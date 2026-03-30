Xe tay ga Honda Square X125 nhập từ Trung Quốc có gì hấp dẫn khách Việt?

Sau khoảng 6 tháng kể từ khi được liên doanh Sundiro - Honda trình làng tại Trung Quốc, mới đây mẫu xe tay ga Honda Square X125 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam thông qua một cửa hàng không chính hãng chuyên kinh doanh ô tô, xe máy nhập khẩu tại TP.HCM. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tính đến thời điểm này mới chỉ có đúng 1 chiếc Honda Square X125 được đưa về Việt Nam bằng đường hàng không để ra mắt khách hàng. Đến đầu tháng 4.2026 lượng xe Honda Square X125 về Việt Nam sẽ nhiều hơn và sẽ được ít nhất hai đơn vị phân phối.

Trước đó, tại thị trường Trung Quốc, Honda Square X125 phân phối với giá 12.680 nhân dân tệ, tương đương khoảng 41,3 triệu đồng. Thông thường, tâm lý người Việt khá e ngại các dòng mô tô, xe máy xuất xứ Trung Quốc, tuy nhiên với Honda Square X125 điều này lại hoàn toàn trái ngược.

Ngay sau khi đưa về Việt Nam, Honda Square X125 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng, đặc biệt là giới chơi xe. Phía nhà phân phối chưa công bố giá bán chính thức nhưng không ít người sau khi xem qua lập tức xuống tiền đặt cọc và sẵn sàng chờ lô xe tiếp theo về Việt Nam để sở hữu.

Vậy điều gì giúp một mẫu xe tay ga "Made in China" như Honda Square X125 lại tạo được sức hút với khách hàng Việt Nam (!?). Thực tế này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau. Trong đó, phải thừa nhận rằng tâm lý người Việt những năm gần đây đã không còn quá e ngại với các mẫu mã ô tô, xe máy đến từ Trung Quốc. So với trước đây, các nhà sản xuất mô tô, xe máy Trung Quốc đã có sự cải thiện đáng kể về chất lượng, mức độ hoàn thiện, độ bền cũng như trang bị, tính năng. Hơn hết, Square X125 là một chiếc xe tay ga thương hiệu Honda - vốn nổi tiếng với những dòng xe máy bền bỉ, tiết kiệm đã khẳng định được vị thế trên thị trường cũng như trong suy nghĩ của người tiêu dùng.

Thứ hai, sức hút của Honda Square X125 một phần đến từ kiểu dáng thiết kế lạ mắt, phá cách của mẫu xe này. So với hầu hết các mẫu xe tay ga khác của Honda, Square X125 sở hữu thiết kế vuông vức hình hộp phá cách, được các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu Honda PS250 và Ruckus, kết hợp với động cơ 125cc tương tự từng được sử dụng trên mẫu Honda Zoomer X. Chính phong cách thiết kế "chẳng đụng hàng" cứng cáp và đậm chất chơi giúp Honda Square X125 tạo được sức hấp dẫn với nhóm khách hàng thích các mẫu xe độc lạ, cá tính để sử dụng cũng như sưu tập.

Honda Square X125 sở hữu diện mạo độc đáo với tay lái cao kiểu xe địa hình, lốp đa dụng và hệ thống giảm xóc kép phía sau. Yên sau có thể gập lên làm tựa lưng cho người lái, đồng thời tạo không gian để chở đồ phía sau. Cụm đèn pha hình chữ nhật kết hợp bốn đèn LED định vị đặt ở 4 góc…

Thứ ba, Honda Square X125 được liên doanh Sundiro Honda trang bị nhiều tính năng công nghệ. Cụ thể, mẫu xe tay ga này được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh với phanh đĩa trên cả hai bánh. Màn hình màu LCD hiển thị thông tin khá trực quan, bên cạnh hệ thống khóa thông minh Smartkey, cổng sạc Type C, Type A cho các thiết bị di động… Ngoài ra, động cơ eSP 125cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất tối đa đạt 9,5 mã lực, mô-men xoắn 10 Nm đủ để di chuyển trên đường phố đô thị cũng như trên các địa hình nhẹ. Sundiro Honda còn trang bị cho mẫu xe này hệ thống tạm dừng khởi động động cơ Idling Stop (i-Stop), bộ khởi động ACG.

Thứ tư, bên cạnh kiểu dáng thiết kế phá cách, Honda Square X125 là một chiếc xe tay ga cho phép người dùng có thể cá nhân hóa theo sở thích. Chiếc Honda Square X125 đầu tiên về Việt Nam được nhà phân phối gắn thêm khá nhiều phụ kiện như baga để đồ phía trước, ốp bảo vệ cụm đèn pha, bệ gác chân hay thùng đồ ở phía sau… Những trang bị này không chỉ giúp chiếc xe trở nên phong cách, cá tính hơn mà còn phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong cuộc sống hàng ngày như di chuyển, chở hàng hóa hay đi dã ngoại…

Tại Trung Quốc, Honda Square X125 có 3 lựa chọn màu sắc, tất cả sẽ được đưa về Việt Nam và dự kiến được đơn vị phân phối công bố giá bán vào đầu tháng 4.2026.