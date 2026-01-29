Xe tay ga 150 phân khối xuất xứ Đài Loan, tham vọng cạnh tranh Honda ADV 160

Những năm gần đây, xe tay ga địa hình đang trở thành phân khúc xe máy được khách hàng ưa chuộng tại nhiều thị trường trên thế giới. Với thiết kế thể thao, hầm hố đậm chất chơi, động cơ mạnh mẽ cùng sự linh hoạt trên nhiều dạng địa hình khác nhau, xe tay ga adventure thu hút nhóm khách hàng cá tính, thích sự khác biệt và ưa thích trải nghiệm, khám phá.

Sau sự thành công của Honda ADV, hàng loạt các nhà sản xuất xe máy, đặc biệt các thương hiệu đến từ Trung Quốc lần lượt nhập cuộc cạnh tranh. Mới đây, thương hiệu xe máy Đài Loan cũng tăng lực vào phân khúc này khi trình làng dòng xe mới mang tên Kymco Dink G150.

Kymco Dink G150 "tân binh" ở phân khúc xe tay ga địa hình Ảnh: Kymco

Sự xuất hiện của Kymco Dink G150 phần nào khiến khách hàng bất ngờ bởi nhìn thoáng qua, kiểu dáng thiết kế mẫu xe này khá giống dòng xe ADV của Honda. Trước đó, Honda ADV cũng đã bị nhiều hãng xe máy Trung Quốc "sao chép" thiết kế. Riêng Dink G150 đặc biệt giống Honda ADV 350 hơn là ADV 160. Điều này có thể nhận thấy ở cách phân bổ tỷ lệ thiết kế thân xe, đầu xe, đuôi xe cho đến cách bố trí những chi tiết, đường nét… để có thể làm bật lên phong cách của một chiếc xe tay ga địa hình.

Kymco Dink G150 cũng được trang bị kính chắn gió phía trước có thể điều chỉnh hai mức độ khác nhau. Cụm đèn pha LED, tích hợp đèn định vị sắc nét được thiết kế khá giống ADV 350. Hai bên thân xe phía trước còn có thêm khe gió nhằm tăng tính khí động học và thiết kế thể thao của xe.

Kymco trang bị cho Dink G150 một loạt tính năng, tiện ích cũng như hỗ trợ người lái nhằm giúp mẫu xe này tạo sức hấp dẫn cũng như lợi thế cạnh tranh Ảnh: Kymco

Ngoài hệ thống đèn LED, Kymco còn trang bị cho Dink G150 một loạt tính năng, tiện ích cũng như hỗ trợ người lái nhằm giúp mẫu xe này tạo sức hấp dẫn cũng như lợi thế cạnh tranh. Cụ thể, mẫu xe này có sẵn màn hình kỹ thuật số LCD hiển thị thông tin, chìa khóa thông minh, hệ thống Start-Stop, mâm đúc 14 inch trên hai bánh và hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Hệ thống treo gồm cặp phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau tích hợp bình dầu phụ. Ngoài ra, Kymco Dink G150 cũng có hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS).

Về hệ thống truyền động, Kymco Dink G150 sử dụng động cơ ECS+, dung tích 150cc làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa khoảng 15,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm. Những thông số này gần như tương đương Honda ADV 160. Tuy nhiên, Kymco Dink G150 sở hữu bình xăng lớn hơn, dung tích lên đến 12 lít.

Kymco Dink G150 sử dụng động cơ ECS+, dung tích 150cc làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa khoảng 15,6 mã lực Ảnh: Kymco

Kymco Dink G150 được phân phối tại Trung Quốc với giá 13.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 45,8 triệu đồng.