Giá xăng dầu hôm nay 11.3.2026: Lao dốc 15%, xăng trong nước sát mốc 30.000 đồng/lít

Sáng 11.3, giá xăng dầu tiếp tục giữ đà giảm nhẹ, đóng phiên lúc rạng sáng nay, giá dầu thô Brent giảm 14,5% xuống 84,73 USD và giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 15,5% xuống 80,31 USD.

Trước đó, trong phiên đầu tuần, giá cả hai loại dầu chuẩn này đã tăng vọt lên mức 119 USD/thùng, ghi nhận mức cao nhất trong vòng 4 năm. Nay với việc lao dốc gần 15% cũng được ghi nhận là mức giảm mạnh nhất trong một ngày trong 4 năm qua.

Trước đó, giá dầu còn giảm thấp hơn nữa sau khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thông báo trên nền mạng xã hội rằng quân đội Mỹ đã hỗ trợ một lô dầu xuất phát từ eo biển Hormuz nhằm đảm bảo dầu tiếp tục chảy vào thị trường toàn cầu.

Để thị trường năng lượng toàn cầu trải qua phiên chao đảo như hôm qua, thông tin trên các kênh truyền thông quốc tế cho thấy, trước đó đã có cuộc điện đàm và chia sẻ các đề xuất giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga, nhằm tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho cuộc chiến. Ngoài ra, các thông tin phía Mỹ và Israel đều cho thấy, cả 2 không kỳ vọng một cuộc chiến kéo dài cũng thúc đẩy thị trường hạ nhiệt.

Giá xăng tiếp tục tăng dù cơ quan điều hành cho xả Quỹ bình ổn ở mức cao

Tuy cuộc chiến tại Trung Đông được dự báo có thể kết thúc sớm, nhưng theo các nhà phân tích, nguồn cung dầu sẽ không phục hồi ngay lập tức, bởi nguồn cung dầu thô đã được khai thác, có thể dễ dàng mang đi, nhưng với những giếng dầu bị ngừng hoạt động trong thời gian dài, việc khôi phục sản xuất trở lại để đạt công suất như ban đầu có thể mất vài tuần thậm chí lâu hơn.

Trong khi đó, khuya hôm qua, lúc 23 giờ 45 phút ngày 10.3, liên Bộ Công thương - Tài chính chính thức cho điều chỉnh giá xăng dầu tăng đồng loạt. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 1.344 đồng/lít; xăng RON95 tăng 2.073 đồng/lít; dầu diesel tăng 478 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.380 đồng/kg. Riêng dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, lần đầu sau hơn 3 năm, liên Bộ đã thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng/lít, còn dầu diesel 5.000 đồng/lít.

Sau kỳ điều chỉnh lần này, giá xăng RON 95-III đã ở ngưỡng tương đương với tháng 7.2022, thời điểm thị trường xăng dầu biến động mạnh do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine. Trong khi đó, giá dầu diesel hiện đã ở mức cao nhất kể từ năm 2019.

Sáng 11.3, giá bán lẻ xăng dầu tại thị trường vùng 1 và vùng 2 do Petrolimex công bố như sau:

Giá xăng RON 95 tiến sát mốc 30.000 đồng/lít sau điều chỉnh




