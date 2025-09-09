Bản nâng cấp Honda ADV 160 bổ sung tính năng mới, hẹn ngày về Việt Nam

Không chỉ tại thị trường Việt Nam, các dòng xe tay ga Honda sản xuất tại Thái Lan, Indonesia… đang được hãng xe Nhật Bản cùng các đối tác liên doanh cập nhật, nâng cấp nhằm tạo sức hút với khách hàng. Sau Honda Vario 160, Honda PCX 160… mới đây PT Astra Honda Motor (AHM) - Công ty liên doanh giữa Honda và đối tác tại Indonesia tiếp tục trình làng bản nâng cấp của dòng xe tay ga địa hình phong cách adventure - Honda ADV 160.

Phiên bản nâng cấp đầu tiên của Honda ADV thuộc thế hệ thứ hai, sản xuất tại nhà máy của PT Astra Honda Moto, Indonesia Ảnh: A.H.M

Đây là phiên bản nâng cấp đầu tiên của Honda ADV thuộc thế hệ thứ hai, sản xuất tại nhà máy của PT Astra Honda Motor. So với phiên bản ADV 160 từng được nhập về Việt Nam vào tháng 8.2022, ở lần nâng cấp này Honda ADV 160 về cơ bản vẫn giữ nguyên kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ, hầm hố đậm chất chơi. Hãng xe Nhật Bản chỉ sửa đổi một số chi tiết, bổ sung lựa chọn màu sắc và thêm một số trang bị, tính năng mới.

Cụ thể, tương tự Honda PCX 160 mới, Honda ADV 160 cũng được Honda trang bị tính năng Honda RoadSync. Tính năng này, cho phép người lái kết nối với điện thoại thông minh với màn hình hiển thị thông tin trên xe qua Bluetooth, để truy cập sử dụng các ứng dụng như định vị dẫn đường, điều chỉnh nhạc, gọi điện, nhắn tin ngắn… thông qua việc sử dụng các nút điều khiển bằng giọng nói và công tắc đa chức năng trên tay lái.

Honda ADV 160 mới cũng tăng thêm sự tiện lợi, hiện đại với màn hình đồng hồ TFT 5 inch mới, cổng sạc USB Type-C trên tất cả các phiên bản, giúp người dùng dễ dàng sạc các thiết bị điện tử khi đang di chuyển.

Honda ADV 160 cũng được Honda trang bị tính năng Honda RoadSync Ảnh: A.H.M

Phiên bản nâng cấp này vẫn giữ nguyên thiết kế phần đầu xe đặc trưng, kết hợp đèn pha công nghệ LED và đèn chạy ban ngày (DRL). Phía sau trang bị đèn hậu và đèn xi-nhan LED, kết hợp với chắn bùn kiểu mô tô sportbike. Theo thông tin từ nhà sản xuất, Honda PCX 160 mới vẫn có hai bản CBS tiêu chuẩn và bản ABS. Trong đó, phiên bản CBS được cung cấp các lựa chọn màu sơn đen bóng, trắng bóng và đỏ mờ. Phiên bản ABS có các màu đen mờ, nâu mờ và màu xanh lục mờ kết hợp với logo 3D mạ crôm đỏ. Ngoài ra mẫu xe này được bổ sung thêm phiên bản mới Honda Roadsync với lựa chọn màu nâu bóng mới kết hợp mâm xe màu titan.

Mẫu xe này vẫn sử dụng hệ thống phanh đĩa 240mm dạng gợn sóng ở bánh trước và đĩa 220mm ở bánh sau. Hệ thống giảm xóc gồm phuộc ống lồng phía trước, giảm xóc lò xo trụ giảm chấn Subtank ở phía sau, trên tất cả các phiên bản. ADV 160 mới sở hữu khoảng sáng gầm 780 mm, dung tích cốp xe 30 lít. Kính chắn gió có thể điều chỉnh độ cao 75 mm theo hai mức dễ sử dụng.

Honda ADV160 mới vẫn sử dụng động cơ eSP+ 4 van, dung tích 160cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất phản ứng 15,8 mã lực Ảnh: A.H.M

Honda ADV160 mới vẫn sử dụng động cơ eSP+ 4 van, dung tích 160cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất phản ứng 15,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Ngoài hệ thống chống bó cứng phanh, bản ABS và Honda Roadsync còn được trang bị thêm hệ thống tín hiệu dừng khẩn cấp (ESS), hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) và bộ khởi động ACG giúp xe êm ái hơn khi khởi động động cơ.

Tại Indonesia, Honda PCX 160 mới được PT Astra Honda Motor niêm yết giá bán từ 37,265 triệu rupiah tương đương 58,9 triệu đồng cho bản CBS; bản ABS có giá 40,311 triệu rupiah tương đương 63,7 triệu đồng. Trong khi bản mới Honda RoadSync được bán với giá 41,950 triệu rupiah, tương đương 66,3 triệu đồng. Một số cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM cho biết, sẽ đưa bản nâng cấp của Honda PCX 160 về Việt Nam phân phối trong giai đoạn cuối năm 2025.