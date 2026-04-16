Xe máy số 'Made in Malaysia' tham vọng cạnh tranh Honda Wave Alpha, Yamaha Sirius

Trong bối cảnh xe máy xăng đang gặp nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh từ xe máy điện cũng như biến động của giá xăng dầu… các nhà sản xuất đang tập trung vào phân khúc xe máy số phổ thông tiết kiệm nhiên liệu. Không chỉ các ông lớn như Honda, Yamaha… ngay cả thương hiệu xe máy nội địa của Malaysia như Aveta cũng chú trọng vào phân khúc này. Mới đây, Aveta vừa tung ra thị trường mẫu Averta VS115 V3 với nhiều đổi mới về thiết kế, trang bị…

Averta VS115 V3 là dòng xe máy số phổ thông 113 phân khối, hướng tới nhóm khách hàng cá nhân, gia đình đang tìm kiếm một chiếc xe máy số nhỏ gọn, vận hành êm tái, tiết kiệm để di chuyển hàng ngày. Averta VS115 V3 sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe máy thương hiệu Nhật Bản vốn đã khẳng định được tên tuổi, vị thế trên thị trường như Honda Wave Alpha, Yamaha Sirius…

Tương tự các dòng xe máy số phổ thông trên thị trường, Averta VS115 V3 sở hữu thiết kế thể thao với "dàn áo" được tạo dáng bằng những đường nét góc cạnh, mạnh mẽ. Ở thế hệ thứ ba (thế hệ mới nhất) vừa ra mắt, Averta VS115 V3 cụm đèn xi-nhan được thiết kế lại, đồng thời còn được bổ sung cổng sạc USB Type-A và Type-C để sạc các thiết bị di động. Các trang bị tiêu chuẩn khác gồm chìa khóa cơ, màn hình analog hiển thị thông tin, đèn pha, đèn hậu halogen…

VZ115 V3 được trang bị bộ mâm đúc 17 inch đa chấu kết hợp phanh tang trống cơ khí ở cả bánh trước và sau. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và cặp giảm xóc lò xo trụ giảm chấn phía sau. Theo thông số nhà sản xuất công bố, Averta VS115 V3 sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 1.900 x 670 x 1.100 (mm), chiều dài cơ sở 1.250 mm kết hợp bình xăng 4 lít và trọng lượng xe ở mức 83 kg.

Averta VS115 V3 sử dụng động cơ xăng xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 113 cc, sản sinh công suất 8,7 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 9,0 Nm tại 6.000 vòng/phút. Động cơ này kết hợp hộp số 4 cấp và hệ truyền động bằng nhông, xích tuy nhiên hộp bảo vệ xích thiết kế mở như các mẫu mô tô phân khối lớn.

Hiện tại, Averta VS115 V3 mới chỉ được mở bán tại Malaysia với 3 lựa chọn màu sắc, giá bán từ 3.488 ringgit, tương đương 23,3 triệu đồng. Mẫu xe máy số phổ thông này hứa hẹn là đối thủ đáng gờm, đủ sức thách thức Honda Wave Alpha, Yamaha Sirius…