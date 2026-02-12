Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Hoa tươi tăng giá gấp đôi, người dân vẫn chen nhau mua tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội

Đình Huy
Đình Huy
12/02/2026 09:15 GMT+7

Còn khoảng chưa đầy 1 tuần nữa là đến tết Nguyên đán 2026, giá hoa tươi ở chợ hoa đầu mối Quảng An đã tăng 2 lần so với ngày thường. Tuy nhiên, người dân vẫn đổ xô đi mua về chơi tết.

Hoa cá chép vàng độc, lạ lần đầu xuất hiện

Những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chợ hoa Quảng An (P.Tây Hồ, Hà Nội) luôn đông đúc, nhộn nhịp xuyên đêm bởi người dân đổ xô đến đây mua hoa tươi chơi tết.

Hoa tươi tăng giá gấp đôi, người dân vẫn chen nhau mua tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội- Ảnh 1.

Chợ hoa Quảng An lúc 23 giờ đêm qua 11.2

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên, 23 giờ ngày 11.2 (24 tháng chạp), hàng nghìn người đã có mặt tại đây để mua sắm, khiến giao thông trong và ngoài chợ hoa đều ùn ứ.

Theo quan sát, hoa tươi tại khu chợ đầu mối này rất đa dạng chủng loại, mẫu mã. Năm nay, tại đây xuất hiện loại hoa cá chép vàng thu hút nhiều sự quan tâm của người dân.

Theo lời giới thiệu của chủ cửa hàng, đây là lần đầu tiên tại chợ hoa Quảng An xuất hiện loại hoa độc lạ này. Do tính độc, lạ và hiếm nên giá hoa rất đắt, khoảng 120.000 - 150.000 đồng/cành.

Hoa tươi tăng giá gấp đôi, người dân vẫn chen nhau mua tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội- Ảnh 2.
Hoa tươi tăng giá gấp đôi, người dân vẫn chen nhau mua tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội- Ảnh 3.

Hoa cá chép vàng độc, lạ xuất hiện tại chợ hoa Quảng An

ẢNH: ĐÌNH HUY

"Hoa này rất hiếm, rất lạ, người dân trồng với sản lượng rất ít. Chúng tôi nhập hàng ở Đà Lạt và gửi hàng qua máy bay nên giá bán rất cao, chỉ những người thực sự đam mê mới dám bỏ tiền mua chơi tết", chủ cửa hàng bán hoa nói và cho hay loại hoa này chỉ ngày tết mới có, ngày thường cực hiếm.

Theo chủ cửa hàng, hoa cá chép chơi rất bền, khoảng hơn 1 tháng mới tàn. Đây cũng là nguyên nhân khiến loại hoa này hút khách dịp tết.

Hoa tươi tăng giá gấp đôi, người dân vẫn chen nhau mua tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội- Ảnh 4.

Do quá nhiều người đến xem hoa cá chép, chủ quán chỉ cho người dân đứng 5 phút để lựa chọn

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhiều loại hoa tăng giá gấp đôi

Theo khảo sát của phóng viên, tại chợ hoa Quảng An, các loại hoa bán chạy và được ưa chuộng nhất dịp này là hoa ly, hoa lay ơn, hoa đào, hoa mộc lan... Chính vì lượng khách mua quá đông nên giá hoa đã tăng gấp đôi so với ngày thường.

Hoa tươi tăng giá gấp đôi, người dân vẫn chen nhau mua tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội- Ảnh 5.
Hoa tươi tăng giá gấp đôi, người dân vẫn chen nhau mua tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội- Ảnh 6.
Hoa tươi tăng giá gấp đôi, người dân vẫn chen nhau mua tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội- Ảnh 7.
Hoa tươi tăng giá gấp đôi, người dân vẫn chen nhau mua tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội- Ảnh 8.

Giá hoa tăng gấp đôi nhưng người dân vẫn chen nhau mua

ẢNH: ĐÌNH HUY

Giá lay ơn ngày thường giá 30.000 - 40.000 đồng/10 cành, nay có giá 100.000 - 140.000 đồng/10 cành. 

Trong khi đó, hoa ly ngày thường chỉ 200.000 - 300.000 đồng/10 cành, nay có giá từ 400.000 - 900.000 đồng/10 cành; hoa tuyết mai ngày thường 70.000 - 90.000 đồng/bó, nay 150.000 - 200.000 đồng/bó; hoa mộc lan cao bằng đầu người, dáng đẹp, nụ đều, giá từ 1,7 - 2 triệu đồng/cành, cây đẹp hơn giá lên tới vài triệu... Trong khi đó, các loại hoa tăng nhẹ hơn là hoa hồng, hoa cúc.

Nghề trồng đào ở miền Bắc năm qua thiệt hại nặng do bão lũ cộng với nhiều vườn năm nay hoa nở trước tết nên giá hoa đào không tăng, thậm chí rẻ hơn so với năm ngoái. 

Giá cành đào nhỏ dùng để cắm ban thờ khoảng 50.000 - 60.000 đồng, nay tăng lên 100.000 - 120.000 đồng. Những cành đào huyền, cành đào to, dao động ở mức 600.000 - 2 triệu đồng/cành.

Hoa tươi tăng giá gấp đôi, người dân vẫn chen nhau mua tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội- Ảnh 9.

Khu vực bán hoa cúc trầm lắng hơn so với các gian hàng khác

ẢNH: ĐÌNH HUY

Bà Vũ Thị Hà (50 tuổi, trú P.Xuân Phương) chia sẻ, đây là lần đầu tiên bà đến chợ hoa lớn nhất Hà Nội, không khí ở đây đông vui, nhộn nhịp khiến bà cảm như tết đã rất gần. Bà chọn mua loại hoa lay ơn (140.000 đồng/10 cành) và hoa ly (600.000 đồng/10 cành) để chơi tết.

"Giá các loại hoa này đã tăng gấp đôi so với ngày thường. So với năm ngoái, giá hoa năm nay cũng đã tăng cao hơn. Tuy nhiên, tôi thấy dịp tết giá hoa tăng là chuyện bình thường", bà Hà nói và cho biết, do chợ hoa quá đông người nên việc lựa chọn hoa cũng không được kỹ càng như mọi khi.

Trong khi đó, các tiểu thương tại chợ hoa Quảng An nhận định, càng gần tết Nguyên đán, giá hoa sẽ càng tăng mạnh. "Không chỉ gấp đôi đâu, giá hoa có thể tăng gấp 3, gấp nhiều lần trong những ngày tới", tiểu thương nói.

Xem thêm bình luận