Vì sao không nên kéo phanh tay ô tô ngay sau khi rửa xe?

Với điều kiện đường sá giao thông tại Việt Nam, ô tô trong quá trình sử dụng cần thường xuyên vệ sinh, rửa sạch bùn đất, bụi bẩn để tránh ẩm mốc, hoen gỉ cho các bộ phận, chi tiết trên xe. Chính vì vậy, không chỉ rửa xe trong quá trình sử dụng hay sau mỗi chuyến đi, nhiều người ít khi dùng ô tô cũng thường rửa sạch xe sau đó đưa vào bãi đỗ, kéo phanh tay ô tô.

Thực tế, kéo phanh tay ô tô đã trở thành thao tác quen thuộc của hầu hết người dùng ô tô mỗi khi đỗ xe. Mua ô tô chủ yếu để gia đình sử dụng cuối tuần về quê, thỉnh thoảng đi lại công việc anh Hoàng Quốc Minh cho biết: "Thường sau khi về quê lên tôi sẽ tự rửa xe, rồi kéo phanh tay đỗ ngay trong sân nhà, nhiều khi 3 - 4 ngày mới dùng đến." Không chỉ anh Minh, nhiều người dùng ô tô sau khi rửa xe cũng thường kéo phanh tay đỗ xe theo thói quen thao tác ngay sau khi rửa xe.

Thói quen kéo phanh tay ngay sau khi rửa xe để đỗ ô tô tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ gây hỏng hệ thống phanh Ảnh: B.H

Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên chuyên sửa chữa bảo dưỡng ô tô, thói quen kéo phanh tay ngay sau khi rửa xe để đỗ ô tô tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ gây hỏng hệ thống phanh, thậm chí khiến hệ thống phanh bị kẹt, rỉ sét… nhất là với những lúc đỗ ô tô lâu ngày không sử dụng.

Kéo phanh tay ô tô sau khi rửa xe có thể gây kẹt má phanh do ẩm nước

Thông thường, sau khi xịt rửa xe các kỹ thuật viên sẽ dùng khăn lau khô xe. Tuy nhiên, hầu hết các chi tiết được lau khô là ở bề mặt thân xe, dễ thao tác. Trong khi, hệ thống phanh lại ít khi được chú ý đến do bị mâm xe che khuất. Nếu không được xịt khô, nước sẽ bám vào các chi tiết kim loại ở hệ thống phanh bất kể là phanh tang trống hay phanh đĩa.

Sau khi rửa xe, nếu tài xế kéo ngay phanh tay để đỗ xe, má phanh đang ướt sẽ bị ép chặt vào mặt trống hoặc đĩa phanh Ảnh: B.H

Trong trường hợp này, nếu tài xế kéo ngay phanh tay để đỗ xe, má phanh đang ướt sẽ bị ép chặt vào mặt trống hoặc đĩa phanh. Sau một thời gian, nước và bụi bẩn kết hợp lại có thể gây gỉ sét, khiến má phanh bị "dính chết" vào bề mặt phanh.

Với các xe đỗ lâu ngày không sử dụng, khi hạ phanh tay người dùng sẽ gặp tình huống bánh sau không nhả dù đã hạ hết phanh, nhiều trường hợp sẽ cảm nhận được xe di chuyển nặng nề, thậm chí không thể lăn bánh. Việc khắc phục tình trạng này đòi hỏi phải tháo bánh và vệ sinh hệ thống phanh.

Thực tế, từng có trường hợp tài xế sau khi rửa xe rồi để qua 2 -3 ngày mới sử dụng, khi khởi động lại xe khó di chuyển do bánh sau bị kẹt. Khi đưa vào xưởng kiểm tra, kỹ thuật viên phát hiện má phanh bị dính vào trống phanh do bị ẩm nước và gỉ sét nhẹ. Nguyên nhân là do bụi má phanh kết hợp với dầu mở, bụi đất… khi gặp nước hình thành bùn bám trong các khe nhỏ của hệ thống phanh. Khi không được xịt sạch, người dùng kéo phanh tay ngay sau khi rửa xe, bùn sẽ lọt vào tạo mảng bám theo thời gian khiến phanh bị kẹt.

Nguy cơ rỉ sét, giảm tuổi thọ hệ thống phanh

Phanh tay ô tô hoạt động dựa trên cơ cấu cơ khí, trong đó nhiều chi tiết như dây cáp, lò xo, càng phanh… làm bằng kim loại. Khi bị ẩm nước rồi tiếp xúc với không khí, các chi tiết này dễ bị oxy hóa, rỉ sét và hoạt động kém trơn tru. Lâu dần, lực phanh tay sẽ giảm, làm mất tác dụng cố định xe khi đỗ trên dốc, gây nguy hiểm cho người dùng và phương tiện xung quanh.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, ngay cả ô tô dùng phanh tay điện tử (EPB), tình trạng kẹt phanh, rỉ sét vẫn có thể xảy ra nếu người dùng kích hoạt ngay sau khi rửa xe, bởi cơ cấu phanh vẫn hoạt động dựa trên lực ép cơ khí.

Nên kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng định kỳ hệ thống phanh trên ô tô Ảnh: B.H

Để tránh gặp phải tình trạng bị kẹt phanh, theo các kỹ thuật viên bảo dưỡng ô tô sau khi rửa xe, nên khởi động máy một lúc hoặc lái xe chậm vài trăm mét để giúp hệ thống phanh khô tự nhiên, sau đó mới đỗ xe, kéo phanh tay. Bên cạnh đó, nên kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng định kỳ hệ thống phanh trên ô tô.