Sau tết nên tự rửa xe ô tô hay mang ra dịch vụ chuyên nghiệp?

Thời điểm lễ, tết, ô tô thường phải hoạt động với cường độ cao và liên tục, trên các cung đường dài, di chuyển qua nhiều điều kiện thời tiết và mặt đường khác nhau. Chính vì vậy, bùn đất, nước mưa, bụi mịn, xác côn trùng hay nhựa đường có thể bám dày trên thân vỏ và gầm xe. Nếu không rửa xe và làm sạch kịp thời, các tạp chất này có nguy cơ ăn mòn chi tiết kim loại, ảnh hưởng đến lớp sơn bảo vệ và hệ thống treo, đặc biệt ở những khu vực thường xuyên ẩm ướt.

Trong bối cảnh đó, lựa chọn tự rửa xe tại nhà là phương án được nhiều người cân nhắc nhờ tính chủ động và tiết kiệm chi phí. Chỉ với các dụng cụ cơ bản như dung dịch rửa xe chuyên dụng, khăn sợi mềm và nguồn nước sạch, chủ xe có thể xử lý lớp bụi bẩn bên ngoài ở mức độ nhất định. Việc tự vệ sinh cũng tạo điều kiện để người sử dụng quan sát kỹ tình trạng thân vỏ, phát hiện sớm các vết xước, bong tróc hoặc dấu hiệu bất thường ở lốp và kính.

Việc tự rửa xe tại nhà giúp tiết kiệm chi phí và chủ động thời gian nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thực hiện không đúng kỹ thuật ẢNH: B.H

Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách thẳng thắn, rằng rửa xe là công việc đòi hỏi quy trình và kỹ thuật phù hợp. Nếu tự rửa không đúng cách, có thể để lại những hậu quả về sau cho chiếc xe.

Ví dụ, nhiều người có thói quen sử dụng chất tẩy rửa gia dụng có độ kiềm cao khi rửa xe. Điều này có thể khiến lớp sơn nhanh mất độ bóng, trong khi việc lau xe khi còn cát bụi dễ tạo ra các vết xước xoáy nhỏ nhưng khó khắc phục. Ngoài ra, việc dùng vòi xịt áp lực cao không đúng vị trí, đặc biệt tại khoang động cơ hoặc các cụm cảm biến, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến hệ thống điện tử, yếu tố ngày càng phức tạp trên các dòng xe hiện đại.

Bên cạnh đó, nội thất xe sau tết cũng là hạng mục cần được chú trọng. Những chuyến đi đông người, mang theo thực phẩm, đồ uống có thể khiến khoang ca-bin tích tụ mùi và vi khuẩn. Nếu không có thiết bị hút bụi công suất phù hợp và dung dịch làm sạch chuyên dụng cho da, nỉ, nhựa, việc tự vệ sinh khó đạt hiệu quả triệt để, thậm chí có thể làm giảm tuổi thọ vật liệu nội thất.

Các garage hay trung tâm chăm sóc ô tô có lợi thế về không gian, hệ thống máy móc chuyên dụng và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, các cơ sở chăm sóc xe chuyên nghiệp sở hữu lợi thế về trang thiết bị và quy trình kỹ thuật. Hệ thống phun bọt tuyết, cầu nâng rửa gầm, dung dịch trung tính và quy trình lau hai bước giúp hạn chế nguy cơ trầy xước bề mặt sơn. Việc làm sạch gầm xe (khu vực dễ bị bỏ qua khi rửa thủ công) đặc biệt quan trọng sau những hành trình dài. Bởi đây là nơi tập trung nhiều bùn đất và tạp chất có khả năng gây ăn mòn.

Không dừng lại ở yếu tố làm sạch, nhiều trung tâm còn kết hợp kiểm tra tổng thể các hạng mục cơ bản như áp suất lốp, độ mòn má phanh, mức dầu động cơ và nước làm mát. Sau kỳ nghỉ dài, việc rà soát lại tình trạng kỹ thuật là bước cần thiết nhằm hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng tiếp theo. Đây là lợi thế mà hình thức tự rửa xe tại nhà khó có thể thay thế.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng việc đưa xe ra dịch vụ chuyên nghiệp cũng đồng nghĩa với chi phí cao hơn và phụ thuộc vào chất lượng từng cơ sở. Trong bối cảnh thị trường dịch vụ chăm sóc xe ngày càng đa dạng, người tiêu dùng cần lựa chọn đơn vị uy tín, có quy trình rõ ràng để tránh tình trạng làm sạch qua loa hoặc sử dụng hóa chất kém chất lượng.

Bên cạnh rửa, vệ sinh; các garage hay trung tâm còn có thể kiểm tra, bảo dưỡng xe, đảm bảo an toàn cho các xe vừa hoạt động cường độ cao sau kỳ nghỉ tết dài ngày ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Từ góc độ người dùng, nhìn chung quyết định tự rửa tại nhà hay mang xe đến dịch vụ nên dựa trên mức độ khai thác phương tiện trong dịp lễ, tết. Với xe di chuyển quãng đường ngắn trong đô thị, không di chuyển qua khu vực ngập nước hay địa hình xấu, việc tự rửa xe đúng cách vẫn có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản. Ngược lại, với những xe vừa trải qua hành trình dài, vận hành trong điều kiện thời tiết bất lợi, lựa chọn dịch vụ chuyên nghiệp là giải pháp an toàn và hiệu quả hơn; dù có thể phải chờ đợi lâu do tình trạng quá tải.