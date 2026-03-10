Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 10.3.2026: Lao dốc về dưới 90 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
10/03/2026 09:12 GMT+7

Giá dầu khiến nhà đầu tư đau tim sau một phiên giao dịch đầu tuần đầy biến động, có lúc tăng vọt gần 120 USD/thùng. Tuy vậy, sáng nay, dầu thế giới đã lao dốc giảm về dưới ngưỡng 90 USD/thùng. Dù vậy, giá xăng dầu trong nước dự báo vẫn có thể tăng trong kỳ điều hành tới.

Sáng 10.3, giá xăng dầu quay đầu lao dốc, giảm mạnh. Ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn đều giảm hơn 9 USD, tương đương giảm 9,65%, về 85,63 USD/thùng dầu WTI của Mỹ và 89,41 USD/thùng dầu Brent chuẩn toàn cầu.

Tuy vậy, đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 8.2022 đến nay. Tính hết phiên đầu tuần, giá dầu đã tăng hơn 35% kể từ khi xung động Mỹ-Israel - Iran bùng phát.

Các nhà phân tích cho rằng, giá dầu hạ nhiệt do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát thông tin cho biết cuộc chiến tại Iran sẽ sớm kết thúc và đang xem xét giảm các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga nhằm giúp hạ giá dầu thô. Bên cạnh đó là thông tin các bộ trưởng năng lượng của nhóm G7 sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến vào sáng nay (10.3) để thảo luận khả năng giải phóng dầu từ kho dự trữ.

Giá xăng dầu hôm nay 10.3.2026: Lao dốc về dưới 90 USD/thùng- Ảnh 1.

Giá xăng trong nước đang phổ biến ở mức trên 27.000 đồng/lít

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy vậy, theo Reuters, thị trường vẫn còn biến động khó lường. Phân tích của Công ty tư vấn Rapidan Energy, việc đóng cửa eo biển Hormuz đã gây ra gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử. Trong một báo cáo ngày thứ hai (9.3) của Rapidan Energy dự đoán giá dầu Brent có thể tăng lên 135 USD/thùng nếu tình trạng hiện tại kéo dài 4 tháng; còn kéo dài 2 tháng thì giá Brent có thể vượt 110 USD/thùng.

Nóng: Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Trong nước, tối 9.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Kuwait; điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) về việc cung ứng, hỗ trợ nhu cầu năng lượng Việt Nam.

Cập nhật dữ liệu giá xăng dầu thành phẩm, một số thương nhân đầu mối dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này (dự kiến 12.3) có thể  vẫn tăng mạnh, ngoại trừ dầu hỏa. Tính toán này chưa bao gồm các công cụ thuế phí được hỗ trợ giảm (nếu có) và Quỹ bình ổn giá xăng dầu.


Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 9.3.2026: Tăng dựng đứng, gần mốc 110 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 9.3.2026: Tăng dựng đứng, gần mốc 110 USD/thùng

Giá dầu thế giới sáng nay tăng dựng đứng, chính thức vượt mốc 100 USD/thùng như nhiều dự đoán trước đó. Trong khi giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh tăng vào cuối tuần qua và dự kiến có thể tăng tiếp trong tuần này.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu xăng trong nước lao dốc Giá dầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận