Xe tay ga Honda ADV 160 có bản 'Made in Thailand' thêm màu sắc mới

Bên cạnh phiên bản sản xuất tại nhà máy thuộc liên doanh Honda ở Indonesia, mới đây mẫu xe tay ga địa hình mang phong cách Adventure - Honda ADV 160 vừa có thêm phiên bản "Made in Thailand".



Về cơ bản, Honda ADV 160 do Honda Thái Lan sản xuất vẫn giữ nguyên kiểu dáng, kích thước thiết kế tương tự bản lắp ráp tại Indonesia. Honda ADV 160 'Made in Thailand' chỉ khác nguồn cung một số chi tiết, bộ phận như lốp xe, giảm xóc… đồng thời cung cấp nhiều lựa chọn màu sắc mới, nổi bật hơn so với bản ADV 160 sản xuất ở Indonesia.

Cụ thể, tại Thái Lan Honda ADV 160 phiên bản 2025 có 4 lựa chọn màu sắc, gồm: đen, đỏ, xám khói và xanh lục. Như vậy, so với bản sản xuất ở Indonesia, Honda ADV 160 Made in Thailand' không có màu trắng nhưng được bổ sung thêm màu xám khói và xanh lục. Hai màu sắc này được đánh giá sẽ giúp mẫu xe tay ga này hút khách hơn, đặc biệt là nhóm khách hàng cá tính, thích cá nhân hóa chiếc xe…

Honda ADV 160 2025 cũng sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại như đèn pha, đèn hậu, đèn định vị (DRL) dùng đèn LED giúp tăng khả năng chiếu sáng đồng thời giúp diện mạo xe hiện đại hơn. Ngoài ra, hệ thống an toàn cũng được phát triển hoàn thiện với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC (Honda Selectable Torque Control).

Mẫu xe này được trang bị cổng sạc USB Type A để sạc các thiết bị di động, hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key, nút điều khiển đèn tín hiệu khẩn cấp (ESS). Các số đo dài, rộng, cao của Honda ADV 160 lần lượt ở mức 1.950 x 763 x 1.196 (mm), chiều dài cơ sở 1.324 mm, trọng lượng xe ở mức 133 kg, khoảng sáng gầm vẫn giữ ở mức 165 mm. Hộc chứa đồ trên ADV 160 có dung tích 30 lít.

Honda ADV 160 2025 vẫn sử dụng động cơ eSP+ 4 van để dung tích 156,9 cc, sản sinh công suất 15,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Honda ADV 160 2024 cũng được trang bị tính năng dừng khởi động động cơ, góp phần giúp xe tiêu hao nhiên liệu ở mức 2,22 lít/100 km.

Tại Thái Lan, Honda ADV 160 mới có giá bán 99.900 baht, tương đương 70,4 triệu đồng. Mức giá này có thể tăng gấp đôi nếu Honda ADV 160 'Made in Thailand' được nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam. Bởi từ trước đến nay, các mẫu xe máy sản xuất ở Thái Lan nhập khẩu về Việt Nam thường có giá khá cao. Trong khi đó, bản Honda ADV 160 nhập khẩu từ Indonesia, đang được một số đại lý phân phối với giá từ 93,7 - 94,9 triệu đồng.