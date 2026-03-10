Giá xăng dầu hôm nay 10.3.2026: Lao dốc về dưới 90 USD/thùng

Sáng 10.3, giá xăng dầu quay đầu lao dốc, giảm mạnh. Ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn đều giảm hơn 9 USD, tương đương giảm 9,65%, về 85,63 USD/thùng dầu WTI của Mỹ và 89,41 USD/thùng dầu Brent chuẩn toàn cầu.

Tuy vậy, đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 8.2022 đến nay. Tính hết phiên đầu tuần, giá dầu đã tăng hơn 35% kể từ khi xung động Mỹ-Israel - Iran bùng phát.

Các nhà phân tích cho rằng, giá dầu hạ nhiệt do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát thông tin cho biết cuộc chiến tại Iran sẽ sớm kết thúc và đang xem xét giảm các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga nhằm giúp hạ giá dầu thô. Bên cạnh đó là thông tin các bộ trưởng năng lượng của nhóm G7 sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến vào sáng nay (10.3) để thảo luận khả năng giải phóng dầu từ kho dự trữ.

Giá xăng trong nước đang phổ biến ở mức trên 27.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy vậy, theo Reuters, thị trường vẫn còn biến động khó lường. Phân tích của Công ty tư vấn Rapidan Energy, việc đóng cửa eo biển Hormuz đã gây ra gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử. Trong một báo cáo ngày thứ hai (9.3) của Rapidan Energy dự đoán giá dầu Brent có thể tăng lên 135 USD/thùng nếu tình trạng hiện tại kéo dài 4 tháng; còn kéo dài 2 tháng thì giá Brent có thể vượt 110 USD/thùng.

Nóng: Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Trong nước, tối 9.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Kuwait; điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) về việc cung ứng, hỗ trợ nhu cầu năng lượng Việt Nam.

Cập nhật dữ liệu giá xăng dầu thành phẩm, một số thương nhân đầu mối dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này (dự kiến 12.3) có thể vẫn tăng mạnh, ngoại trừ dầu hỏa. Tính toán này chưa bao gồm các công cụ thuế phí được hỗ trợ giảm (nếu có) và Quỹ bình ổn giá xăng dầu.



