cầu đã có bước tiến vượt bậc về doanh số với 65,2 triệu xe bán ra, tăng 4,7% so với năm trước đó; trong đó có 9,8 triệu xe máy điện. Đáng chú ý, từ trước đến nay đây là năm doanh số bán xe máy trên toàn cầu đạt mức cao nhất, cho thấy nhu cầu sử dụng xe máy hai bánh của người dân đang có xu hướng gia tăng.

Trong năm 2025 thị trường xe máy toàn cầu đã có bước tiến vượt bậc về doanh số với 65,2 triệu xe bán ra, tăng 4,7% so với năm trước đó Ảnh: B.H

So với thời điểm suy thoái do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (năm 2020), ngành công nghiệp xe máy đã hồi phục mạnh mẽ với lượng xe bán ra tăng gần 15 triệu chiếc. Theo MotorCycles Data, sự tăng trưởng của thị trường xe máy toàn cầu được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các thị trường như Ấn Độ, Mỹ Latinh và ASEAN - nơi có thu nhập bình quân đầu người đang từng bước gia tăng và quá trình đô thị hóa thúc đẩy nhu cầu về phương tiện di chuyển cá nhân, giá cả phải chăng... ngày càng cao.

Cụ thể, Ấn Độ tiếp tục dẫn đầu thế giới đồng thời là thị trường xe máy lớn nhất toàn cầu. Sau mức tăng trưởng ấn tượng (14,1%) được ghi nhận vào năm 2024, thị trường xe máy Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng thêm 3,6% vào năm 2025, duy trì vị trí là thị trường xe máy lớn nhất thế giới, ngay cả sau khi Chính phủ quốc gia này cắt giảm mạnh các ưu đãi dành cho xe điện.

Tuy nhiên, khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất vẫn là Mỹ Latinh với lượng xe máy bán ra tăng 20,7% so với năm trước đó. Kết quả này một phần đến từ sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu sử dụng xe máy tại nhiều quốc gia khác nhau. Trong số 18 thị trường MotorCycles Data cập nhật kết quả bán hàng trong khu vực Mỹ Latinh, chỉ có Honduras (giảm 4,3%) báo cáo sự sụt giảm, các quốc gia còn lại đều tăng trưởng doanh số ít nhất 4% so với năm 2024.

Thị trường xe máy khu vực ASEAN ghi nhận kết quả tích cực, với doanh số tăng 4,7%, có đến 7 trong 9 thị trường đạt mức tăng trưởng dương so với năm 2024 Ảnh: B.H

Thị trường xe máy khu vực ASEAN cũng ghi nhận kết quả tích cực, với doanh số tăng 4,7%, có đến 7 trong 9 thị trường báo cáo tăng mức tăng trưởng dương so với năm 2024. Tại Bắc Mỹ, doanh số bán xe máy cũng ghi nhận mức tăng trưởng 4,2%, chủ yếu nhờ vào thị trường Mexico (tăng 7,2%), trong khi những thay đổi về chính sách kinh tế tại Mỹ đã bắt đầu ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng của người dân, với doanh số giảm 5,2% tại Mỹ và giảm 5,5% tại Canada.

Khu vực Tây Âu (bao gồm cả Vương quốc Anh) trải qua đợt sụt giảm mạnh, với số lượng xe máy mới bán ra thị trường năm 2025 giảm 10,6%. Trong khi doanh số xe máy mới tại Đông Âu giảm tới 26,6% cho thấy sự kết thúc của thời kỳ bùng nổ phi thường ở những thị trường trọng điểm như Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số thị trường xe máy khu vực châu Á như Trung Quốc (giảm 2,4%), Đài Loan (giảm 3,8%), Nhật Bản (giảm 4,9%), Hàn Quốc (giảm 4,9%).