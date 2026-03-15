'Bệnh' giật cục, hụt ga trên xe máy đến từ đâu?

Sau thời gian dài sử dụng, xe máy thường gặp tình trạng giật cục, hụt hơi khi vặn tay ga hoặc rung đầu ở dải tốc độ thấp. Hiện tượng này khá phổ biến khi người dùng không chăm sóc, bảo dưỡng phương tiện định kỳ. Thay vì vận hành mượt mà, động cơ bị khựng, thậm chí tắt máy giữa đường khi người lái cần tăng tốc vượt xe hoặc lên dốc.

Bệnh giật cục trên xe máy đến từ nhiều nguyên nhân, chủ yếu do chủ xe lười bảo trì, bảo dưỡng ẢNH: T.N

Anh Trần Anh D., kỹ thuật viên xe máy tại TP.HCM nhận định, lỗi giật hụt đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, cần xác định bộ phận hư hỏng, xuống cấp để xử lý dứt điểm.

Dưới đây là một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này:

Nghẹt kim phun và lọc bơm xăng

Với các dòng xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử (FI), độ sạch của nhiên liệu là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới độ bền. Sau khoảng 10.000 - 15.000 km, muội than từ buồng đốt hoặc tạp chất trong xăng bám bẩn làm kim phun bị nghẹt.

Lọc xăng xe máy bẩn có thể ảnh hưởng tới lưu lượng nhiên liệu cung cấp vào buồng đốt ẢNH: C.T

Anh Trần Anh D. phân tích: "Khi kim phun bẩn, xăng không được tán tơi thành dạng sương mịn mà kết chùm hoặc nhỏ giọt. Quá trình cháy hỗn hợp xăng, nhiên liệu diễn ra không hoàn toàn, dẫn đến hiện tượng hụt hơi khi kéo ga mạnh".

Ngoài ra, bộ lọc xăng cũng khá quan trọng trong quá trình lọc cặn bẩn nhiên liệu. Nếu tấm lưới lọc quá bẩn, lưu lượng xăng cấp cho động cơ sẽ bị giảm. Ở dải tốc độ thấp, lượng xăng có thể vừa đủ nhưng khi cần công suất lớn hơn để tăng tốc, bơm xăng không đáp ứng nhu cầu nhiên liệu, xe sẽ có hiện tượng giật cục.

Bu-gi đánh lửa yếu, lọc gió tắc nghẽn

Bu-gi đóng vai trò quan trọng trong quá trình kích nổ hỗn hợp hòa khí. Bộ phận này chịu áp lực nhiệt và áp suất cao liên tục. Sau thời gian dài sử dụng, cực bu-gi có thể bị mòn, đóng cặn carbon, làm tia lửa điện yếu và không ổn định. Khi hỗn hợp xăng - gió không được kích nổ đúng thời điểm, động cơ sẽ sinh ra các nhịp khựng, gây cảm giác xe bị giật cục rõ rệt.

Cần thay lọc gió định kỳ, đặc biệt trong điều kiện giao thông nhiều bụi bẩn ẢNH: C.T

Song song đó, lọc gió bẩn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hiện tượng "ngộp" xăng. Lọc gió có nhiệm vụ cung cấp oxy cho buồng đốt. Nếu tấm lọc bị tắc nghẽn bởi bụi mịn, lượng khí nạp vào không đủ để đốt cháy hoàn toàn lượng xăng phun ra. "Động cơ thiếu oxy làm giảm hiệu suất, xe có cảm giác nặng nề khi vặn ga mạnh", anh D. chia sẻ thêm.

Bộ nồi, dây cu-roa trên xe tay ga xuống cấp

Đối với xe tay ga, hệ thống truyền động vô cấp là nơi dễ sinh ra hiện tượng giật cục, rung đầu ở dải tốc độ thấp. Bộ nồi xe tay ga gồm chuông nồi, bố ba càng thường xuyên bám bụi bẩn do ma sát sinh ra trong quá trình vận hành. Khi bụi bẩn bám dày, lực bám giữa bố ba càng và chuông nồi bị giảm đáng kể. Lúc mớm ga di chuyển ở tốc độ dưới 20 km/giờ thường gặp tình trạng bố không bắt chặt vào chuông, bị trượt liên tục, gây ra hiện tượng rung đầu và xe giật cục theo từng nhịp ga.

Bộ nồi xe tay ga cần vệ sinh định kỳ để đảm bảo chuông nồi và bố ba càng hoạt động ổn định ẢNH: C.T

Ngoài ra, dây đai truyền động (dây cu-roa) là bộ phận truyền lực chính từ động cơ xuống bánh sau. Theo thời gian, dây cu-roa bị giãn hoặc xuất hiện các vết nứt chân chim làm thay đổi tỉ số truyền. Dây quá cũ, bị chùn sẽ tạo ra các dao động cộng hưởng, truyền trực tiếp đến bánh xe, ảnh hưởng quá trình vận hành.

Để khắc phục triệt để "bệnh" giật hụt, người dùng cần tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ thay vì đợi xe hỏng mới sửa chữa. Các chuyên gia kỹ thuật khuyến nghị chủ xe nên vệ sinh kim phun, họng xăng và thay lọc gió sau mỗi 10.000 km. Với bu-gi, cần kiểm tra và thay thế định kỳ để đảm bảo hiệu suất đánh lửa tối ưu. Riêng với xe tay ga, vệ sinh bộ nồi và kiểm tra dây cu-roa định kỳ là bắt buộc.