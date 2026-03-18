Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

5 dấu hiệu cảnh báo điều hòa ô tô sắp hết gas, người dùng cần biết

Hoàng Cường
18/03/2026 09:08 GMT+7

Có nhiều biểu hiện cảnh báo hệ thống điều hòa ô tô làm mát không hiệu quả do sắp hết chất làm lạnh (gas lạnh) do đó, trong quá trình sử dụng các tài xế cũng như chủ xe cần nắm rõ các dấu hiệu khi điều hòa ô tô sắp hết gas để kịp thời khắc phục.

Trong quá trình sử dụng ô tô, hệ thống điều hòa đóng vai trò quan trọng giúp duy trì sự thoải mái cho người ngồi trong xe, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, sau một thời gian vận hành, điều hòa ô tô có thể bị hao hụt chất làm lạnh (gas làm lạnh), dẫn đến hiệu suất giảm sút.

Theo các kỹ thuật viên chuyên chăm sóc bảo dưỡng ô tô, tùy vào điều kiện, nhu cầu sử dụng nhưng thông thường sau khoảng 2 - 3 năm hoặc 40.000 - 60.000 km hoạt động hệ thống điều hòa trên ô tô thường bị hao hụt hoặc hết gas làm lạnh. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp dấu hiệu cảnh báo điều hòa ô tô sắp hết gas mà người dùng không nên bỏ qua:

1. Máy điều hòa vẫn thổi ra khí nhưng không lạnh

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi điều hòa ô tô sắp hết gas là điều hòa vẫn hoạt động, quạt gió vẫn thổi nhưng không còn hơi lạnh như trước, khiến cảm giác "mát mẻ" biến mất. Luồng khí thoát ra từ các cửa gió điều hòa ô tô chỉ là luồng gió mạnh mà không hề mát, dù đã chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất, không khí trong cabin vẫn chỉ ở mức mát nhẹ hoặc thậm chí gần như bằng nhiệt độ môi trường.

Trong một số trường hợp, có thể chỉ mát trong 1 - 2 phút đầu tiên khi khởi động xe, sau đó nhiệt độ sẽ dần ấm lên cho đến khi trở thành luồng khí bình thường, giống như đang bật quạt. Đây thường là biểu hiện rõ ràng cho thấy lượng gas trong hệ thống điều hòa đã suy giảm đáng kể.

2. Hệ thống điều hòa ô tô chỉ mát khi xe chạy nhanh

Nếu nhận thấy điều hòa không khí trên ô tô ngừng làm mát khi dừng đèn đỏ hoặc đứng yên, và chỉ thổi ra không khí ẩm nhưng lại làm mát bình thường trở lại khi bạn bắt đầu di chuyển hoặc lái xe ở tốc độ cao, đây là dấu hiệu của áp suất gas không đủ. Mức gas làm lạnh thấp khiến hệ thống điều hòa không thể làm mát hiệu quả ở tốc độ động cơ thấp, hoặc khi dàn ngưng tụ không tản nhiệt hiệu quả khi xe đứng yên.

3. Có mùi lạ, nồng nặc phát ra từ các cửa gió điều hòa

Khi cửa gió điều hòa phát ra mùi hôi hoặc mùi nồng bất thường, nhiều người dùng ô tô thường nghĩ đến việc lọc gió bẩn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu rò rỉ gas hoặc dầu lạnh trong hệ thống. Mùi này thường khó chịu và kéo dài, đặc biệt khi vừa bật điều hòa.

4. Máy nén bị trục trặc

Máy nén (lốc lạnh) là bộ phận quan trọng trong hệ thống điều hoà. Khi thiếu gas, máy nén phải hoạt động nhiều hơn để duy trì áp suất, dẫn đến tình trạng quá tải. Người dùng có thể nhận thấy tiếng ồn lạ phát ra từ khoang động cơ, hoặc điều hòa lúc lạnh lúc không. Nếu để lâu, máy nén có thể hư hỏng nặng, chi phí sửa chữa cao.

5. Xuất hiện cặn dầu xung quanh các đường ống, khớp nối

Gas lạnh thường đi kèm một lượng dầu bôi trơn trong hệ thống điều hoà. Khi xảy ra rò rỉ, dầu có thể thoát ra ngoài và bám quanh các khớp nối, ống dẫn hoặc dàn lạnh. Nếu quan sát thấy các vết dầu loang, bám bụi bất thường ở những vị trí này, người dùng nên kiểm tra sớm vì đây là dấu hiệu rõ ràng của việc thất thoát gas.

Theo các kỹ thuật viên ô tô, khi phát hiện những dấu hiệu trên, người dùng nên đưa xe đi kiểm tra và nạp gas kịp thời. Việc để điều hòa ô tô hoạt động trong tình trạng thiếu gas không chỉ làm giảm hiệu quả làm mát mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ của các bộ phận quan trọng, đặc biệt là máy nén.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận