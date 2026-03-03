Năm 2026: Kỳ vọng gì ở thị trường xe máy Việt Nam?

Bước sang năm 2026, thị trường xe máy Việt Nam được đặt trong nhiều kỳ vọng sau một năm 2025 với nhiều thay đổi và biến động. Không chỉ câu chuyện sức mua, điều được quan tâm hơn là các xu hướng mới xuất hiện, dự báo sẽ bùng nổ, sớm tác động đến cục diện cạnh tranh giữa các nhà sản xuất.

6 điểm nhấn thị trường xe máy Việt Nam năm 2025

Bức tranh xe máy Việt Nam năm 2025

Năm 2025 có thể xem là "năm bản lề" của thị trường xe máy Việt Nam. Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài hậu Covid-19, nhu cầu mua xe hai bánh bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên, thay vì tìm lại trạng thái tăng trưởng "nóng" với sự dẫn dắt quen thuộc của những thương hiệu và mẫu mã xe xăng như trước đây; thị trường đang bước sang giai đoạn mới cạnh tranh mới gay gắt và phức tạp hơn khi xu hướng điện hóa lên ngôi.

Xe máy xăng đang đứng trước nguy cơ đánh mất thị phần trước xu hướng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Hệ quả là, ở nhóm xe máy xăng, một hiện tượng hiếm thấy xuất hiện khi giá xe giảm sâu trên diện rộng. Nhiều mẫu xe tay ga từng khan hàng trước đây, để cạnh tranh đã buộc phải hạ giá tới cả chục triệu đồng. Áp lực không nằm ở phía khách hàng mà chuyển sang đại lý và nhà sản xuất khi tồn kho tăng cao.

Trong khi đó, nhóm xe máy điện bắt đầu "bùng nổ" và dần trở thành lựa chọn thực tế tại các đô thị, đặc biệt với nhóm người dùng chạy dịch vụ và di chuyển hằng ngày. Thậm chí, xe máy điện với công nghệ pin ngày càng cải thiện, chi phí vận hành thấp hơn cũng đang bắt đầu tái định hình thị trường.

Bằng chứng rõ nhất là việc Honda (hãng xe máy lớn nhất thị trường Việt Nam với gần 80% thị phần mỗi năm) cũng chính thức tham gia vào phân khúc xe máy điện phổ thông. Sự kiện này mang ý nghĩa xác nhận rằng, xe điện đã bước vào giai đoạn chính thức, không còn là cuộc chơi thử nghiệm của một nhóm nhỏ.

Việc Honda chính thức gia nhập cuộc đua xe máy điện là cột mốc đáng chú ý trên thị trường xe máy Việt Nam trong năm qua ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đáng chú ý, bên cạnh sản phẩm và mẫu mã; sự cạnh tranh ở mảng xe máy điện còn dịch chuyển sang hệ sinh thái năng lượng. Trước những nhu cầu thực tế, một số doanh nghiệp bắt đầu triển khai các mô hình cho thuê pin, đổi pin và dịch vụ hậu mãi chuyên biệt, hướng đến nhóm người dùng cần vận hành liên tục như giao hàng và xe công nghệ. Khi thời gian nạp năng lượng chỉ còn vài phút, lợi thế của xe xăng dần bị thu hẹp. Và khi bài toán kinh tế bắt đầu rõ ràng, rào cản tâm lý của người tiêu dùng cũng đã giảm đáng kể.

Thị trường xe máy năm 2026 sẽ ra sao?

Bước sang 2026, theo nhận định của nhiều chuyên gia, thị trường xe máy Việt nhiều khả năng tiếp tục trạng thái chuyển đổi. Xu hướng điện hóa dự báo sẽ rõ ràng hơn. Thay vì hoài nghi, người tiêu dùng bắt đầu lựa chọn xe theo mục đích sử dụng.

Xe máy điện dự báo sẽ bắt đầu "bùng nổ" tại Việt Nam trong năm 2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Xe máy xăng dĩ nhiên khó biến mất trong ngắn hạn. Với nhu cầu di chuyển liên tỉnh, vùng ven và khu vực nông thôn, lợi thế hạ tầng nhiên liệu vẫn rất lớn. Do đó, các hãng có thể tập trung cải thiện tiêu hao nhiên liệu, độ bền và chi phí bảo dưỡng để giữ nhóm khách hàng truyền thống. Nhưng nhóm xe này có thể phải chuyển từ tăng trưởng sang "phòng thủ" bởi sức mua sụt giảm do quá trình chuyển đổi.

Ngược lại, xe điện khả năng cao sẽ bước vào giai đoạn mở rộng thực sự. Khi các thương hiệu lớn đã thực sự nhập cuộc, tiêu chuẩn chất lượng được nâng lên giúp người dùng an tâm hơn. Một yếu tố quan trọng không kém là sự thúc ép từ chính sách và xu hướng. Ngoài ra, hạ tầng sạc và mạng lưới đổi pin cũng ngày càng mở rộng tại đô thị, hứa hẹn tạo ra thay đổi rõ rệt trong thói quen sử dụng.

Bên cạnh cuộc đua doanh số, năm 2026 nhiều khả năng còn chứng kiến một cuộc cạnh tranh mới giữa các doanh nghiệp, thương hiệu về hạ tầng năng lượng. Khi xe điện tăng nhanh, lợi thế không còn nằm hoàn toàn ở sản phẩm mà chuyển sang khả năng vận hành thực tế. Trạm đổi pin được xem là lời giải cho nhóm người dùng di chuyển liên tục, đặc biệt là giao hàng, xe công nghệ.

Bên cạnh các mẫu xe, cuộc đua hệ sinh thái năng lượng dự báo sẽ rất khắc nghiệt ẢNH: Đ.N

Một số doanh nghiệp như VinFast, Selex Motor hay sắp tới có cả "gã khổng lồ" Yadea và TMT Motors đã xác nhận sớm tăng tốc triển khai mạng lưới đổi pin tại đô thị lớn, biến thời gian nạp năng lượng chỉ còn vài phút, tương đương tiếp nhiên liệu truyền thống. Nếu kịch bản này xảy ra, sự cạnh tranh trong năm 2026 sẽ không chỉ là bán xe điện, mà là xây dựng chuẩn hạ tầng năng lượng. Khi đó, thị trường có thể bước sang giai đoạn mới với ưu tiên lựa chọn hệ sinh thái, thay vì sản phẩm hay thương hiệu như trước đây.