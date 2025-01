Năm 2024 thêm 2,65 triệu xe máy mới lăn bánh tại Việt Nam, Honda chiếm gần 80%

Tương tự ngành ô tô, sau bước sụt giảm trong năm 2023 thị trường xe máy Việt Nam đã tìm lại nhịp tăng trưởng trong năm 2024 vốn vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Xe máy điện ngày càng có nhiều mẫu mã để lựa chọn, tình trạng kẹt xe, ô nhiễm tại các thành phố lớn vẫn ở mức đáng báo động… nhưng thực tế, đa phần người Việt vẫn ưa chuộng, chọn mua các dòng xe máy xăng truyền thống.

Khác với ngành ô tô, số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cập nhật theo từng quý bán hàng trong năm 2024 cho thấy, thị trường xe máy Việt Nam đã từng bước hồi phục trong năm 2024. Sau bước chạy đà không mấy khả quan với mức sụt giảm doanh số gần 5% trong quý 1/2024. Bắt đầu từ quý 2/2024, thị trưởng xe máy bắt đầu lấy lại nhịp tăng trường.

Năm 2024, người Việt mua sắm 2.653.607 xe máy mới, tăng 5,44% so với năm 2023. Ảnh: Bá Hùng

Theo số liệu mới nhất vừa được VAMM cập nhật, trong quý 4/2024 các nhà sản xuất, phân phối xe máy thuộc VAMM gồm Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM đã bán ra thị trường 760.734 xe máy mới, tăng 10,89% so với quý 3/2024 và tăng 11,55% so với cùng kỳ năm 2023. Qua đó, khép lại năm 2024 với tổng doanh số đạt 2.653.607 xe, tăng 5,44% so với năm 2023. Kết quả này chưa bao gồm doanh số bán xe máy điện, xe máy được các cửa hàng không chính hãng phân phối hay các mẫu mã mô tô, xe máy của các thương hiệu xe nhập khẩu không thuộc VAMM như KTM, TVS Motor, Kawasaki, Harley-Davidson, KTM, Husqvarna, Ducati…

Với hơn 2,6 triệu xe máy mới tiêu thụ trong năm 2024, có thể thấy các vấn đề như kẹt xe, ô nhiễm không khí, ngập nước… thường xuyên diễn ra tại các thành phố lớn vẫn không là vấn đề quá lớn tác động đến quyết định mua sắm, lên đời xe máy mới của người Việt.

Doanh số Quý 1/2024 603745 Quý 2/2024 603127 Quý 3/2024 686001 Quý 4/2024 760734

Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi nhìn toàn cục xe máy hai bánh vẫn là phương tiện đi lại chính của người dân trong bối cảnh hệ thống giao thông công cộng chưa hoàn thiện và vẫn còn rất nhiều hạn chế. Thậm chí, xe máy còn là phương tiện mưu sinh, tạo công ăn việc làm cho một bộ phận người dân.

Xu hướng điện hóa trong ngành xe máy diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây nhưng thực tế, lượng tiêu thụ xe máy xăng vẫn áp đảo so với xe máy điện. Trong số các nhà sản xuất, phân phối xe máy tại Việt Nam, Honda chiếm thị phần cao nhất. Cụ thể, Honda đã bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 2.147.025 xe máy mới, tăng 2,8% so với năm 2023; qua đó chiếm gần 80% tổng doanh số xe máy mới tiêu thụ tại Việt Nam năm 2024. Đáng chú ý, hầu hết các mẫu xe máy Honda bán ra tại Việt Nam trong năm qua đều là xe máy xăng thuộc các phân khúc xe máy số, xe tay ga, mô tô…

Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia tiêu thụ xe máy nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bá Hùng

Với lượng tiêu thụ xe máy tăng trưởng trong năm 2024, Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia tiêu thụ xe máy nhiều nhất khu vực Đông Nam Á, xếp sau Indonesia (đạt gần 6 triệu xe).