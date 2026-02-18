Năm Bính Ngọ 2026, theo lịch âm là năm con Ngựa - biểu tượng của sức mạnh, tốc độ và tinh thần tự do phóng khoáng. Không chỉ người tiêu dùng và các tín đồ phong thủy hào hứng đón chào năm mới theo truyền thống Á Đông, nhiều nhà sản xuất ô tô, xe máy trên thế giới cũng đã tung ra thị trường các phiên bản đặc biệt từ xe tay ga cao cấp đến SUV… sản xuất số lượng giới hạn để hướng tới nhóm khách hàng cá tính, thích sự độc đáo để sở hữu, sưu tầm…

Dưới đây là những mẫu ô tô, xe máy phiên bản đặc biệt mừng năm mới Bính Ngọ 2026:

Xe tay ga Vespa 946 Horse

Sau những phiên bản đặc biệt mừng năm con Rắn, con Rồng như sau năm 946 Snake, 946 Dragon… Mới đây, thương hiệu xe máy nổi tiếng của Ý - Vespa tiếp tục khiến giới mộ điệu dậy sóng khi trình làng phiên bản đặc biệt Vespa 946 Horse sản xuất giới hạn để mừng năm mới Bính Ngọ 2026.

Vespa 946 Horse 2026 được lấy cảm hứng từ năm âm lịch Bính Ngọ, tôn vinh tinh thần tự do của cung Ngựa với các đặc điểm thông minh, thanh lịch bẩm sinh và khát khao khám phá Ảnh: Piaggio

Theo hãng xe Ý, 946 Horse 2026 được lấy cảm hứng từ năm âm lịch Bính Ngọ, tôn vinh tinh thần tự do của cung Ngựa với các đặc điểm thông minh, thanh lịch bẩm sinh và khát khao khám phá. Đáng chú ý, Vespa 946 Horse chỉ được sản xuất giới hạn 888 xe.

Chính vì vậy, Vespa 946 Horse cũng mang nhiều điểm đặc biệt khi khoác lên mình dàn áo màu nâu ánh kim. Xe sử dụng da và các tiết màu vàng để trang trí. Chất liệu da xuất hiện trên tay nắm với đường chỉ khâu hình thoi chạy dọc. Yên bọc da kết hợp với chỉ khâu màu vàng tạo nét đặc trưng riêng. Kẹp phanh mạ vàng tăng tính nhận diện. 946 Horse 2026 là bản đặc biệt thứ tư được Vespa phát triển riêng theo năm âm lịch. Trước đó, hãng xe Ý đã tung các phiên bản như 946 Snake 2025 (năm Rắn) giới hạn 888 xe. Năm 2024 với bản Rồng giới hạn 1.888 xe và năm 2023 với bản Thỏ giới hạn 1.000 xe.

946 Horse 2026 là bản đặc biệt thứ tư được Vespa phát triển riêng theo năm âm lịch Ảnh: Piaggio

MINI Countryman S Fiery Stallion Edition

Tương tự Vespa, thương hiệu ô tô MINI cũng chào mừng năm mới Bính Ngọ bằng phiên bản đặc biệt mang tên MINI Countryman S Fiery Stallion Edition do chi nhánh MINI Malaysia phát triển dựa trên mẫu Countryman. Theo MINI Malaysia, Countryman S Fiery Stallion Edition là phiên bản đặc biệt, chỉ được sản xuất giới hạn chỉ 18 chiếc, nhằm kỷ niệm năm Bính Ngọ 2026. Mỗi xe xuất xưởng đều được đánh số thứ tự xx/18, con số '18' tượng trưng cho may mắn sự thịnh vượng và khởi đầu mới.

Countryman S Fiery Stallion Edition là phiên bản đặc biệt, chỉ được sản xuất giới hạn chỉ 18 chiếc, nhằm kỷ niệm năm Bính Ngọ 2026 Ảnh: Paultan

MINI Countryman S Fiery Stallion Edition sở hữu diện mạo nổi bật với màu đỏ Chilli Red II kết hợp nóc xe màu bạc Vibrant Silver ánh vàng, cùng loạt chi tiết trang trí hình ngựa và móng ngựa biểu trưng cho may mắn. Phiên bản này còn được trang bị logo cách điệu, mâm hợp kim hai tông màu Windmill Spoke 20 inch, gói trang trí Favoured với ghế thể thao JCW bọc da giả Vescin Beading màu Dark Petrol. Ngoài ra còn có màn hình cảm ứng giải trí OLED tròn 9,4 inch, hệ điều hành MINI Operating System 9 dựa trên Android, màn hình hiển thị trên kính chắn gió, chìa khóa kỹ thuật số MINI Digital Key Plus, hệ thống âm thanh giả lập MINI Driving Sounds và camera 360 độ với chế độ 3D.

MINI Countryman S Fiery Stallion Edition sở hữu diện mạo nổi bật với màu đỏ Chilli Red II kết hợp nóc xe màu bạc Vibrant Silver ánh vàng Ảnh: MINI

Ông Benjamin Nagel, Giám đốc điều hành của BMW Group Malaysia cho biết: "Ngựa từ lâu đã tượng trưng cho sức mạnh, sự tự do và sự tiến lên phía trước - những phẩm chất cộng hưởng mạnh mẽ với tinh thần MINI. MINI Countryman S Fiery Stallion mới thể hiện trọn vẹn cá tính mạnh mẽ đó. Phiên bản đặc biệt này không chỉ đơn thuần là sự gợi nhắc đến 12 con giáp, nó còn là sự thể hiện của sự tự tin, sức sống và cá tính… Tất cả những điều khiến MINI trở thành sự lựa chọn đầy cảm xúc đối với những người chọn nó".

BMW X5 Year of the Horse Edition

Để kỷ niệm năm mới Bính Ngọ 2026, BMW tại Trung Quốc ra mắt phiên bản đặc biệt của X5 với màu sắc đặc biệt và nội thất lấy cảm hứng từ loài ngựa. Về cơ bản, phiên bản này vẫn giữ nguyên thiết kế đặc trưng của dòng X5, chi nhánh BMW Trung Quốc chỉ thay đổi một số chi tiết về diện mạo, màu sơn, nội thất để tạo sự khác biệt cho BMW X5 Year of the Horse Edition.

BMW tại Trung Quốc ra mắt phiên bản đặc biệt của X5 với màu sắc đặc biệt và nội thất lấy cảm hứng từ loài ngựa Ảnh: BMW

Cụ thể, phiên bản này được phủ lớp sơn xanh mờ Sapphire, kết hợp loạt chi tiết ngoại thất sơn đen như lưới tản nhiệt, ống xả và bộ mâm hợp kim 22 inch. Nội thất X5 Year of the Horse Edition cũng được trang trí bằng những họa tiết lấy cảm hứng từ ngựa. Văn hóa Trung Quốc rất ưa chuộng sắc đỏ và vàng, điều mà phiên bản đặc biệt này thể hiện qua các chi tiết như bậc cửa mạ vàng và ghế bọc da tổng hợp màu đỏ sẫm. Logo hình ngựa cũng được thiết kế và thêu trên ghế, lấy cảm hứng từ hình ảnh "ngựa thần" trong tranh tường Đôn Hoàng, tượng trưng cho tinh thần sức mạnh, tốc độ và tiên phong.

BMW X5 Year of the Horse Edition cung cấp hai lựa chọn động cơ, gồm động cơ mild-hybrid máy xăng 2.0 lít tăng áp công suất 258 mã lực và động cơ mild-hybrid 3.0 lít công suất 381 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.