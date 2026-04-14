Giá bán cao hơn SH 125i, xe máy số Honda Dash 125 có gì hút khách Việt?

Không lâu sau khi được Honda cập nhật phiên bản mới hồi đầu năm nay, mới đây mẫu xe máy số phổ thông
Honda Dash 125 2026 vừa chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, mang đến lựa chọn mới cho khách hàng ở phân khúc xe máy số 125 phân khối.
Tương tự phiên bản trước đây, Honda Dash 125 2026 được một cửa hàng không chính hãng chuyên kinh doanh mô tô xe máy tại TP.HCM nhập khẩu, phân phối. Trao đổi với PV
Thanh Niên, đại diện đơn vị nhập khẩu phân phối mẫu xe này cho biết, Honda Dash 125 2026 về Việt Nam lần này thuộc bản nâng cấp mới nhất với 4 lựa chọn màu sắc khác nhau, giá bán từ 88 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Mức giá này cao hơn bản cũ khoảng 10 triệu đồng và chắc hẳn sẽ khiến không ít người bất ngờ, bởi thực tế Honda Dash 125 2026 là một mẫu xe máy số phổ thông nhưng giá bán lại cao hơn cả mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH 125i đang phân phối tại Việt Nam (từ 76,5 - 85,5 triệu đồng). Thậm chí, cao gấp 2,7 - 3 lần giá bán của các mẫu xe máy số cùng phân khúc như Honda Future 125 Fi (30,5 - 32,2 triệu đồng)…
Dù vậy, ngay sau khi được đơn vị phân phối trình làng và tổ chức trải nghiệm tại Sân vận động Cần Thơ hôm 10.4 vừa qua, Honda Dash 125 2026 lập tức thu hút sự quan tâm từ phía khách hàng. Thậm chí, một số khách hàng sau khi khám phá, lái trải nghiệm đã không ngần ngại xuống tiền sở hữu mẫu xe máy số này. Vậy Honda Dash 125 2026 có gì để thu hút khách hàng khi giá bán lên tới gần 90 triệu đồng?
Đầu tiên, cần biết rằng khác với hầu hết các dòng xe máy số 125cc đang phân phối tại Việt Nam, Honda Dash 125 2026 là mẫu xe máy số Honda sản xuất tại Malaysia, được nhập khẩu về Việt Nam. Mẫu xe này do Boon Siew Honda - Công ty liên doanh giữa Honda và đối tác tại Malaysia sản xuất tại nhà máy ở Malaysia và chủ yếu phân phối tại thị trường nội địa
Do đó, khi được nhập khẩu về Việt Nam, mỗi chiếc xe máy 125 phân khối như Honda Dash 125 phải gánh ít nhất 3 loại, bao gồm thuế suất thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó, theo quy định thuế suất thuế nhập khẩu xe máy từ Malaysia ở mức 75%. Tùy vào dung tích động cơ, các mẫu xe này sẽ phải đóng thuế giá trị gia tăng ở mức 8 - 10%. Trong khi đó, theo quy định xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 20%. Đó là còn chưa kể đến chi phí vận chuyển, lưu kho hay chi phí marketing bán hàng của nhà phân phối… Những loại thuế phí này, gián tiếp đẩy giá Honda Dash 125 2026 lên cao
Bên cạnh đó, phải thừa nhận rằng sự khác biệt về thiết kế, vận hành cũng như sự chênh lệch cán cân cung cầu cũng là yếu tố góp phần khiến giá bán xe máy Malaysia về Việt Nam bị đẩy lên cao. Tương tự một số mẫu xe máy số 125cc nhập khẩu như Honda Wave 125i nhập Thái Lan và Malaysia… Honda Dash 125 2026 về Việt Nam thường có số lượng không nhiều. Chính điều này góp phần giúp mẫu xe này trở nên đặc biệt hơn
Ngoài ra, phải thừa nhận rằng hiện tại hiếm mẫu xe máy số 125cc nào tại Việt Nam sở hữu phong cách thiết kế thể thao, mạnh mẽ như Honda Dash 125. Tổng thể "dàn áo" bao bọc thân xe được tạo dáng bằng những đường gân góc cạnh, liên kết liền lạc các chi tiết. Riêng phần đầu xe có thêm ốp mặt nạ chắn gió, đặt ngay trên cụm đèn pha LED.
Yếm trước Honda Dash 125 2026 tích hợp cụm đèn xi-nhan bóng halogen cùng đèn định vị cho hiệu ứng ánh sáng vàng khi bật khoá. Honda Dash 125 được trang bị màn hình hiển thị thông tin gồm đồng hồ tốc độ analog kết hợp cụm đèn báo phân chia thành những khu vực chức năng nhìn rất trực quan
Honda Dash 125 2026 sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 1.894 x 707 x 1.108 (mm), chiều dài cơ sở 1.237 mm, chiều cao yên 767 mm và khoảng sáng gầm 142 mm. Kích thước này nhỏ hơn Honda Wave 125i (1.933 x 712 x 1.093 mm) nhưng chiều cao yên và khoảng sáng gầm cao hơn
Ngoài kiểu dáng thiết kế, Honda Dash 125 2026 mang đến sự khác biệt về khả năng vận hành. Cũng sở hữu động cơ xăng 125cc như các mẫu xe cùng phân khúc như động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, SOHC 4 thì, 2 van trên Dash 125 2026 sản sinh công suất 7,4 kW tương đương 10,06 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 6.500 vòng/phút kết hợp hộp số 4 cấp. Như vậy, cùng sở hữu động cơ xăng 125cc nhưng động cơ trên Honda Dash 125 mạnh hơn 0,8 mã lực, so với Honda Future 125 Fi
Động cơ Honda Dash 125 đạt tiêu chuẩn EURO4 và chứng nhận tiết kiệm năng lượng (EEV), theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, mức tiêu hao nhiên liệu của Honda Dash 125 2026 ở mức 1,9 lít/100 km
Ngoài ra, mẫu xe này được trang bị hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh, hệ truyền động bằng nhông, xích tuy nhiên hộp bảo vệ xích thiết kế mở như các mẫu mô tô phân khối lớn. Đây cũng là điểm khác biệt so với thiết kế hộp xích dạng kín như Future 125 Fi và các mẫu xe khác. Đáng chú ý, nhiều linh phụ kiện trên Honda Dash 125 có xuất xứ từ Thái Lan
Với những khác biệt kể trên, Honda Dash 125 2026 cũng mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ hơn. Trải nghiệm thực tế mẫu xe này tại Sân vận động Cần Thơ cho thấy động cơ trên Honda Dash 125 khá êm ái. Khả năng phản hồi cũng nhanh nhạy hơn các dòng xe máy số cùng phân khúc. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp mẫu xe này thuyết phục khách hàng
Tại Việt Nam, ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Honda Dash 125 2026 về Việt Nam còn được nhà phân phối cá nhân hóa theo phong cách đường đua. Phiên bản này có tên gọi Honda Dash 125 Racing 2026 được trang bị bộ tem mới theo phong cách xe đua, bên cạnh đó còn được lắp ống xả thể thao cho âm thanh phấn khích hơn khi vận hành kèm bộ phuộc sau của thương hiệu YSS xuất xứ Thái Lan
