Xe máy Honda giảm mạnh đầu năm: Áp lực từ xe điện hay yếu tố 'mùa vụ'?

Thị trường xe máy Việt Nam những tháng đầu năm 2026 đang cho thấy dấu hiệu sụt giảm đáng chú ý, đặc biệt ở nhóm xe máy chạy xăng. Diễn biến này phần nào thể hiện qua kết quả bán hàng của Honda Việt Nam, thương hiệu đang chiếm phần lớn thị phần.

Theo đó, số liệu bán hàng mới nhất vừa được hãng xe máy Nhật Bản công bố, tháng 2.2026, Honda chỉ bán ra tổng cộng 156.779 xe máy tại Việt Nam, giảm gần 60.000 xe so với tháng đầu năm (214.892 xe). Đáng nói, nếu so với tháng 12.2025 (tháng cao điểm trước tết, bán ra hơn 280.000 xe), lượng xe máy Honda bàn giao đã giảm đến hơn 120.000 chiếc, tương đương hơn 40%. Trong khi, so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số tháng 2 năm nay cũng giảm mạnh gần 20%.

Người Việt Nam mua bao nhiêu xe máy trong năm 2025?

Yếu tố "mùa vụ" hay áp lực từ xe điện?

Trên thực tế, sự sụt giảm doanh số ở giai đoạn sau Tết không phải hiện tượng hiếm gặp đối với thị trường xe máy Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thực tế này đã trở thành chu kỳ quen thuộc. Bởi nhu cầu mua sắm xe máy thường tăng mạnh vào giai đoạn cận Tết Nguyên đán 2026, khi người tiêu dùng có xu hướng đổi xe mới hoặc mua sắm phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ. Sau giai đoạn cao điểm này, sức mua sẽ giảm đáng kể vào những tháng đầu năm.

Bên cạnh yếu tố "mùa vụ", áp lực cạnh tranh từ xe máy điện cũng ít nhiều khiến doanh số xe máy xăng Honda tại Việt Nam sụt giảm

Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ hơn các báo cáo bán hàng trong vài năm gần đây, có thể thấy doanh số xe máy của Honda Việt Nam trong giai đoạn đầu năm đang có xu hướng giảm dần. Cụ thể, trong hai tháng đầu năm 2024, hãng xe Nhật bán ra khoảng 422.000 xe máy. Sang hai tháng đầu năm 2025, con số này giảm còn khoảng 394.000 xe, trước khi tiếp tục lùi về khoảng 372.000 xe trong cùng kỳ năm 2026.

Diễn biến này cho thấy quy mô tiêu thụ xe máy của hãng đang dần thu hẹp, dù mức giảm giữa các năm chưa quá lớn. Với vị thế chiếm hơn 80% thị phần, xu hướng đi xuống của Honda cũng phần nào phản ánh bức tranh chung của thị trường xe máy chạy xăng tại Việt Nam.

Đáng chú ý, trong khi xe máy xăng có dấu hiệu chững lại, phân khúc xe máy điện lại đang tăng trưởng. Nhu cầu đối với dòng xe này liên tục cải thiện trong thời gian gần đây, đặc biệt ở các đô thị lớn, khi người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chi phí vận hành và xu hướng dịch chuyển sang phương tiện "xanh".

Năm 2025, doanh số xe máy điện VinFast tăng đến gần 5 lần so với năm trước đó

Xu hướng này cũng phần nào được phản ánh qua các số liệu toàn thị trường. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), tổng doanh số xe máy của 5 hãng thành viên trong năm 2025 đạt khoảng 2,61 triệu xe, giảm khoảng 1,5% so với năm 2024. Trái lại, riêng VinFast đã bán ra 406.453 xe máy điện trong năm qua, tăng tới 473% so với năm trước đó.

Sức hút của xe máy điện trong những tháng đầu năm 2026 cũng đang cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Đại diện một đại lý xe điện VinFast tại TP.HCM khẳng định, so với cùng giai đoạn đầu năm 2025, lượng khách đến tìm hiểu và mua xe điện năm nay tăng rõ, ngay cả trong giai đoạn sau Tết, vốn thường là thời điểm trầm lắng của thị trường xe máy.

Theo vị này, nhiều khách hàng đến showroom đã sẵn sàng đặt mua xe thay vì chỉ tham khảo như trước, cho thấy mức độ quan tâm đối với dòng phương tiện này đang gia tăng nhanh.

Cán cân xe máy xăng và điện sẽ bớt chênh lệch?

Nhìn rộng hơn, các số liệu thị trường cho thấy cán cân giữa xe máy xăng và xe máy điện tại Việt Nam đang dần thay đổi. Nếu cộng doanh số xe máy của các hãng thuộc VAMM và xe máy điện của VinFast, tổng thị trường xe máy Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 2,72 triệu xe, trong đó xe điện chỉ chiếm khoảng 2,6%.

Xe máy điện đang tăng tốc với tốc độ "chóng mặt" tại Việt Nam

Tuy nhiên sang năm 2025, quy mô thị trường tăng lên hơn 3 triệu xe, nhưng phần tăng trưởng chủ yếu đến từ xe điện. Riêng VinFast đã bán ra hơn 406.000 xe, tương đương khoảng 13 - 14% tổng thị trường. Chỉ sau một năm, tỷ trọng xe điện đã tăng từ khoảng 2,6% lên hơn 13%, cho thấy tốc độ mở rộng rất nhanh của phân khúc này.

Các chuyên gia trong ngành ô tô, xe máy cho rằng, trong những tháng đầu năm, sự sụt giảm doanh số của Honda và mảng xe máy xăng nói chung vẫn chủ yếu do tác động từ "tính mùa vụ" của thị trường. Tuy nhiên, với đà tăng trưởng nhanh của xe điện cùng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, dự báo tỷ trọng xe điện tại Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Điều đó đồng nghĩa, cán cân giữa xe máy xăng và xe máy điện đang từng bước dịch chuyển, và khoảng cách vốn rất lớn trước đây có thể sẽ thu hẹp nhanh hơn dự kiến.