Xe tay ga Honda Forza 350 sắp phân phối chính hãng tại Việt Nam?

Sau SH 350i, Honda đang có những động thái chuẩn bị cho việc phân phối thêm một sản phẩm mới thuộc phân khúc xe tay ga 350 phân khối tại Việt Nam. Theo dữ liệu từ Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, Honda đã nộp hồ sơ đăng ký và được cơ quan này cấp chứng nhận bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với dòng xe Honda Forza 350.



Honda Forza 350 được cấp chứng nhận bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ

Hình ảnh chứng nhận bản quyền thiết kế của mẫu xe ga này xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp do Cục sở hữu trí tuệ phát hành tháng 5.2023. Trong đó, chủ sở hữu của sản phẩm này là Công ty trách nhiệm hữu hạn Honda (Honda Motor Co., Ltd).

Phía Honda Việt Nam hiện chưa chính thức xác nhận thông tin về việc sẽ phân phối chính hãng Forza 350 tại Việt Nam. Tuy nhiên, động thái của hãng xe Nhật Bản cho thấy mẫu xe tay ga này cũng đã nhắm đến khách hàng tại Việt Nam.

Thực tế những năm gần đây, Honda Forza 350 đã được một số đại lý xe máy không chính hãng phân phối theo diện xe nhập khẩu. Trong đó, một số phiên bản nhập khẩu từ châu Âu có giá hơn 340 triệu đồng, một số khác nhập khẩu từ Thái Lan, được đại lý báo giá từ 284 triệu đồng.

Honda Forza 350 từng được một số đại lý xe máy không chính hãng tại Việt Nam phân phối theo diện xe nhập khẩu Bá Hùng

Honda Forza 350 là dòng xe tay ga phân khối lớn thiết kế theo phong cách thể thao, hướng đến khách hàng thích sự mạnh mẽ, tiện nghi và những chuyến đi trải nghiệm. Forza 350 mới có số đo dài, rộng, cao tương ứng 2.147 x 754 x 1.362 (mm). So với mẫu cũ, Forza 350 mới dài hơn 5 mm, chiều cao giảm 109 mm. Trong khi chiều cao yên xe vẫn duy trì ở mức 780 mm. Trọng lượng xe ở mức 185 kg, nặng hơn 3 kg so với bản Forza 300.

Phiên bản nhập khẩu từ Thái Lan của xe tay ga cao cấp này trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số phong cách Cockpit Area. Kính chắn gió với thiết kế hiện đại có thể điều chỉnh lên xuống đến 40mm. Ngoài ra còn có khóa thông minh Smartkey kết hợp với nút mở nắp bình nhiên liệu phía trước và hệ thống khởi động thông minh Smart Controller. Forza 350 mới cũng cung cấp các tính năng tiện ích như cổng sạc USB, giá để chai nước, hộc chứa đồ dưới yên xe có thể chứa được 2 mũ bảo hiểm 3/4.

Honda Forza 350 dùng động cơ SOHC, xi-lanh đơn, 4 van, dung tích 329,6cc làm mát bằng chất lỏng kết hợp công nghệ phun nhiên liệu Bá Hùng

Honda Forza 350 dùng động cơ SOHC, xi-lanh đơn, 4 van, dung tích 329,6cc làm mát bằng chất lỏng kết hợp công nghệ phun nhiên liệu. Động cơ này sản sinh công suất 29,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 31,5 Nm tại 5.250 vòng/phút.

Nếu phân phối chính hãng tại Việt Nam, Honda Forza 350 sẽ giúp danh mục xe tay ga Honda thêm đa dạng lựa chọn, đồng thời cạnh tranh với các đối thủ như Yamaha XMAX 300 hay BMW C 400 GT.