Kinh tế Doanh nghiệp

Tài xế xe công nghệ được hỗ trợ phí nhiên liệu

Lê Nam
11/03/2026 22:20 GMT+7

Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh, nhiều nền tảng gọi xe tại Việt Nam bắt đầu triển khai các chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu nhằm giảm áp lực vận hành cho đội ngũ tài xế.

Grab cho biết từ ngày 11.3 đến 17.3.2026, doanh nghiệp triển khai chương trình thưởng dành cho tài xế sử dụng xe xăng trên toàn quốc. Theo đó, đối với tài xế 4 bánh, mức thưởng tối đa lên tới 7% doanh thu mỗi tuần tại TP.HCM và Hà Nội, và 5% doanh thu mỗi tuần tại các tỉnh, thành khác.

Đối với tài xế 2 bánh, mức thưởng tối đa 135.000 đồng/tuần tại TP.HCM và Hà Nội, và 104.000 đồng/tuần tại các địa phương khác. Chương trình này được áp dụng song song với các chương trình thưởng hiện có của nền tảng.

Đại diện Grab thông tin, nguồn hỗ trợ được trích từ ngân sách của doanh nghiệp nhằm chia sẻ khó khăn với đối tác tài xế trong giai đoạn giá nhiên liệu biến động. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đang khuyến khích tài xế chuyển sang sử dụng phương tiện chạy điện để tiết kiệm chi phí nhiên liệu về lâu dài.


Tài xế xe công nghệ được hỗ trợ phí nhiên liệu- Ảnh 1.

Tài xế công nghệ giao hàng, đón khách... tại khu trung tâm TP.HCM

ẢNH: LÊ NAM

Trước đó, Be Group cũng triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế chỉ sau 48 giờ kể từ khi giá xăng tăng mạnh ngày 7.3. Theo doanh nghiệp này, mức hỗ trợ có thể lên tới 800.000 đồng mỗi tháng cho mỗi tài xế, tùy theo loại phương tiện và mức độ hoạt động.

Be hiện chưa điều chỉnh giá cước đối với hành khách và sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giá nhiên liệu để đảm bảo cân bằng giữa thu nhập của tài xế, chi phí di chuyển của người dùng và sự ổn định của nền tảng.

Một số tài xế cho biết, việc các ứng dụng nhanh chóng triển khai hỗ trợ giúp giảm phần nào áp lực chi phí khi giá xăng tăng, trong khi vẫn giữ được lượng khách ổn định. Trong bối cảnh giá nhiên liệu còn nhiều biến động, các nền tảng gọi xe cho biết sẽ tiếp tục theo dõi thị trường để điều chỉnh các chương trình hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới.

