4 nguyên nhân phổ biến khiến vô-lăng bị rung, người dùng ô tô cần biết

Hoàng Cường
Hoàng Cường
11/03/2026 15:54 GMT+7

Vô-lăng bị rung tùy thuộc vào tốc độ vận hành khác nhau là dấu hiệu cho thấy một số bộ phận trên ô tô như lốp, đĩa phanh hay hệ thống lái… đang gặp vấn đề, người dùng ô tô cần biết để kịp thời khắc phục.

Trong quá trình sử dụng ô tô, không ít tài xế từng gặp hiện tượng vô-lăng bị rung hoặc lắc nhẹ khi đang di chuyển. Tình trạng này có thể xuất hiện ở nhiều dải tốc độ khác nhau, từ khi chạy chậm trong đô thị đến lúc vận hành trên cao tốc. Theo các chuyên gia kỹ thuật, vô-lăng ô tô rung không chỉ gây khó chịu khi lái xe mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo một số vấn đề liên quan đến lốp xe, hệ thống treo hoặc phanh xe.

Dưới đây là 4 nguyên nhân phổ biến khiến vô-lăng bị rung, người dùng ô tô cần lưu ý:

Lốp xe bị mòn không đều hoặc biến dạng

Lốp ô tô là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường nên bất kỳ sự bất thường nào cũng có thể ảnh hưởng đến cảm giác lái. Khi lốp bị mòn không đều, phồng rộp hoặc biến dạng do va chạm với ổ gà, vỉa hè… bánh xe sẽ không quay tròn ổn định, dẫn đến hiện tượng rung truyền lên vô-lăng.

4 nguyên nhân phổ biến khiến vô-lăng bị rung, người dùng ô tô cần biết - Ảnh 1.

Lốp bị mòn không đều, phồng rộp hoặc biến dạng do va chạm với ổ gà... dẫn đến hiện tượng rung truyền lên vô-lăng

Ảnh: B.H

Theo các kỹ thuật chuyên bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, tình trạng này thường xuất hiện rõ nhất khi xe chạy ở tốc độ trung bình đến cao. Nếu nhận thấy vô-lăng rung kèm tiếng ồn từ bánh xe, chủ xe nên kiểm tra tình trạng lốp, đồng thời cân nhắc đảo lốp hoặc thay mới nếu cần thiết.

Bánh xe mất cân bằng động

Ngoài tình trạng lốp xe, bánh xe mất cân bằng động là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến vô-lăng rung. Hiện tượng này xảy ra khi trọng lượng phân bố trên bánh xe không đều, thường do chì cân bằng bị rơi hoặc lắp đặt không chính xác sau quá trình thay lốp.

4 nguyên nhân phổ biến khiến vô-lăng bị rung, người dùng ô tô cần biết - Ảnh 2.

Bánh xe mất cân bằng động là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến vô-lăng rung

Ảnh: B.H

Khi bánh xe mất cân bằng, lực quay sẽ không đồng đều, khiến vô-lăng rung rõ khi xe đạt một tốc độ nhất định, thường từ khoảng 60 - 80 km/giờ trở lên. Việc cân bằng động lại bánh xe tại các trung tâm dịch vụ có thể giúp khắc phục nhanh chóng tình trạng này.

Đĩa phanh bị cong hoặc mòn

Nếu vô-lăng rung khi tài xế đạp phanh, nguyên nhân có thể đến từ đĩa phanh bị cong, vênh hoặc mòn không đều. Hiện tượng này thường xảy ra sau thời gian dài sử dụng, đặc biệt với những xe thường xuyên phanh gấp hoặc vận hành trong điều kiện tải nặng.

4 nguyên nhân phổ biến khiến vô-lăng bị rung, người dùng ô tô cần biết - Ảnh 3.

Khi đĩa phanh không còn phẳng, lực ma sát giữa má phanh và đĩa phanh sẽ không ổn định, khiến bánh xe rung và truyền dao động lên vô-lăng

Ảnh: B.H

Khi đĩa phanh không còn phẳng, lực ma sát giữa má phanh và đĩa phanh sẽ không ổn định, khiến bánh xe rung và truyền dao động lên vô-lăng. Trong trường hợp này, kỹ thuật viên có thể tiến hành láng lại đĩa phanh hoặc thay mới nếu mức độ biến dạng quá lớn.

Các chi tiết hệ thống treo hoặc lái bị lỏng, hư hỏng

Hệ thống treo và hệ thống lái gồm nhiều chi tiết như rô-tuyn lái, rô-tuyn cân bằng, thanh giằng, cao su giảm chấn… Nếu một trong các bộ phận này bị lỏng, mòn hoặc hư hỏng, khả năng kiểm soát bánh xe sẽ giảm, dẫn đến rung lắc khi xe di chuyển.

4 nguyên nhân phổ biến khiến vô-lăng bị rung, người dùng ô tô cần biết - Ảnh 4.

Nếu phát hiện hiện tượng vô-lăng rung kéo dài, chủ xe nên đưa xe đi kiểm tra tổng thể hệ thống treo và lái để đảm bảo an toàn

Ảnh: B.H

Theo các chuyên gia kỹ thuật, tình trạng này không chỉ khiến vô-lăng rung mà còn có thể làm xe mất ổn định khi vào cua hoặc đi qua đường xấu. Do đó, nếu phát hiện hiện tượng rung kéo dài, chủ xe nên đưa xe đi kiểm tra tổng thể hệ thống treo và lái để đảm bảo an toàn.

