'Ăn nên làm ra' nhờ rửa xe trước đêm giao thừa

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những ngày cận tết, đặc biệt vào ngày 29 âm lịch, các cơ sở chăm sóc, vệ sinh, rửa xe tại nhiều nơi luôn trong tình trạng tấp nập khách. Làm sạch ô tô, xe máy trước đêm giao thừa là thói quen của phần lớn người Việt với quan niệm xua đuổi vận rủi năm cũ, đón chào những điều mới mẻ của một năm mới. Do đó, tình trạng kín lịch tại các tiệm rửa xe không quá xa lạ dịp cuối năm.

Các tiệm rửa xe tấp nập khách hàng trong những ngày cuối năm ẢNH: L.P

Anh Ngô Quang H., chủ tiệm rửa xe tại phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, cho biết người Việt quan niệm mọi thứ phải sạch sẽ vào cuối năm để đón năm mới trịnh trọng. Nhu cầu rửa xe trước tết rất lớn, cao điểm có ngày phải rửa 50 - 70 xe nên phải huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị để phục vụ nhu cầu khách hàng. "Áp lực dồn về những giờ cuối cùng của năm cũ khiến nhân viên mảng này phải làm việc hết công suất", anh H. chia sẻ.

Ở góc độ người làm công, anh Nguyễn Huy N., nhân viên rửa xe tại TP.Quảng Ngãi tâm sự: "Khối lượng công việc ngày cuối năm tăng gấp bội, buộc tôi và anh em tăng ca liên tục đến tối muộn. Thu nhập từ tiền công và tiền thưởng là động lực chính trong những ngày này, giúp nhân viên bám trụ đến sát giờ giao thừa".

Giá dịch vụ rửa xe những ngày cận tết tăng khoảng 1,5 - 2 lần so với ngày thường ẢNH: C.T

Theo khảo sát, giá dịch vụ vệ sinh, rửa xe biến động theo nhu cầu. Ngày thường, giá rửa ô tô từ 50.000 - 80.000 đồng tùy kích cỡ; thêm hút bụi khoảng 100.000 - 120.000 đồng. Trong những ngày cận tết, mức giá này tăng lên 150.000 - 200.000 đồng, các dòng xe kích thước lớn có giá cao hơn. Xe máy cũng tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 - 60.000 đồng.

Chi phí tăng cao, chờ đợi lâu nhưng nhiều người vẫn chấp nhận để phương tiện sạch sẽ trước thềm năm mới. Anh Đào Tuấn C. (ngụ TP.Quảng Ngãi) cho biết: "Tôi mang ô tô đến lúc 11 giờ trưa, nhân viên rửa xe bảo tôi để xe lại, hẹn 4 giờ chiều đến lấy. Dù biết mất thời gian nhưng những ngày này đành phải chấp nhận".

Tình trạng ô tô, xe máy đậu hàng dài để chờ vệ sinh quá đỗi quen thuộc mỗi dịp cuối năm, cũng nhờ đó các tiệm rửa xe "ăn nên làm ra" trong những ngày này. Dù đông đúc, người dùng vẫn nên lưu ý kiểm tra các chi tiết nhỏ, ngoại và nội thất trước khi được bàn giao xe để tránh xảy ra sơ sót ngoài ý muốn.