Đề không nổ: 'Bệnh' chung của xe máy sau kỳ nghỉ tết, làm sao khắc phục?

Sau kỳ nghỉ tết kéo dài, không ít người dùng xe máy rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi xe máy bỗng dưng "chết lâm sàng", bấm đề không nổ. Hiện tượng này lặp lại gần như mỗi năm, đặc biệt với những xe để lâu không sử dụng. Tuy nhiên, mức độ và nguyên nhân có thể khác nhau rõ rệt giữa xe đời cũ và xe đời mới, do sự khác biệt về cấu tạo và công nghệ.

Với các dòng xe máy đời cũ, sử dụng bộ chế hòa khí (bình xăng con), tình trạng đề không nổ sau thời gian dài "đắp chiếu" khá phổ biến. Nguyên nhân thường đến từ việc xăng bị bay hơi hoặc lắng cặn trong chế hòa khí, khiến hỗn hợp nhiên liệu - không khí không đạt tỷ lệ phù hợp để động cơ khởi động. Ngoài ra, bu-gi ẩm, bám muội than hoặc ắc-quy yếu cũng là những nguyên nhân khiến xe khó khởi động.

Xe máy để lâu ngày không sử dụng dễ gặp phải tình trạng "chết lâm sàng", đề không nổ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở nhóm xe này, nếu đề không nổ, người dùng có thể kiểm tra bình ắc-quy còn điện hay không; bu-gi có tia lửa hay không; khóa xăng đã mở chưa. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần vệ sinh bu-gi, xả cặn ở chế hòa khí hoặc thay mới ắc-quy là xe có thể hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nếu để xe quá lâu, xăng cũ biến chất có thể làm nghẹt đường dẫn nhiên liệu, buộc phải vệ sinh toàn bộ hệ thống.

Ngược lại, với xe đời mới sử dụng hệ thống phun xăng điện tử (FI), khả năng đề không nổ sau kỳ nghỉ Tết thường ít hơn, nhưng không phải không xảy ra. Công nghệ phun xăng điện tử kiểm soát lượng nhiên liệu chính xác hơn, hạn chế tình trạng lắng cặn như ở xe dùng chế hòa khí. Tuy nhiên, xe đời mới lại phụ thuộc nhiều vào hệ thống điện và các cảm biến.

Sau thời gian dài không sử dụng, ắc-quy của xe máy phun xăng điện tử rất dễ bị suy giảm điện áp do vẫn phải nuôi các mạch điện chờ. Khi điện áp xuống thấp dưới ngưỡng, hệ thống điều khiển trung tâm (ECU) không đủ điều kiện kích hoạt bơm xăng và đánh lửa, dẫn đến hiện tượng bấm đề nhưng động cơ không khởi động. Trong trường hợp này, việc sạc lại hoặc thay ắc-quy là giải pháp trực tiếp và hiệu quả nhất.

Khi xe đề không nổ, tốt nhất nên tiến hành kiểm tra các chi tiết liên quan, thay vì cố chấp ép xe khởi động ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài ra, một số xe tay ga đời mới còn tích hợp hệ thống khóa thông minh (smartkey). Nếu pin remote yếu hoặc hết pin, xe có thể không nhận diện được tín hiệu, khiến người dùng nhầm tưởng xe "chết máy". Khi đó, chỉ cần thay pin chìa khóa hoặc sử dụng mã dự phòng để mở khóa tạm thời.

Dù là xe đời cũ hay mới, yếu tố nhiên liệu cũng cần được lưu ý. Xăng để quá lâu trong bình có thể bị oxy hóa, giảm chất lượng. Với xe ít sử dụng, đặc biệt sau kỳ nghỉ dài ngày, nên kiểm tra mùi và màu sắc xăng. Nếu nghi ngờ xăng đã biến chất, nên xả bỏ và thay nhiên liệu mới để tránh ảnh hưởng đến động cơ.

Để hạn chế tình trạng đề không nổ sau tết, các chuyên gia kỹ thuật khuyến cáo người dùng (nếu có điều kiện) nên khởi động xe định kỳ 2 - 3 ngày một lần khi không sử dụng. Việc cho động cơ chạy không tải khoảng 5 - 10 phút giúp ắc-quy được sạc lại và hệ thống bôi trơn hoạt động ổn định. Với xe để lâu trên một tháng, có thể cân nhắc tháo cực âm ắc-quy để hạn chế hao điện tự nhiên.

Nếu không am hiểu cơ bản về kỹ thuật, tốt nhất nên đưa xe đến các đại lý hoặc trung tâm sửa chữa uy tín ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Một lưu ý quan trọng khác là không nên cố đề liên tục khi xe không nổ máy. Việc bấm đề nhiều lần có thể làm cạn kiệt hoàn toàn ắc-quy, thậm chí gây hỏng mô-tơ đề. Nếu đã thử vài lần nhưng không thành công, nên dừng lại để kiểm tra nguyên nhân thay vì tiếp tục cố chấp "cầu may".

Trong trường hợp không có kinh nghiệm kỹ thuật, người dùng nên đưa xe đến đại lý hoặc trung tâm sửa chữa uy tín để kiểm tra tổng thể. Đặc biệt với xe đời mới sử dụng nhiều cảm biến và hệ thống điện tử, việc tự ý tháo lắp có thể gây lỗi phát sinh hoặc mất an toàn.