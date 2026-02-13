Giá tăng từng ngày, dịch vụ rửa xe 'hốt bạc' dịp cận tết

Trưa 13.2 (tức 26 tháng chạp) tại các cửa hàng rửa xe ô tô trên những tuyến phố tại Hà Nội như Trương Công Giai, Thành Thái, Nguyễn Khánh Toàn, Phạm Văn Bạch (P.Cầu Giấy) đều trong tình trạng chật kín phương tiện.

Tiệm rửa xe trên phố Trương Công Giai vào trưa nay ẢNH: ĐÌNH HUY

Do nhu cầu rửa xe tăng đột biến nên nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải, giá dịch vụ cũng theo đó tăng lên từng ngày.

Tại một cửa hàng rửa xe trên phố Trương Công Giai vào trưa cùng ngày, khách ra vào rửa xe liên tục. Tiếng máy bơm nước, máy nén khí vang lên liên hồi, nhân viên làm việc gần như không có thời gian nghỉ tay.

Một nhân viên tại quán cho biết, lượng khách bắt đầu đông từ sau ngày ông Công, ông Táo. Khi được hỏi về giá rửa xe ô tô, nhân viên này tiết lộ, giá sẽ tăng theo từng ngày, như hôm qua giá trung bình khoảng 100 - 130.000 nghìn đồng/xe thì nay lên 160 - 180.000 đồng/xe, tùy loại. "Dự kiến, một hai hôm nữa sẽ còn tăng tiếp vì lượng khách ngày càng đông”, nhân viên nói.

Cửa hàng đã dán thông báo tăng giá ngày 26 tết ẢNH: ĐÌNH HUY

Giống như cửa hàng trên phố Trương Công Giai, tại tiệm rửa xe máy, ô tô trên phố Thành Thái cũng trong tình trạng đông nghịt khách. Tại đây, các nhân viên làm việc hết công suất, người xịt nước, người lau khô, người hút bụi nội thất… phối hợp nhịp nhàng để rút ngắn thời gian chờ. Dù vậy, vẫn có thời điểm khách phải đợi cả tiếng đồng hồ mới đến lượt. Thậm chí, nhiều vị khách còn liên tục nhắc nhở họ rửa nhanh vì quá sốt ruột.

Anh Vũ Duy Điệp, chủ cửa hàng rửa xe trên phố Thành Thái, cho biết lượng khách những ngày này tăng gấp nhiều lần so với ngày thường khiến 4 - 5 nhân viên tại quán làm việc không nghỉ tay từ sáng đến tối.

Ô tô xếp hàng đợi đến lượt tại tiệm rửa xe của anh Điệp ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Điệp cho biết, đến ngày 29 giá rửa xe sẽ tăng lên 200.000 đồng/xe ẢNH: ĐÌNH HUY

Về giá rửa xe, anh Điệp cho hay, ngày thường giá rửa xe máy khoảng 20.000 đồng/xe, ô tô khoảng 70 - 80.000 đồng/xe thì dịp tết tăng gấp đôi. "Giá ngày tết chúng tôi thuê nhân viên cũng rất nhiều tiền nên buộc phải tăng giá dịch vụ lên", anh Điệp nói và cho biết, đến ngày 29 tết, giá rửa xe sẽ được anh tăng lên 200.000 đồng/xe.

Phụ giúp anh Điệp lau xe cho khách, bà Vũ Thị Đào (mẹ anh Điệp) cho biết, do lượng khách quá đông nên 10 năm qua cứ vào dịp tết, bà lại bắt xe từ Hưng Yên tới Hà Nội để hỗ trợ tiệm sửa xe của con. Công việc của bà Đào là lau xe, dắt xe máy cho khách sau khi rửa.

Bà Đào cho hay, lượng xe dịp tết đến quán quá nhiều, khiến bà không đếm được mỗi ngày rửa được bao nhiêu xe. "Khách nhiều quá chúng tôi không có thời gian nghỉ ngơi, như ngày hôm qua làm từ sáng đến 15 giờ mới được ăn cơm trưa. Ăn cơm xong lại làm việc đến tối, khi nào hết khách mới nghỉ", bà Đào chia sẻ.

Bà Đào phụ giúp con trai dắt xe cho khách ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Nguyễn Đình Cường (trú P.Yên Nghĩa) cho biết, tranh thủ lúc đi làm vào trưa 26 tết, anh ghé qua tiệm rửa xe trên phố Thành Thái. Tuy nhiên, anh được nhân viên báo lại sẽ đợi khá lâu.

"Tôi nghĩ ngày tết ở đâu cũng vậy nên để xe ở quán và ra quán cà phê uống nước ngồi đợi, khi nào xong việc nhân viên sẽ gọi lại", anh Cường nói và cho hay, ngày thường anh rửa xe hết khoảng 70.000 đồng (bao gồm rửa nội thất) nhưng gần tết các quán đã tăng gấp đôi, mức giá này cũng hợp lý, nhưng cần dán thông báo công khai hoặc thỏa thuận trước để tránh rắc rối.