Xe máy điện sạc pin và đổi pin có ưu, nhược điểm gì?

Không dừng lại ở các mẫu xe sạc pin quen thuộc, thị trường xe máy điện Việt Nam thời gian qua xuất hiện thêm nhiều dòng xe sử dụng pin rời, có thể tiếp năng lượng nhanh thông qua hình thức đổi pin tại các trạm chuyên dụng. Điều này mang đến sự đa dạng tùy chọn cho người dùng, nhưng cũng đặt ra bài toán khiến không ít người phải băn khoăn khi quyết định mua xe.

Xe sạc pin: Tiện lợi, chi phí thấp nhưng chưa thực sự linh hoạt

Xe sạc pin hiện vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu danh mục sản phẩm của các hãng, cũng như cơ cấu thị phần ở mảng xe máy điện nhờ tận dụng được hạ tầng điện dân dụng sẵn có. Người dùng có thể dễ dàng cắm sạc tại nhà hoặc nơi làm việc, tương tự như các thiết bị điện tử cá nhân. Với thói quen di chuyển quãng ngắn mỗi ngày, việc sạc qua đêm gần như đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng.

Một ưu điểm khác là chi phí vận hành thấp. So với việc trả phí đổi pin định kỳ, tiền điện cho mỗi lần sạc thường rẻ hơn đáng kể. Đồng thời, người dùng không phải phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc bên ngoài.

Xe máy điện trang bị pin cố định, tích hợp dây sạc vẫn đang là lựa chọn phổ biến tại Việt Nam ẢNH: T.N

Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của hình thức này nằm ở thời gian sạc. Việc phải chờ nhiều giờ để nạp đầy pin khiến xe khó đáp ứng nhu cầu di chuyển liên tục. Trong một số tình huống phát sinh, như cần đi xa đột xuất hoặc hết pin giữa đường, người dùng gần như không có hoặc rất ít lựa chọn giải pháp nhanh chóng.

Ngoài ra, vấn đề hạ tầng tại các khu dân cư đông đúc, đặc biệt là chung cư cũng phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm. Không phải nơi nào cũng cho phép mang pin lên nhà hoặc bố trí điểm sạc thuận tiện. Đó là chưa kể, sau một thời gian sử dụng, pin xuống cấp và đòi hỏi chi phí thay thế cũng là yếu tố cần tính đến.

Xe đổi pin: Linh hoạt nhưng phụ thuộc nhiều vào hạ tầng

Trái ngược với sạc pin, mô hình đổi pin tập trung vào việc rút ngắn tối đa thời gian nạp năng lượng. Người dùng chỉ cần thay pin tại các trạm chuyên dụng trong vài phút để tiếp tục hành trình, thay vì phải chờ đợi hàng giờ, thậm chí qua đêm như các xe máy sạc pin phổ thông. Ưu điểm này giúp xe máy điện đổi pin đặc biệt phù hợp với các nhu cầu vận hành liên tục như giao hàng, xe công nghệ hoặc di chuyển quãng đường dài trong ngày.

Bên cạnh đó, việc không phải lo lắng về tình trạng chai pin cũng là một lợi thế, khi pin được quản lý và bảo trì bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Các dòng xe tích hợp khả năng đổi pin được kỳ vọng sẽ "bùng nổ" hơn trong thời gian tới, khi hạ tầng trạm pin được nhân rộng ẢNH: SELEX MOTORS

Dù vậy, xe đổi pin lại phụ thuộc chặt chẽ vào mạng lưới trạm đổi pin. Khi hệ thống chưa phủ rộng, người dùng có thể gặp khó khăn trong việc tìm điểm thay pin, đặc biệt ngoài khu vực trung tâm. Bên cạnh đó, chi phí sử dụng thường được tính theo thuê bao hoặc số lần đổi, khiến tổng chi phí dài hạn có thể cao hơn so với sạc điện thông thường.

Một hạn chế khác là tính đồng bộ. Hiện nay tại Việt Nam, mô hình trạm đổi pin vẫn còn ở giai đoạn "manh nha", mỗi hãng phát triển một chuẩn pin riêng. Điều này khiến việc sử dụng chung hạ tầng giữa các thương hiệu chưa thực sự khả thi.

Lựa chọn nào phù hợp với người dùng Việt?

Trên thực tế, sạc pin và đổi pin là những hình thức tiếp năng lượng khác nhau, phù hợp với các đối tượng người dùng riêng biệt. Ở giai đoạn hiện tại, xe máy điện sạc pin nhìn chung vẫn là lựa chọn phổ biến hơn nhờ tính đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với hạ tầng sẵn có. Đây là phương án hợp lý với đa số người dùng cá nhân, có lịch trình di chuyển ổn định và có thể chủ động nguồn điện.

Tùy vào nhu cầu sử dụng thực tế, xe máy điện sạc pin hay đổi pin sẽ phù hợp với nhóm người dùng khác nhau ẢNH: C.T

Tuy nhiên, trong tương lai, khi hạ tầng trạm đổi pin phát triển và nhân rộng hơn, các dòng xe tích hợp khả năng đổi pin được kỳ vọng sẽ là giải tiềm năng; đáp ứng nhu cầu của những nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng xe với cường độ cao hoặc không có điều kiện lý tưởng để tự sạc pin cho xe.