Honda ADV 350 vừa bán đã 'loạn giá', có đại lý chênh đến 12 triệu đồng

Ngày 13.9, Honda Việt Nam chính thức trình làng thị trường trong nước mẫu maxi-scooter ADV 350. Đây là mẫu xe tay ga đường trường trên 175cc đầu tiên được liên doanh Nhật Bản phân phối chính hãng tại Việt Nam, giá bán niêm yết ở mức 165,99 triệu đồng

Đáng chú ý, chỉ 2 ngày sau khi mở bán, mẫu xe này đã gặp phải tình trạng "loạn giá" trên thị trường.

Tại một đại lý do Honda ủy nhiệm (HEAD) ở TP.HCM, nhân viên bán hàng báo giá Honda ADV 350 ở mức 169,99 triệu đồng, tức cao hơn khoảng 4 triệu đồng so với niêm yết. Nhân viên này cũng cho biết, đại lý đã hết suất đặt cọc ADV 350 bản màu xanh, chỉ còn màu đen và đỏ.

Một khách đã đặt cọc mua Honda ADV 350 than phiền vì giá bán thực tế bị đội lên khá cao so với giá niêm yết ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, tại một số đại lý không chính hãng chuyên kinh doanh xe máy, Honda ADV 350 được rao bán với giá cao hơn nữa, dao động từ 172 đến 175 triệu đồng, chênh từ 6 đến 9 triệu đồng so với giá niêm yết. Cá biệt, có nơi đẩy giá lên đến 178 triệu đồng kèm cam kết khách hàng sẽ được giao xe sớm, ngay đầu tháng 10 tới. Mặc dù vậy, nếu chấp nhận mức giá này, người mua sẽ phải đặt cọc 10% giá xe để "lấy suất". Đồng nghĩa, so với niêm yết, Honda ADV 350 tại đây bị đẩy cao hơn đến 12 triệu đồng.

Chính tình trạng chênh giá này khiến nhiều người ngao ngán và cân nhắc về việc mua Honda ADV 350. Chia sẻ với PV Thanh Niên, một khách hàng tại TP.HCM đã đặt cọc ADV 350 từ tháng 8.2025 tỏ ra thất vọng, khi đại lý báo giá gần 180 triệu đồng. Người này cho biết sẽ bỏ cọc và tìm đơn vị khác bán giá tốt hơn.

Thực tế, tình trạng đội giá không chỉ xảy ra với ADV 350 mà còn là "căn bệnh" chung của nhiều mẫu xe Honda được ưa chuộng. Các dòng xe tay ga như SH, Vision hay ngay cả xe số Future từng nhiều lần bị bán chênh giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Thậm chí trước đó, trong một phát biểu trước đây, ông Toshio Kuwahara - cựu CEO Honda Việt Nam - từng thừa nhận rằng giá bán thực tế tại đại lý ủy nhiệm thường cao hơn giá niêm yết, song hãng không thể can thiệp do "Honda Việt Nam và các đại lý là hai bên độc lập".

Trước ADV 350, nhiều mẫu xe "hot" của Honda cũng bị bán chênh giá khi về đại lý ẢNH: N.D

Honda ADV 350 không phải là mẫu xe quá xa lạ tại Việt Nam khi đã được các đại lý không chính hãng mang về từ năm 2022, cùng với "người anh em" Forza 350. Ở thời điểm đó, ADV 350 có giá lên đến 350 triệu đồng và giảm về mức 250 - 270 triệu đồng sau khi đã hạ nhiệt.

Thuộc dòng xe tay ga đường trường, ADV 350 nổi bật với thiết kế hầm hố, cụm đèn LED, xi-nhan tự tắt, kính chắn gió chỉnh tay và màn hình kỹ thuật số 5 inch có khả năng kết nối điện thoại. Xe sử dụng phuộc trước hành trình ngược 37 mm, phuộc sau tích hợp bình dầu phụ, vành nhôm 6 chấu đi kèm lốp bán địa hình. Cốp xe có dung tích 48 lít, để vừa 2 mũ bảo hiểm fullface, bổ sung cổng sạc USB-C và hệ thống khóa thông minh (Smartkey).

ADV 350 có dàn trang bị đáng chú ý như kính chắn gió chỉnh tay, đèn LED, màn hình có khả năng kết nối điện thoại hay bộ lốp địa hình ẢNH: N.D

Cung cấp sức mạnh cho ADV 350 là động cơ 330 cc, cho công suất 28,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 31,8 Nm. Xe trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, phanh ABS hai kênh, truyền động dây đai. Kích thước tổng thể 2.200 x 895 x 1.430 (mm), chiều cao yên 759 mm, trọng lượng ở mức 188 kg.

Đối thủ trực tiếp của Honda ADV 350 tại Việt Nam là Yamaha Xmax (giá 140 triệu đồng) và Zontes 368G (giá 138 triệu đồng). Sự góp mặt của Honda ADV 350 được kỳ vọng mang đến lựa chọn giá bán hợp lý hơn cho khách hàng, bên cạnh bản nhập khẩu tư nhân. Ngoài yếu tố sản phẩm, việc "loạn giá" khi chưa chính thức phân phối có thể khiến nhiều khách hàng e dè và tìm tới các mẫu xe đối thủ có giá bán dễ chịu hơn.