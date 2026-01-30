Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

5 quốc gia tiêu thụ xe máy nhiều nhất Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ mấy?

Bá Hùng
Bá Hùng
30/01/2026 10:40 GMT+7

Lượng xe máy mới tiêu thụ tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á tiếp tục gia tăng trong năm 2025, trong đó chủ yếu tập trung ở mảng xe máy điện, Việt Nam là một trong số những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Bất chấp những biến động của nền kinh tế toàn cầu cùng sự thay đổi về nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng… Đông Nam Á vẫn được xem là mảnh đất màu mỡ đối với các nhà sản xuất xe máy trên thế giới. Trái với sự sụt giảm của nhiều thị trường thế giới, nhu cầu mua xe máy tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á vẫn tiếp đà tăng trưởng trong năm 2025, trong đó chủ yếu tập trung ở mảng xe máy điện.

Theo số liệu từ chuyên trang thống kê dữ liệu xe máy toàn cầu Motorcycles Data, trong năm 2025 Đông Nam Á là một trong những khu vực tiêu thụ xe máy hai bánh nhiều nhất thế giới. Hầu hết các thị trường lớn trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Malaysia… đều duy trì đà tăng trưởng doanh số so với năm 2024.

5 quốc gia tiêu thụ xe máy nhiều nhất Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ mấy? - Ảnh 1.

Đông Nam Á là một trong những khu vực tiêu thụ xe máy hai bánh nhiều nhất thế giới trong năm 2025

Ảnh: B.H

Trong đó, Indonesia tiếp tục là thị trường xe máy lớn nhất khu vực Đông Nam Á với 6,55 triệu xe bán ra trong năm 2025. Dù vậy, so với năm 2025 lượng tiêu thụ xe máy ở quốc gia này chỉ tăng nhẹ 0,6%. Xu hướng tăng trưởng của thị trường xe máy Indonesia đang dần chậm lại trong khoảng 3 năm trở lại đây. Nguyên nhân xuất phát từ mảng xe máy động cơ đốt trong đang bước vào giai đoạn bão hòa, trong khi chính sách ưu đãi với xe máy điện đã hết hiệu lực từ cuối năm 2024. Các nhà chức trách Indonesia vẫn chưa đưa ra bất kỳ ưu đãi mới nào để khuyến khích người dân mua sắm, sử dụng xe máy điện.

Trái với sự chững lại của thị trường Indonesia, Việt Nam dù xếp thứ hai nhưng có tốc độ tăng trưởng doanh số xe máy cao nhất khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, theo Motorcycles Data năm 2025 đã có 3,4 triệu xe máy mới tiêu thụ tại Việt Nam, tăng 14,9% so với năm 2024. Bước tăng trưởng mạnh mẽ của mảng xe máy điện với VinFast là hãng xe tiên phong đã bù đắp cho sự sụt giảm doanh số ở mảng xe máy xăng.

5 quốc gia tiêu thụ xe máy nhiều nhất Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ mấy? - Ảnh 2.

Việt Nam dù xếp thứ hai nhưng có tốc độ tăng trưởng doanh số xe máy cao nhất khu vực Đông Nam Á

Ảnh: B.H

Philippines xếp thứ ba với 2,37 triệu xe máy bán ra trong năm 2025, tăng 2,8% so với năm 2024. Trong đó, Honda tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu với doanh số đạt hơn 1 triệu xe. Dù vậy, khác với thị trường Việt Nam, tỷ lệ tăng trưởng của phân khúc xe máy điện tại Philippines lại không đáng kể khi thiếu chính sách ưu đãi để phát triển và người tiêu dùng vẫn ưa chuộng các dòng xe máy xăng.

Trong khi đó, với bước phục hồi mạnh mẽ trong năm 2025, Thái Lan tiếp tục củng cố vị trí thứ tư. Người dân Thái Lan đã tiêu thụ 1,73 triệu xe máy mới trong năm 2025, tăng 9,8% so với năm 2024. Như vậy, nếu xét về tốc độ tăng trưởng, thị trường xe máy Thái Lan chỉ xếp sau Việt Nam. Doanh số bán xe máy điện tại Thái Lan tăng 15,4% nhưng phân khúc này vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng lượng xe máy bán ra tại Thái Lan. Honda, Yamaha và Piaggio là những thương hiệu xe máy dẫn đầu về doanh số bán xe máy tại Thái Lan trong năm qua.

5 quốc gia tiêu thụ xe máy nhiều nhất Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ mấy? - Ảnh 3.

Người Thái Lan đã tiêu thụ 1,73 triệu xe máy mới trong năm 2025, tăng 9,8% so với năm 2024

Ảnh: B.H

Vị trí thứ 5 thuộc về Malaysia. Trong năm 2025, người dân tại quốc gia này đã mua sắm tổng cộng 613.893 xe máy mới các loại, tăng 3,6% so với năm 2024. Đây cũng là thị trường hiếm hoi trong khu vực Đông Nam Á chứng kiến sự áp đảo của Yamaha so với Honda.

Khám phá thêm chủ đề

