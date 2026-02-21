Thị trường xe máy Đông Nam Á vượt 15 triệu xe, Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất

Trái với sự sụt giảm tại nhiều thị trường trên thế giới, nhu cầu mua xe máy tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á vẫn tiếp đà tăng trưởng trong năm 2025, trong đó chủ yếu tập trung ở mảng xe máy điện.

Theo số liệu từ chuyên trang thống kê dữ liệu xe máy toàn cầu Motorcycles Data, trong năm 2025, Đông Nam Á là một trong những khu vực tiêu thụ xe máy hai bánh nhiều nhất thế giới. Cụ thể, người dân các quốc gia khu vực Đông Nam Á đã mua sắm 15 triệu xe máy các loại, tăng 4,3% so với năm 2024; qua đó chiếm hơn 20% thị phần xe máy toàn cầu. Kết quả này cho thấy, khu vực Đông Nam Á vẫn đang là mảnh đất màu mỡ cho các nhà sản xuất, kinh doanh xe máy trên thế giới.

Người dân các quốc gia khu vực Đông Nam Á đã mua sắm 15 triệu xe máy các loại, tăng 4,3% so với năm 2024 Ảnh: B.H

Số liệu được Motorcycles Data tổng hợp cho thấy, có tới 7 trong số 9 quốc gia công bố doanh số bán xe máy trong năm 2025 ghi nhận mức tăng dương so với năm 2024. Trong đó, Indonesia tiếp tục là thị trường xe máy lớn nhất khu vực Đông Nam Á với 6,55 triệu xe bán ra trong năm 2025. Dù vậy, so với năm 2024 lượng tiêu thụ xe máy ở quốc gia này chỉ tăng nhẹ 0,6%.

Xu hướng tăng trưởng của thị trường xe máy Indonesia đang dần chậm lại trong khoảng 3 năm trở lại đây. Nguyên nhân xuất phát từ mảng xe máy động cơ đốt trong đang bước vào giai đoạn bão hòa, trong khi chính sách ưu đãi với xe máy điện đã hết hiệu lực từ cuối năm 2024. Các nhà chức trách Indonesia vẫn chưa đưa ra bất kỳ ưu đãi mới nào để khuyến khích người dân mua sắm, sử dụng xe máy điện.

Việt Nam dù xếp thứ hai nhưng có tốc độ tăng trưởng doanh số xe máy cao nhất khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, theo Motorcycles Data năm 2025 đã có 3,4 triệu xe máy mới tiêu thụ tại Việt Nam, tăng 13,5% so với năm 2024. Bước tăng trưởng mạnh mẽ của mảng xe máy điện với VinFast là hãng xe tiên phong đã bù đắp cho sự sụt giảm doanh số ở mảng xe máy xăng.

Philippines xếp thứ ba với 2,4 triệu xe máy bán ra trong năm 2025, tăng 2,8% so với năm 2024. Trong đó, Honda tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu với doanh số đạt hơn 1 triệu xe. Dù vậy, khác với thị trường Việt Nam, tỷ lệ tăng trưởng của phân khúc xe máy điện tại Philippines lại không đáng kể khi thiếu chính sách ưu đãi để phát triển và người tiêu dùng vẫn ưa chuộng xe máy xăng.

Năm 2025 đã có 3,4 triệu xe máy mới tiêu thụ tại Việt Nam, tăng 13,5% so với năm 2024, theo Motorcycles Data Ảnh: C.T

Thái Lan tiếp tục củng cố vị trí thứ tư. Người dân Thái Lan đã tiêu thụ 1,73 triệu xe máy mới trong năm 2025, tăng 9,8% so với năm 2024. Như vậy, nếu xét về tốc độ tăng trưởng, thị trường xe máy Thái Lan chỉ xếp sau Việt Nam. Doanh số bán xe máy điện tại Thái Lan tăng 15,4% nhưng phân khúc này vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng lượng xe máy bán ra tại Thái Lan. Honda, Yamaha và Piaggio là những thương hiệu xe máy dẫn đầu về doanh số tại Thái Lan trong năm qua.

Vị trí thứ 5 thuộc về Malaysia. Trong năm 2025, người dân tại quốc gia này đã mua sắm tổng cộng 613.893 xe máy mới các loại, tăng 3,5% so với năm 2024. Đây cũng là thị trường hiếm hoi trong khu vực Đông Nam Á chứng kiến sự áp đảo của Yamaha so với Honda. Thị trường xe máy Singapore cũng đạt mức tăng trưởng 1,3% trong năm 2025.

Việt Nam dù xếp thứ hai nhưng có tốc độ tăng trưởng doanh số xe máy cao nhất khu vực Đông Nam Á Ảnh: B.H

Theo Motorcycles Data, thị trường xe máy Đông Nam Á tiếp tục cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng ngày càng có sự khác biệt, với sự phát triển xe điện ở một số quốc gia. Khu vực này vẫn vững mạnh về cấu trúc, nhưng khả năng cạnh tranh dài hạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các chính sách ưu đãi cũng như chiến lược chuyển đổi sang xe điện của mỗi quốc gia.