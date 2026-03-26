Honda Square X125 đầu tiên về Việt Nam số lượng giới hạn, giới chơi xe săn lùng

Trần Hoàng
26/03/2026 12:15 GMT+7

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, mẫu xe tay ga Honda Square X125 sở hữu kiểu dáng lạ mắt, tích hợp nhiều trang bị, tính năng cùng động cơ xăng 125 phân khối… vừa về Việt Nam với số lượng giới hạn, lập tức nhận được sự quan tâm của giới chơi xe.

Bất chấp giá xăng dầu liên tục gia tăng cùng áp lực cạnh tranh đến từ xe máy điệnxe máy xăng nhập khẩu từ các thị trường như Thái Lan, Trung Quốc vẫn nối tiếp nhau gia nhập thị trường Việt Nam. Không lâu sau sự xuất hiện của Honda Super Cub C125 phiên bản mới nhất, mới đây đến lượt mẫu xe tay ga dáng lạ, đầy cá tính Honda Square X125 in bánh lên dải đất hình chữ S.

Tương tự "người anh em" Honda Today 50 được nhập về cuối năm ngoái, Square X125 là mẫu Honda gán mác "Made in China". Cụ thể, Honda Square X125 do Sundiro Honda (Liên doanh giữa Honda và đối tác tại Trung Quốc sản xuất) sản xuất, trình làng hồi tháng 9.2025 tại Triển lãm CIMA Motor 2025 (China International Motorcycle Trade Exhibition) diễn ra tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Mẫu xe này chủ yếu được Sundiro Honda phân phối tại thị trường nội địa

Thực tế, thông tin về việc Honda Square X125 gia nhập thị trường Việt Nam đã xuất hiện từ cuối năm ngoái, thậm chí một cửa hàng chuyên kinh doanh mô tô, xe máy nhập khẩu tại TP.HCM cũng đã xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, đến nay Honda Square X125 mới chính thức xuất hiện tại Việt Nam. Lý giải về điều này, đại diện Thưởng Motor - đơn vị đầu tiên nhập khẩu, phân phối Square X125 tại Việt Nam tính đến thời điểm này cho biết: "Nguồn cung cùng những biến động của giá nhiên liệu tác động đến chi phí vận chuyển khiến Square X125 về Việt Nam trễ hơn dự kiến dù rất được khách hàng quan tâm, thậm chí đặt cọc mua xe ngay từ khi mới có thông tin. Dù vậy, phía công ty vẫn nỗ lực đưa về trưng bày để khách hàng có thể sờ tận tay, xem tận mắt"

Được biết, Honda Square X125 về Việt Nam lần này có số lượng rất ít. "Mẫu xe này có 3 lựa chọn màu sắc nhưng chúng tôi mới chỉ đưa về 1 chiếc duy nhất màu xanh lục, kèm một số phụ kiện để cá nhân hóa được vận chuyển bằng đường hàng không nên tốn kém khá nhiều chi phí. Lô xe Square X125 sẽ về Việt Nam trong thời gian tới và sẽ có đủ 3 lựa chọn màu sắc cho khách hàng lựa chọn". Đại diện Thưởng Motor chia sẻ thêm

So với hầu hết các mẫu xe tay ga khác của Honda, Square X125 sở hữu thiết kế vuông vức hình hộp phá cách, được các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu Honda PS250 và Ruckus, kết hợp với động cơ 125cc tương tự từng được sử dụng trên mẫu Honda Zoomer X

Honda Square X125 sở hữu diện mạo độc đáo với tay lái cao kiểu xe địa hình, lốp đa dụng và hệ thống giảm xóc kép phía sau. Yên sau có thể gập lên làm tựa lưng cho người lái, đồng thời tạo không gian để chở đồ phía sau. Bình xăng 5,7 lít được đặt ở giữa khu vực để chân phía trước. Theo thông số nhà sản xuất công bố, Honda Square X125 sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 1.781 x 778 x 1.107 (mm), chiều cao yên 740 mm, khoảng sáng gầm 161 mm và trọng lượng ở mức 122 kg

Square X125 được trang bị hệ thống đèn pha hình chữ nhật kết hợp bốn đèn LED định vị đặt ở 4 góc. Bộ giảm xóc trước với lớp bọc cao su chống bụi và một ngăn chứa đồ phía trên đèn đi kèm giá đỡ có thể gắn thêm hộp đựng đồ

Ngoài ra, mẫu xe tay ga này còn sở hữu hàng loạt trang bị tiện ích như màn hình hiển thị thông tin, khóa thông minh, cổng sạc cho các thiết bị di động…

Chiếc Honda Square X125 đầu tiên về Việt Nam được nhà phân phối gắn thêm khá nhiều phụ kiện như baga để đồ phía trước, ốp bảo vệ cụm đèn pha, bệ gác chân hay thùng đồ ở phía sau… Những trang bị này không chỉ giúp chiếc xe trở nên phong cách, cá tính hơn mà còn phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong cuộc sống hàng ngày như di chuyển, chở hàng hóa hay đi dã ngoại…

Honda Square X125 sử dụng động cơ eSP 125cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất tối đa đạt 9,5 mã lực, mô-men xoắn 10 Nm. Những con số này không quá lớn, nhưng đủ để di chuyển trên đường phố đô thị cũng như trên các địa hình nhẹ

Sundiro Honda còn trang bị cho mẫu xe này hệ thống tạm dừng khởi động động cơ Idling Stop (i-Stop), bộ khởi động ACG và hệ thống phanh ABS hai kênh với phanh đĩa trên cả hai bánh

Được biết, ngay sau khi được đưa về Việt Nam, Honda Square X125 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng, đặc biệt là giới chơi xe. Không ít người sau khi xem qua lập tức xuống tiền đặt cọc và sẵn sàng chờ lô xe tiếp theo về Việt Nam để sở hữu. Đại diện Thưởng Motor chưa công bố giá bán chính thức cho Honda Square X125 tại Việt Nam nhưng cho biết riêng gói phụ kiện gắn trên chiếc Honda Square X125 đầu tiên về Việt Nam đã có giá gần bằng giá trị chiếc xe

