Giá bán cao hơn SH 125i, xe máy số Honda Dash 125 có gì hút khách Việt?

Tương tự phiên bản trước đây, Honda Dash 125 2026 được một cửa hàng không chính hãng chuyên kinh doanh mô tô xe máy tại TP.HCM nhập khẩu, phân phối. Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện đơn vị nhập khẩu phân phối mẫu xe này cho biết, Honda Dash 125 2026 về Việt Nam lần này thuộc bản nâng cấp mới nhất với 4 lựa chọn màu sắc khác nhau, giá bán từ 88 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Mức giá này cao hơn bản cũ khoảng 10 triệu đồng và chắc hẳn sẽ khiến không ít người bất ngờ, bởi thực tế Honda Dash 125 2026 là một mẫu xe máy số phổ thông nhưng giá bán lại cao hơn cả mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH 125i đang phân phối tại Việt Nam (từ 76,5 - 85,5 triệu đồng). Thậm chí, cao gấp 2,7 - 3 lần giá bán của các mẫu xe máy số cùng phân khúc như Honda Future 125 Fi (30,5 - 32,2 triệu đồng)…