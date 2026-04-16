Xe máy số 'Made in Malaysia' tham vọng cạnh tranh Honda Wave Alpha, Yamaha Sirius

Hoàng Cường
16/04/2026 20:54 GMT+7

Mẫu xe máy số phổ thông Aveta VS115 V3 sản xuất tại Malaysia sở hữu kiểu dáng thiết kế thể thao, động cơ 113cc và có cả cổng sạc Type-A, Type-C cho các thiết bị di động… vừa được tung ra thị trường Đông Nam Á, tham vọng cạnh tranh Honda Wave Alpha, Yamaha Sirius.

Trong bối cảnh xe máy xăng đang gặp nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh từ xe máy điện cũng như biến động của giá xăng dầu… các nhà sản xuất đang tập trung vào phân khúc xe máy số phổ thông tiết kiệm nhiên liệu. Không chỉ các ông lớn như Honda, Yamaha… ngay cả thương hiệu xe máy nội địa của Malaysia như Aveta cũng chú trọng vào phân khúc này. Mới đây, Aveta vừa tung ra thị trường mẫu Averta VS115 V3 với nhiều đổi mới về thiết kế, trang bị…

Averta VS115 V3 sở hữu nhiều đổi mới về thiết kế, trang bị…

Averta VS115 V3 là dòng xe máy số phổ thông 113 phân khối, hướng tới nhóm khách hàng cá nhân, gia đình đang tìm kiếm một chiếc xe máy số nhỏ gọn, vận hành êm tái, tiết kiệm để di chuyển hàng ngày. Averta VS115 V3 sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe máy thương hiệu Nhật Bản vốn đã khẳng định được tên tuổi, vị thế trên thị trường như Honda Wave Alpha, Yamaha Sirius

Tương tự các dòng xe máy số phổ thông trên thị trường, Averta VS115 V3 sở hữu thiết kế thể thao với "dàn áo" được tạo dáng bằng những đường nét góc cạnh, mạnh mẽ. Ở thế hệ thứ ba (thế hệ mới nhất) vừa ra mắt, Averta VS115 V3 cụm đèn xi-nhan được thiết kế lại, đồng thời còn được bổ sung cổng sạc USB Type-A và Type-C để sạc các thiết bị di động. Các trang bị tiêu chuẩn khác gồm chìa khóa cơ, màn hình analog hiển thị thông tin, đèn pha, đèn hậu halogen…

Averta VS115 V3 sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 1.900 x 670 x 1.100 (mm), chiều dài cơ sở 1.250 mm

VZ115 V3 được trang bị bộ mâm đúc 17 inch đa chấu kết hợp phanh tang trống cơ khí ở cả bánh trước và sau. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và cặp giảm xóc lò xo trụ giảm chấn phía sau. Theo thông số nhà sản xuất công bố, Averta VS115 V3 sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 1.900 x 670 x 1.100 (mm), chiều dài cơ sở 1.250 mm kết hợp bình xăng 4 lít và trọng lượng xe ở mức 83 kg.

Averta VS115 V3 sử dụng động cơ xăng xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 113 cc, sản sinh công suất 8,7 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 9,0 Nm tại 6.000 vòng/phút. Động cơ này kết hợp hộp số 4 cấp và hệ truyền động bằng nhông, xích tuy nhiên hộp bảo vệ xích thiết kế mở như các mẫu mô tô phân khối lớn.

Averta VS115 V3 mới chỉ được mở bán tại Malaysia với 3 lựa chọn màu sắc, giá bán từ 3.488 ringgit, tương đương 23,3 triệu đồng

Hiện tại, Averta VS115 V3 mới chỉ được mở bán tại Malaysia với 3 lựa chọn màu sắc, giá bán từ 3.488 ringgit, tương đương 23,3 triệu đồng. Mẫu xe máy số phổ thông này hứa hẹn là đối thủ đáng gờm, đủ sức thách thức Honda Wave Alpha, Yamaha Sirius…

Giá bán cao hơn SH 125i, xe máy số Honda Dash 125 có gì hút khách Việt?

Định vị ở phân khúc xe máy số phổ thông 125 phân khối, Honda Dash 125 2026 nhập từ Malaysia được một số cửa hàng phân phối chào giá bán gần 90 triệu đồng nhưng vẫn được khách Việt quan tâm. Vậy mẫu xe này có gì đặc biệt?

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

