Xe tay ga Honda ADV160 'Made in Thailand' có bản nâng cấp, giá 3.200 USD

Cùng với việc phát triển xe máy điện, Honda đang từng bước nâng cấp các mẫu mã sản phẩm xe máy động cơ đốt trong, đặc biệt ở phân khúc xe tay ga. Không chỉ riêng thị trường Việt Nam, một số mẫu mã xe tay ga Honda như Honda ADV160 sản xuất tại Thái Lan cũng vừa được hãng xe Nhật Bản bổ sung bản nâng cấp mới nhất.

Cụ thể, Honda ADV160 2026 vừa được chi nhánh Honda Thái Lan trình làng với 4 lựa chọn màu sắc, gồm vàng cát, xanh lục, xanh dương và đen. Bản nâng cấp này về cơ bản vẫn giữ nguyên kiểu dáng, thiết kế so với bản cũ, tuy nhiên để tăng sức hấp dẫn cũng như tính cạnh tranh, mẫu xe tay ga địa hình này còn được bổ sung một số trang bị, tính năng mới.

Honda ADV160 2026 vừa được chi nhánh Honda Thái Lan trình làng với 4 lựa chọn màu sắc, gồm vàng cát, xanh lục, xanh dương và đen Ảnh: Great Biker

Trong đó, đáng chú ý là hệ thống kết nối Honda RoadSync lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu xe tay ga này. Hệ thống này cho phép người lái kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth, hỗ trợ quản lý cuộc gọi, tin nhắn, dẫn đường và giải trí… bằng giọng nói hoặc nút bấm trên tay lái. Mẫu xe này còn được trang bị màn hình màu TFT tương tự màn hình PCX160 và Forza/ADV350.

Honda ADV160 2026 còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước và hệ thống kiểm soát lực kéo, giúp giảm hiện tượng trượt bánh trên đường trơn trượt hoặc gồ ghề. Hệ thống treo sử dụng phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đôi Showa phía sau có bình dầu phụ. Đặc biệt, ở bản nâng cấp lần này Honda ADV160 2026 được cung cấp thêm phiên bản đặc biệt Black Edition, với kẹp phanh màu đỏ, logo phiên bản giới hạn và chỉ khâu màu đỏ trên yên xe.

Honda ADV160 2026 được cung cấp thêm phiên bản đặc biệt Black Edition Ảnh: Great Biker

Honda ADV160 RoadSync tiếp tục sử dụng động cơ eSP+, dung tích 156,9cc, xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Theo Honda, động cơ trên ADV160 RoadSync mang lại khả năng phản hồi tốt cả khi di chuyển trong thành phố cũng như đi đường dài.

Tại Thái Lan, Honda ADV160 RoadSync có giá 101.900 baht, tương đương khoảng 3.200 USD (73 triệu đồng). Riêng phiên bản đặc biệt Black Edition có giá 102.400 baht, tương đương 73,4 triệu đồng.