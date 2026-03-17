4 bộ phận trên ô tô dễ hỏng khi người lái thường xuyên xoay vô-lăng hết cỡ

Vô-lăng là bộ phận quan trọng giúp tài xế đánh lái điều khiển hướng di chuyển của ô tô. Do đó, vô-lăng thường được cấu thành từ nhiều chi tiết, đồng thời liên kết với nhiều bộ phận trong hệ thống lái của xe. Việc xoay vô-lăng, đánh lái trong quá trình điều khiển ô tô là điều bình thường, tuy nhiên một số tài xế, đặc biệt là các tài mới thường có thói quen xoay vô-lăng đến mức "kịch lái" trong vài giây khi quay đầu xe, đỗ xe trong không gian hẹp…

Thói quen này tưởng chừng vô hại nhưng theo thời gian dễ khiến một số bộ phận trên xe nhanh xuống cấp, thậm chí hư hỏng.

Một số tài xế, đặc biệt là các tài mới thường có thói quen xoay vô-lăng đến mức "kịch lái" trong vài giây khi quay đầu xe, đỗ xe trong không gian hẹp Ảnh: B.H

Dưới đây là 4 bộ phận trên ô tô có nguy cơ hư hỏng cao khi người lái thường xuyên xoay vô-lăng hết cỡ:

1. Bơm trợ lực lái và các gioăng cao su

Trên các mẫu ô tô sử dụng hệ thống trợ lực lái thủy lực, bơm trợ lực đóng vai trò tạo áp suất dầu để hỗ trợ người lái xoay vô-lăng nhẹ nhàng hơn. Khi vô-lăng bị xoay đến hết cỡ, áp suất trong hệ thống trợ lực tăng lên mức rất cao. Nếu tài xế giữ vô-lăng ở vị trí này quá lâu, bơm trợ lực phải hoạt động dưới tải lớn, khiến dầu trợ lực nóng lên nhanh chóng. Lâu ngày, điều này có thể khiến bơm trợ lực bị quá tải, giảm tuổi thọ.

Bên cạnh đó, các gioăng cao su trong hệ thống trợ lực lái cũng dễ bị lão hóa hoặc rò rỉ do áp suất dầu tăng đột ngột. Khi gioăng bị lão hoá, nứt hoặc hư hỏng, hệ thống có thể bị rò rỉ dầu trợ lực, khiến vô-lăng trở nên nặng và khó điều khiển hơn.

2. Mô-tơ, cảm biến hệ thống lái trợ lực điện (EPS)

Các dòng ô tô đời mới hiện nay thường được nhà sản xuất trang bị hệ thống lái trợ lực điện (EPS), việc xoay vô-lăng hết cỡ thường xuyên cũng có thể ảnh hưởng đến mô-tơ điện và các cảm biến điều khiển.

Khi vô-lăng đạt tới giới hạn đánh lái, mô-tơ trợ lực phải hoạt động với công suất lớn để giữ góc lái Ảnh: B.H

Theo các kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, khi vô-lăng đạt tới giới hạn đánh lái, mô-tơ trợ lực phải hoạt động với công suất lớn để giữ góc lái. Mô-tơ điện cần dòng điện rất cao để đẩy vô-lăng, do đó nếu tài xế duy trì trạng thái này trong thời gian dài, mô-tơ có thể bị nóng lên nhanh chóng. Ngoài ra, cảm biến góc lái và bộ điều khiển điện tử của hệ thống EPS cũng phải làm việc liên tục ở mức tải cao, lâu ngày dễ gây sai lệch tín hiệu hoặc giảm độ chính xác trong việc hỗ trợ đánh lái.

3. Trục truyền động và ổ bi bánh xe có nguy cơ bị hỏng

Khi vô-lăng được xoay hết cỡ, các chi tiết trong hệ thống truyền động như khớp nối, trục láp (trục truyền động) phải làm việc ở góc lệch lớn nhất. Nếu xe đồng thời di chuyển chậm khi đánh "kịch lái", áp lực tác động lên khớp nối và trục truyền động sẽ tăng đáng kể. Điều này có thể khiến các khớp nối nhanh bị mòn, phát ra tiếng "lục cục" khi quay đầu hoặc tăng tốc. Nếu tăng tốc mạnh khi vô-lăng xoay hết cỡ, các ổ bi trong đầu trục truyền động sẽ chịu mô-men xoắn cao, khiến trục truyền động phát ra tiếng ồn hoặc tiếng lách cách. Bên cạnh đó, ổ bi bánh xe cũng chịu thêm tải trọng do bánh xe bị xoay lệch tối đa, lâu ngày có thể dẫn đến hiện tượng mòn không đều, gây tiếng ồn khi xe vận hành.

Việc xoay vô-lăng hết cỡ còn gây ảnh hưởng đến hệ thống treo và lốp xe Ảnh: B.H

4. Ống lót giảm xóc và lốp xe

Ngoài các chi tiết trong hệ thống lái, việc xoay vô-lăng hết cỡ còn gây ảnh hưởng đến hệ thống treo và lốp xe. Khi bánh xe bị xoay tối đa, các ống lót cao su trong hệ thống giảm xóc và thanh liên kết phải chịu lực xoắn lớn. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, các ống lót có thể bị rạn nứt hoặc lão hóa nhanh hơn bình thường. Trong khi đó, lốp xe cũng phải chịu lực ma sát lớn với mặt đường khi xe vừa đánh lái hết cỡ vừa di chuyển. Điều này khiến lốp xe dễ bị mòn không đều, đặc biệt ở phần vai lốp.

Dó đó, trường hợp cần thiết xoay vô-lăng hết cỡ, người lái nên xoay chậm ở những bước cuối cùng trước khi đạt đến giới hạn, sau đó nhẹ nhàng thả ra khi gần đến cuối, rồi từ từ đẩy vô-lăng trở lại vị trí ban đầu. Điều này sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của hệ thống lái.